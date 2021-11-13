Дворкович или Дворнекович? Вспомни, как звали хорватов из РПЛ
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Тест «Чемпионата»: от легенды «Локо» до ноунейма из «Волги».
Сборной России предстоит решающий матч с Хорватией. 14 ноября станет известно, попадёт ли команда Валерия Карпина на ЧМ-2022 с первого места в отборочной группе или же её ждут стыковые матчи. А пока сборная готовится к игре, мы подготовили для вас тест. Десятки хорватских футболистов выступали в нашей лиге. Про большинство из них уже тяжело вспомнить, но если вы не первый год следите за РПЛ, то некоторые фамилии должны быть вам знакомы.
В этом тесте вопросы выстроены от простого к сложному. Хотя тут всё индивидуально, если вдруг вы поклонник «Рубина» или, скажем, «Уфы». Итак, 10 вопросов и четыре варианта ответов в каждом. Посмотрим, насколько вы хорошо помните хорватских футболистов, игравших в чемпионате России. Погнали!
Комментарии
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