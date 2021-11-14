Россия выстрелила сама в себя. У нас будут стыки вместо чемпионата мира

С Хорватией у нас связаны как приятные, так и неприятные воспоминания и эмоции. Она как рука, которая либо гладит по голове, либо бьёт ниже пояса. «Шашечные» подарили России Евро-2008, опозорив Англию на «Уэмбли», но отняли у нас медали на домашнем ЧМ-2018. Сегодня очень хотелось взять реванш за поражение в четвертьфинале и не откладывать вопрос с катарским чемпионатом мира до стыков. Однако не получилось.

Хорваты обещали устроить нашим ад в Сплите, но ничего похожего не было. Атмосфера на стадионе вряд ли удивила кого-то из российских футболистов – и не такое видели! Дождём, что ли, смыло всю агрессию местных болельщиков?

Сборная России – единый кулак с первых минут. С точки зрения обороны традиционная схема 4-3-3 Карпина работала эффективно. В активный прессинг вступали все, включая игроков группы атаки: Смолов перекрывал опорного Брозовича, вингеры Бакаев и Ионов запугивали центральных защитников. Под давлением гостей хозяева вынуждены были оправлять мяч на фланги, либо российский прессинг разбивал, опускаясь к центрбекам, Модрич (это превращалось в проблему). Каждая передача великого дирижёра «Реала» – произведение искусства. Как же здорово, что Модрич не играл в Москве!

Эпизодами наше давление приводило к ошибкам финалистов ЧМ-2018. Например, голкипер Грбич, как и его коллега Ливакович в сентябрьском матче в «Лужниках», бил по аутам. Но, конечно, постоянно прессинговать было невозможно. Когда команда Далича запирала сборную России на нашей половине поля, становилось не по себе. У Сафонова, который иногда казался даже чересчур уверенным в собственных силах, хватало работы. Особенно непростой отрезок наши пережили в середине первого тайма. Правда, каких-то суперсейвов от голкипера «Краснодара» до перерыва не потребовалось.

К сожалению, у команды Карпина не получилась контригра, несмотря на скоростное трио Ионов – Бакаев – Смолов впереди. Хорваты хорошо прерывали наши ответные атаки, да и Смолов мог бы получше цепляться за мяч и распоряжаться им. Фёдор избегал борьбы вместо того, чтобы пытаться зарабатывать на себе фолы.

В результате эти 45 минут сборная России сильно проиграла по ударам – 0:9 (в створ – 0:3). Забавно, что единственную обводку у России совершил… Сафонов! Ну дай бог с ней, со статистикой. Счёт-то оставался 0:0. Значит, первый тайм был нашим.

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Из раздевалки наши почему-то вышли зажатыми. Видимо, из-за желания сохранить результат прижались к собственной штрафной. Хорваты, конечно, тоже делали всё возможное для этого, но сборная России в начале второго тайма просто отказалась от борьбы за инициативу. Поле окончательно превратилось в болото, вот только мокрый мяч мог «обмануть» Сафонова после любого удара. Повезло, что Пашалич не забил из-под Дивеева. Мяч магнитом (несомненно, это одно из любимых слов владельца «Краснодара» Сергея Галицкого!) тянуло в руки краснодарского голкипера.

Карпин отреагировал на происходящее сразу тройной заменой – ничего себе! Убрал среди прочих Смолова и перешёл на пять защитников, выпустив третьим центральным Чистякова. Это означало, что наши собираются откровенно играть на удержание и отказываются от контригры, хотя стоило поддавливать непрочный центр обороны хорватов: Ловрен и Гвардиол – прямо скажем, не самая надёжная связка. Далич, в свою очередь, убрал Влашича: экс-хавбек ЦСКА разочаровал, отметившись лишь 22 касаниями мяча (меньше всех у «шашечных») и одним неточным ударом.

Хорваты не хотели сбиваться на примитивный футбол, откровенный навал, однако качество газона и массированная оборона сборной России мешали хозяевам создавать моменты за счёт чего-то иного, кроме забросов в штрафную. По такой игре оставался только один вопрос: выдержит ли команда Карпина это давление? Обидно, но ответ – нет.

Это был не день двух Фёдоров. Если Смолов вообще не угрожал чужим воротам, то Кудряшов поразил свои. Тут даже Сафонов не вытащил. На фоне усталости и сведённой ранее ноги защитник не смог на жутком поле как следует подстроиться под мяч и сотворил курьёзный автогол. Сборная России выстрелила сама в себя.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Попытки спасти матч на последних минутах ни к чему не привели. Во втором тайме Россия нанесла лишь два удара по воротам, тогда как Хорватия – 10 (в створ – 0:2). Первое место в группе и прямая путёвка на ЧМ-2022 достаются команде Далича. Наши, впервые проиграв при Карпине, отправляются в стыки. Жеребьёвка состоится 26 ноября, а матчи – в марте 2022-го.