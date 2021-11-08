Кто должен сменить Сульшера в «МЮ»? Мы нашли пять кандидатов

«Манчестер Юнайтед» безвольно проиграл «Манчестер Сити» и скатился на пятую строчку в АПЛ. Парней Уле-Гуннара Сульшера опережают не только гранды, но и «Вест Хэм» одного из бывших страдальцев «Олд Траффорд» Дэвида Мойеса. По потерянным очкам всё ещё хуже: «Манчестер Юнайтед» после 11-го тура рискует остаться даже ниже словившего кризис на старте сезона «Арсенала» и только что сменившего тренера «Тоттенхэма». В Лиге чемпионов ситуация не сильно лучше. «МЮ» на 89% (по расчётам Hypercube) обеспечил себе место в плей-офф, но по xG должен был выиграть всего однажды (в домашнем матче с «Аталантой»).

В конце октября боссы «МЮ» дали Сульшеру три матча на исправление ситуации. Игра с «Сити» завершила этот цикл. За этот срок «Манчестер Юнайтед» переиграл кризисный «Тоттенхэм», уступил по ожидаемым голам и спасся только на последних минутах с «Аталантой» и безвольно влетел «Манчестер Сити». Кажется, исправления не произошло.

При этом «МЮ» по-прежнему обладает третьим по стоимости составом в мире (дороже только у «Сити» и «ПСЖ») и пока недалеко отпустил лигочемпионскую четвёрку в АПЛ. Если действовать быстро, то новый тренер успеет познакомиться с командой в паузе на матчи сборных и потратит на адаптацию значительно меньше потенциально значимых игр.

В «МЮ» пока никаких мер не предпринимают, и логика в их действиях не прослеживается. Окей, 3 матча Сульшеру. Зачем? Неужели нельзя было понять, какой он тренер, за 2,5 года? Задержка с решением по Сульшеру уже привела к потере главного кандидата на замену норвежцу – Антонио Конте теперь тренирует «Тоттенхэм». С другой стороны, боссы клуба, возможно (мы никогда этого не узнаем), занесли сезон в пассив и просто ждут тренера на долгие годы, которого планируют взять летом. В любом случае «МЮ» точно нужна определённость, и поскорее. Сульшер до конца сезона? Ок, но боссам нужно будет объяснить своё решение. Новый тренер? Мы приготовили 5 кандидатов на замену.

Беспроигрышный (но пока нереальный) вариант – Зинедин Зидан

Зидан умеет работать со звёздами. Зидан умеет преодолевать кризисы. Зидан – глыба и управлял даже Криштиану Роналду. Только этих тезисов достаточно, чтобы желать француза на «Олд Траффорд», но в Англию не хочет он сам. Слухи о том, что экс-тренер «Реала» примет у Уле-Гуннара Сульшера пост в «МЮ», ходят с начала октября, но, по информации Mundo Deportivo, Зидан хочет отдохнуть и готов сорваться из отпуска только в сборную Франции или «ПСЖ».

В «МЮ» точно будут уламывать француза ещё и ещё, потому что кандидата оптимальнее не найти. Вопрос лишь в том, сколько стоит отпуск Зидана и какая зарплата в Англии сможет заставить его выйти на работу.

Топовый вариант – Эрик тен Хаг

Ситуация с Эриком тен Хагом очень похожа на отношения «МЮ» с Зиданом. С той лишь разницей, что вместо отпуска тен Хага заботит монструозный в этом сезоне проект «Аякса». Команда из Нидерландов проиграла в сезоне лишь раз (0:1 с «Утрехтом» при полном доминировании на поле) и идёт по сезону с гениальной статистикой. 12 побед, 2 ничьих, разница мячей – 51:4 (в 15 матчах!), уверенный выход в плей-офф ЛЧ – после такого «МЮ» просто не может не держать тен Хага в списке кандидатов.

Футбол «Аякса» сексуален, и может показаться, что он не подходит «МЮ». Но классическая схема тен Хага (4-2-3-1) хорошо ложится на наработки Сульшера. Мактоминей-Погба (или Фред вместо француза, если нужен более закрытый вариант) в опорной зоне, трио Рашфорд-Фернандеш-Санчо под форвардом Роналду. Плюс в команде есть Донни ван де Бек, который хорошо знает, как играть у тен Хага. Ограничения тоже имеются (Роналду придётся использовать на позиции форварда или избавляться от него), но контракт с тен Хагом – шанс «МЮ» на долгое и счастливое будущее.

Неожиданный вариант – Доменико Тедеско

Лэптоп-тренер, который построил какую-то структуру даже в «Спартаке». Тедеско крут уже этим, пусть и не обладает достаточным весом (и возрастом), чтобы править в команде с Криштиану Роналду. Если предположить, что мир вокруг идеален и все игроки «МЮ» способны заглушать эго, а клуб — принимать неожиданные решения, то вариант с Тедеско на «Олд Траффорд» не так уж и плох.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Немец круто адаптируется к возможностям состава и готов раскрывать игроков с неожиданных сторон (вспомните Зобнина на позиции правого защитника). Тедеско точно не попросит огромную зарплату и отправится в Англию больше за идею. Тот же Зобнин отмечал, что Доменико доходчиво объясняет тактику и работает с психологией игроков. Идеальный набор сформирован.

Безумный вариант – Грэм Поттер

Эрик тен Хаг вряд ли бросит «Аякс», который по текущей форме замахивается на срыв шаблонов и выступление в ЛЧ не хуже, чем в сезоне-2018/2019. А вот человек со схожими принципами и крутым футболом Грэм Поттер явно засиделся в «Брайтоне». Ещё в прошлом сезоне скромный клуб по ожидаемым очкам наиграл на пятое место в АПЛ (при реальном 16-м месте), а в сезоне-2021/2022 и вовсе идёт в топ-6 без всяких оговорок.

Английский тренер ловил респекты от Гвардиолы (тот называл его лучшим английским тренером в АПЛ), Клоппа, Сульшера и многих других коллег. Стиль игры «Брайтона», оценённый цифрами, лишь немного уступает английским грандам или вовсе их превосходит.

Болельщики «МЮ» тоже как будто бы не против, но есть одно но. «Тоттенхэм» в начале сезона-2021/2022 тоже взял тренера из небольшого клуба, чтобы перенести его принципы на более высокий уровень игроков и возможностей. И вы не найдёте Нуну Эшпириту Санту в списке действующих тренеров АПЛ уже спустя 3 месяца после старта сезона. Как бы подобное не случилось и с Поттером.

Авантюрный вариант – Йоахим Лёв

Чемпион мира, бронзовый призёр ЧМ, серебряный призёр чемпионата Европы, дважды бронзовый призёр чемпионата Европы, победитель Кубка Конфедераций, тренер года ФИФА — 2014, обладатель Кубка Германии. Стоп, стоп, стоп. Да, у Йоахима Лёва в тренерской карьере были клубы. Упомянутый Кубок Германии он брал в сезоне-1996/1997 со «Штуттгартом», а на следующий сезон выводил его же в финал Кубка Кубков. В сезоне-1998/1999 Лёв выигрывал бронзу в чемпионате Турции с «Фенербахче», а в сезоне-2000/2001 становился с «Тиролем» чемпионом Австрии. Богатый послужной список для тренера сборной.

Многие забывают, но карьера Йоахима Лёва – это не только сборная Германии. Большая часть, но не вся, и успехи, перечисленные выше, это подтверждают. Никто не знает, готов ли Лёв вернуться в клубный футбол ради вызова «МЮ», но несколько преимуществ у Лёва точно есть. Он умеет работать в стрессовых условиях (ЧМ и ЧЕ тому подтверждение) и с составом из звёзд (почти любой набор сборной Германии). Плюс у экс-тренера сборной Германии есть солидный бэкграунд из наград, которым можно придавить эго некоторых игроков. Если боссы «МЮ» готовы к авантюрам, то варианта лучше Лёва не найти.