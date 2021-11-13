Поцелуй Карпина. Как сборная России спасает карьеру Миранчука

Все вы знаете про проблемы Алексея Миранчука в «Аталанте». Главный тренер сделал его игроком вторых таймов, но и в этом статусе он редко появляется на поле. Только шесть матчей к ноябрю – ужасный показатель, если сравнивать с прошлым, не самым удачным сезоном. Агент футболиста уже говорит о возможной смене клуба зимой, руководство отрицает вариант расставания, но заканчивается всё одним – Лёша почти не играет в Италии. При этом регулярно вызывается Валерием Карпиным в сборную.

Вот его статистика по сыгранным минутам после прихода нового главного тренера.

Хорватия: 45 минут

Кипр: 65 минут

Мальта: 58 минут

Словения: 78 минут

Кипр: 90 минут

Единственный матч, когда Миранчук не попал в заявку – игра со Словакией, однако ту встречу он пропускал из-за дисквалификации. Вывод? Тренер очень верит в возможности полузащитника. Но тот не всегда оправдывает ожидания.

Свежий пример – последний матч с Кипром. Статистика после первого тайма: 0 обостряющих передач, 0 полезных действий на мяче, 0 выигранных единоборств, точность передач – 68%. Был ещё один неплохой удар – один из немногих эпизодов, где он не обрезался и не ошибся.

Почти все были уверены: на второй тайм полузащитник не выйдет. Ведь даже в проблемном составе Карпина есть альтернативы на его позицию справа в атаке. Например, Алексей Ионов. Но Валерий удивил и выпустил Миранчука на второй тайм. Статистика стала лучше, обрезов – меньше, плюс голевой пас на Фёдора Смолова, когда они вдвоём убежали в отрыв. Казалось, реабилитация. И все почему-то забыли о мрачном первом тайме.

Вот что Карпин сказал после игры.

«Понятно, что игровой практики и тонуса ему не хватало, особенно в первом тайме. Поэтому было необоснованно много потерь. А во втором тайме стало получаться абсолютно всё. Думаю, когда он в хорошем тонусе, то может сыграть на многих позициях. Мастерство, какое бы оно ни было, есть, но нужен тонус», – отметил главный тренер.

Можно сколько угодно говорить об уникальных тренировках Гасперини и о том, что, даже работая в его команде, но не играя, ты будешь лучше других. С Кипром мы увидели – это не так. В матчах за сборную до этого Миранчук также не показывал высокий уровень на фоне остальных. Во многом поэтому не получал 90 минут. Полный матч с Кипром – исключительно решение Карпина, который понимает: в игре, когда всё уже решено, любая лишняя минута для игрока важна.

Главного тренера сборной в принципе много спрашивают о Лёше. Валерий не скрывает, что много с ним общается, даёт советы, в том числе по поводу его будущего. Но когда у него попробовали узнать об этом перед Кипром, он ушёл от ответа. Потому что был важен только конкретный матч, а не глобальное будущее футболиста.

Наверняка Миранчук получит игровое время и против Хорватии. Не просто так Карпин держал его на поле до самого конца. Судя по всему, Алексей постепенно входит в список тех самых любимчиков тренера, которые играют часто независимо от внешних факторов. Рекордсмены пока Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев. В последней игре они по разным причинам не вышли.

Интересный кадр появился на YouTube-канале РФС в видеоролике после матча с Кипром. Болельщикам показали, как Карпин подошёл к Миранчуку в раздевалке, что-то шепнул и поцеловал в голову. Так он делал не со всеми игроками. Тоже сигнал к доверию.