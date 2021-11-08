Шейхи нашли тренера для «Ньюкасла»: хотели Конте и Эмери, но взяли Хау

Почему и чем он хорош?

Резко разбогатевший «Ньюкасл» всё-таки определился с тренером — поднимать клуб вызвался Эдди Хау. Контракт подписали до 2024 года.

Зачем вообще «Ньюкаслу» новый тренер?

Месяц назад «Ньюкасл» прикарманил Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Рулить клубом будет наследный принц Мухаммед ибн Салман, состояние которого оценивают в £ 320 млрд — невообразимые деньги даже для зажиточного английского футбола.

Новые владельцы планируют строить империю. «У нас большие амбиции. Мы хотим выиграть чемпионат Англии в течение 5-10 лет. Вы можете быть уверены, что мы хотим инвестировать на каждом уровне», ― рассказала на первом интервью Аманда Стейвли.

Прямо сейчас «Ньюкасл» киснет на дне таблицы, занимая предпоследнее место с четырьмя очками после 10 туров. Плюс у клуба худшая оборона чемпионата: уже насобирали 21 ожидаемый гол у своих ворот (пропустили 24 — больше только у «Норвича»). При этом у них состав дороже, чем у «Бёрнли», «Уотфорда», «Норвича» и «Брентфорда».

До беспросветного состояния клуб довёл Стив Брюс, которого новое руководство с ходу вышвырнуло. «Ньюкасл» планирует серьёзно вкладываться (уже зимой могут потратить почти £ 200 млн). Поэтому руководству нужен специалист, который сперва спасёт клуб от вылета, а затем и обеспечит светлое будущее. Реальный уровень Брюса — лифтовые команды.

Почему именно Хау?

Главных претендента было три: Роджерс, Конте и Эмери. Ещё в СМИ всплывал Эрик тен Хаг из «Аякса», но до конкретики дело так и не дошло.

Брендан Роджерс отвалился сразу. Он строит интересный проект в «Лестере» и ждёт инвайт от «Манчестер Сити», который через 18 месяцев может покинуть Пеп Гвардиола.

Антонио Конте тоже отказал. Итальянский журналист Фабио Сантини объяснил решение коуча: «Антонио Конте отклонил огромное в финансовом плане предложение от «Ньюкасла». Почему? Он ждёт звонка от «Манчестер Юнайтед». В итоге Конте не дождался «Юнайтед» и на днях возглавил «Тоттенхэм».

Последнюю неделю «Ньюкасл» окучивал Унаи Эмери. Казалось, что испанец вот-вот примет заманчивое предложение саудитов, но 3 ноября тренер выпустил официальное заявление.

«Вильярреал» — мой дом, и я на 100% верю в проект. Горд, что заинтересовал топ-клуб, но я безумно счастлив в этой команде. Поэтому я сообщил президенту «Вильярреала», что остаюсь. Хочу быть частью этого проекта, потому что клуб и игроки очень меня уважают. Это уважение взаимно», — объяснил в соцсетях свой выбор Эмери.

На финише осталось два варианта: Паулу Фонсека и Эдди Хау. С Фонсекой переговоры дошли до продвинутой стадии, но в конечном итоге всё сорвалось. А вот Хау зацепил руководство «Ньюкасла». Инсайдеры сообщают, что 43-летний специалист очаровал владельцев на собеседовании своим профессионализмом и глубокими знаниями. Плюс предложил план развития, который понравился клубу.

Что за тренер Эдди Хау?

Судить по скиллам Эдди Хау можно только в «Борнмуте», где он провел суммарно 11 лет. На год коуч залетал в «Бёрнли», но там провалился.

Ниже — тезисно про тренерский путь 43-летнего специалиста:

31 декабря 2008 года – 31-летнего Хау назначают главным тренером «Борнмута», который на самом дне Второй лиги (семь очков после первого круга);

8 мая 2010-го – Эдди Хау в первый свой полноценный сезон у руля выводит клуб в Первую лигу;

14 января 2011-го – «Борнмут» запрыгивает в плей-офф, Хау переходит в «Бёрнли», а клуб вылетает в полуфинале по пенальти от «Хаддерсфилда»;

16 октября 2012 года – после неудачи в «Бёрнли» Хау возвращается в «Борнмут» и выходит в Чемпионшип по итогам сезона;

2 мая 2015-го – «Борнмут» в последнем туре обгоняет «Уотфорд» и поднимается в элиту;

26 июля 2020-го – «Борнмут» вылетает после пяти ярких лет в Премьер-лиге;

1 августа 2020 года – Эдди Хау покидает клуб.

С тех пор Хау сидел без работы. Хотя еще в 2018-м его рассматривал «Тоттенхэм» в качестве замены Маурисио Почеттино. А эксперт Sky Sports Пол Мерсон в 2019-м всерьёз считал, что Эдди мог бы сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси»: «Если Роман Абрамович всё ещё будет здесь в следующем сезоне и не продаст клуб, новым тренером «Челси» мог бы стать Эдди Хау».

В «Борнмуте» Хау поставил яркий и атакующий футбол. После окончания сезона-2017/2018 бродкастеры подтвердили информацию, что матчи «Борнмута» они показывали чаще, чем других середняков чемпионата. Всё из-за стиля игры, который в итоге принёс клубу дополнительные £ 7 млн.

Со скромным составом и финансами «Борнмут» уверенно держался вдали от тройки худших по качеству игры — все пять лет клуб по ожидаемым очкам был ближе к середине таблицы:

Сезон-2015/2016 ― 11-й и 43,77 по xPTS;

Сезон-2016/2017 ― тоже 11-й и 43,17;

Сезон-2017/2018 ― 17-й и 37,64;

Сезон-2018/2019 ― 11-й и 51,49;

Сезон-2019/2020 ― 14-й и 39,2 (вылетели).

Любимой схемой тренера были 4-4-2 — с этой формацией он провёл 60% матчей. Реже он использовал 4-1-4-1 и 5-4-1. Всё зависело от соперника.

Ключевой фигурой был универсальный Саймон Фрэнсис, который одинаково успешно играет третьего центрального защитника и правого фулбека. С его помощью тренер прыгал между схемами. Похожим образом Пеп Гвардиола использует Кайла Уокера.

Хау внимательно изучал футбольные тенденции. Как только Клопп и Гвардиола запретили игрокам бить издали, Эдди внедрил этот же приём и в «Борнмуте». Поэтому ключевой футболист Харри Артур, который никак не мог привыкнуть к новым требованиям, был сослан в «Кардифф». Количество моментов «Борнмута» резко сократилось, но выросло их качество.

Основные фишки Хау в атаке — перегрузы флангов и чужой штрафной. В первом случае у него отлично получалось налаживать взаимодействие между вингерами и крайними защитниками. Это позволяло опасно доставлять мяч через фланги. Второй приём увеличивал шансы на хорошую передачу в опасную зону. «Борнмут» выходил в атаку через короткие и вертикальные передачи. В чемпионате клуб шёл 18-м по дальним передачам.

Главная проблема Эдди Хау — оборона. Натан Аке в одиночку не справлялся, чем пользовались соперники. Отсюда и отвратительные результаты в этом сегменте — выше 17-го места по пропущенным голам «Борнмут» не поднимался.

Без мяча команда располагалась компактно. Вингеры смещались к опорникам и перегружали центр. Схожим приёмом пользовался Раньери в чемпионский сезон с «Лестером», но есть ключевое отличие: если команда Раньери оборонялась пассивно, то Хау требовал от своих футболистов активный прессинг.

В последнем сезоне Хау изменил структуру игры: всё чаще выпускал тройку центральных защитников и перешёл на контратакующий футбол. Это было связано с кадровыми проблемами: «Борнмут» настигла эпидемия травм, а больше 30 матчей отыграли только пять футболистов. Играть в привлекательный футбол не было ни возможности, ни желания. А сам клуб упал в зону вылета. В таких условиях сразу же просело владение (с 52,8% до 46,3%) и PPDA (с 9,03 до 13,88). Именно это стало ключевой причиной вылета.