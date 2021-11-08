Смолов играет в странный футбол. В том числе из-за него «Локомотив» просел в дерби

Многие удивились, как сильно в воскресном дерби со «Спартаком» «Локомотив» сбавил во втором тайме. Оставшись в большинстве, команда Гисдоля внезапно стала играть гораздо хуже и запросто могла бы не заработать вообще ничего, настолько громадным было падение в уровне её игры. Почему так произошло? Причин, само собой, несколько.

Во-первых, фактор «Спартака», который вышел после перерыва более заряженным и стал защищаться гораздо агрессивнее. Если в первом тайме красно-белые садились в компактный блок, то во втором начали накрывать «Локомотив» выше, выиграли больше борьбы и значительно добавили в подборах в центральной зоне (браво, Умяров!).

Во-вторых, фактор усталости «Локомотива». Красно-зелёные отдали очень много сил в первом тайме, старались прессинговать, фактически не брали пауз – и на вторую половину сил им не хватило. Замены Гисдоля тоже не повысили интенсивность и качество. Плюс, видимо, сказалась эмоциональная расслабленность: можно бесконечно убеждать в раздевалке, что нужно играть в полную силу даже в большинстве, но подсознание обмануть не так-то просто.

В-третьих, фактор отдельных футболистов. Сложно играть в футбол, когда твои нападающие не дают адекватного движения и теряют даже не половину, а две трети мячей, после чего снова приходится защищаться. Когда они не навязывают реальной борьбы защитникам и не позволяют придержать мяч. «Локомотив» во втором тайме тоже фактически играл вдесятером, как бы сурово это ни звучало по отношению к Смолову. Понимаю, что, вероятно, Фёдор только набирает форму после небольшого простоя, но настолько странную игру – местами вальяжную и совершенно некомандную – в матче с топ-соперником понять слишком сложно.

Особенно это расстраивает накануне важнейших матчей сборной России. Подчеркну, что дело ни в коем случае не одном лишь отсутствии голов по сравнению со стартом сезона. Вопрос в общей цельности и надёжности (а она очень пригодится против тех же хорватов).

Претензия №1. Смолов слишком легко теряет мячи

Смолов допускает слишком высокий брак при построении атак, причём не только в сложных эпизодах. Вот, к примеру, «Локомотив» совершил перехват, идёт длинная передача в сторону Смолова – мяч на удобной высоте, Джикия не успевает оказать давление. Фёдор плохой обработкой сводит вероятность контратаки к нулю.

А здесь Смолов зачем-то начал изобретать игру пяткой в центре поля (к слову, не единственный раз в этом матче) – и вместо выбега в быструю атаку отправил мяч обратно в зону Мозеса. «Спартак» получил возможность для второй волны позиционного наступления.

Во втором тайме процент успешных действий от Смолова ещё сильнее упал, потерями завершались чуть ли не все эпизоды с участием форварда. Он не мог разогнать атаку даже в относительно простых ситуациях.

А после атаки «Спартака», когда с нескольких метров головой едва не забил Соболев, Смолов убежал в отрыв – и через несколько секунд отдал передачу в аут.

Даже немного странно, что Смолов доиграл аж до 75-й минуты, практической пользы на поле от него не было, в командную структуру он попадать перестал, в том числе из-за его частых потерь «Локомотиву» никак не удавалось отодвинуть игру от своих ворот на длительный отрезок времени. Суммарная точность передач Смолова составила 59% — маловато даже при условии, что нападающий где-то рисковал и пробовал обострять.

И если «Спартак» за такую неряшливость не наказывал, то хорваты запросто это сделают.

Претензия №2. Плохое ведение борьбы

Смолов никогда не был мастером ведения единоборств, он – не Заболотный, не Дзюба и даже не Соболев. Но всё равно смущает, насколько плохо Фёдор ведёт даже те редкие микродуэли, которые успевает собирать. В игре со «Спартаком», по данным InStat, он выиграл лишь одно единоборство в атаке из шести (заработанное нарушение в центре поля в эпизоде с Кофрие), ни одной удачной обводки зафиксировано не было.

И в целом манера игры Смолова – она именно такая, не подразумевающая большого объёма единоборств. Он больше любит уходить в свободные зоны ближе к флангам или в глубину (в матче со «Спартаком», например, перегружал бровку Кофрие и пытался пользоваться недоработками Мозеса), тогда как агрессивная плотность доставляет ему дискомфорт. В «Краснодаре», кстати, объём у Смолова был значительно выше.

Претензия №3. Плохое исполнение эпизодов

Ок, можно так себе бороться и терять мячи при построении атак (хотя желательно всё же не в таком количестве), распыляться и не обеспечивать глубину и работу по створу. Но тогда будь добр компенсируй все свои недостатки результативностью. Смолов все свои полумоменты в дерби со «Спартаком» исполнил плохо.

В первом тайме он плохо и слабо пробил с острого угла. Позиция изначально была самой неударной, передача на второй темп могла оказаться значительно опаснее.

Штрафной в начале второго тайма Смолов тоже исполнил совсем плохо, попав в стенку несильным ударом после медленного розыгрыша.

Наконец, Смолов запорол и самый опасный свой момент – при очень качественном открывании. После диагонального заброса Фёдор опять сделал ставку на элегантность, попробовал подрезать мяч в касание (хотя можно было сыграть и проще), не попал по мячу.

Счёт остался прежним, а вскоре «Спартак» вернулся в игру.

Выводы

Мы прекрасно знаем истинные возможности Смолова – он способен выдавать очень сильные матчи. Проблема в том, что случается всё это крайне редко, а в топовых играх Фёдор пугающе часто выключается и становится ненадёжным.

Сейчас в сборной не так много проверенных форвардов, предвидятся проблемы с атакой. И очень хочется, чтобы с Хорватией Смолов не подвёл национальную команду так, как он подвёл «Локомотив» во вчерашнем дерби.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.