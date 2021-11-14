Травля Кудряшова — позорище. Так нельзя

Сборная России не выстояла против Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022, хотя была очень близка к этому. Самое обидное, что соперник не был на две головы сильнее и победил благодаря случайности. Счастливая случайность для Хорватии, фатальная — для России.

Игра шла к ничьей, которая полностью устраивала сборную России. Но на 81-й минуте мяч после прострела предательски отскочил от Фёдора Кудряшова и полетел в ворота. Матвей Сафонов, который всю встречу геройствовал, сделал всё, что мог. Но не спас.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

В истории нашего футбола хватало драмы. И автогол Кудряшова — это, безусловно, ещё один тяжёлый удар. Хочется верить, что Фёдор, будучи опытным игроком, пережуёт и выплюнет эту ситуацию.



Но какой же стыд читать комментарии в «инстаграме» Кудряшова. Наши соотечественники принялись травить футболиста, с которым произошёл несчастный случай. Кажется очевидным, что в такой ситуации не может быть ничего, кроме сочувствия и поддержки. Но так считают не все.

«Позор», «кусок дерьма», «клоун», «лысое недоразумение», «дерево», «козлина тупая, из-за тебя не вышли», «гори вечным огнём», «лучше бы ты не выходил играть, кривоногий», «завершай карьеру, позорник, спасибо за стыки», «животное, где была твоя концентрация на матче? Позор страны». Поверьте, это самые приличные из негативных комментариев.

Справедливости ради многие ведут себя разумно и поддерживают Кудряшова. Но масштабы хейта всё равно удручающие. Настоящее позорище. Так нельзя.

Для Кудряшова отбор ЧМ-2022 складывался по-разному. Фёдор провёл пять матчей — это ровно половина всех встреч. В начале квалификации, ещё при Станиславе Черчесове, Кудряшов был основным в тройке центральных защитников, однако со сменой главного тренера его роль изменилась. У Валерия Карпина Фёдор играет на фланге и порой выходит на поле лишь на замену. Не исключено, что он появлялся бы реже, если бы не травмы, из-за которых, например, кучу встреч пропустил Илья Самошников. Статистика с Кудряшовым в составе: пять матчей (четыре — в старте), три победы и два поражения.



Сборную России теперь ждут стыковые матчи, поэтому надежда на поездку в Катар по-прежнему есть. А Кудряшова стоит поддержать. Оставайтесь людьми, друзья.