Кто должен быть следующим капитаном сборной России?

За пять матчей под руководством Валерия Карпина в сборной России было пять капитанов: Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин. Главный тренер считает, что неважно, кто в каждом конкретном матче является капитаном, а повязку вообще называет «тряпочкой».

В интервью «Чемпионату» Карпин говорил, что в ноябрьских матчах у сборной опять будет новый капитан. Перед игрой с Кипром предлагаем вам голосование: назовите футболиста, который, по вашему мнению, должен выйти на поле с капитанской повязкой.

Сразу исключим несколько человек. По словам Карпина, он против того, чтобы капитаном был вратарь. Значит, четыре голкипера, вызванные на матчи с Кипром и Хорватией, отпадают.



Исключаем также тех, кто уже был капитаном: тренер говорил, что по второму кругу идти ещё рано. Значит, минус Джикия, Баринов, Смолов и Сутормин (Кузяев травмирован и в сборную не вызван). Ну и утром в среду стало известно, что Рифат Жемалетдинов из-за травмы с Кипром и Хорватией не сыграет. А за всех остальных можно голосовать.