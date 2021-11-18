Тащит за молодёжную сборную России и уже заинтересовал «Спартак». Кто такой Бориско

Этой осенью многие российские болельщики впервые услышали имя Максима Бориско. 21-летний голкипер «Балтики» занял место в воротах молодёжной сборной страны и в первых пяти матчах квалификации Евро-2023 с Мальтой, Северной Ирландией, Литвой, Словакией и Испанией не пропустил ни одного гола. Феноменальный результат! К слову, начинал отборочный цикл Иван Будачёв из московского «Динамо», но после 1:4 в Испании главный тренер молодёжки Михаил Галактионов поменял основного вратаря. Пока можно смело утверждать – не ошибся.

В последнее время Бориско активно связывают со «Спартаком». Ещё пару недель назад «Матч ТВ» сообщил об интересе красно-белых к голкиперу из ФНЛ. Правда, сегодня «СЭ» написал, что переговоры между столичным и калининградским клубами зашли в тупик, поскольку стороны не могут согласовать финансовые детали сделки. По слухам, в контракте Максима прописаны отступные в размере 20 млн рублей, но, видимо, «Спартак» не готов платить такую сумму (приблизительно € 240 тыс.). В «Балтике», комментируя эту тему для «Чемпионата», вообще не стали подтверждать факт возможного перехода:

«Мы не ведём никаких переговоров со «Спартаком» по трансферу Бориско», – сказал спортивный директор Исмаил Ибрагимов.

Как бы то ни было, Максим вряд ли задержится надолго в ФНЛ. Если не «Спартак», то другой клуб РПЛ найдёт средства на первого номера молодёжной сборной России. Слухи вокруг Бориско – повод познакомиться с этим вратарём поближе.

Максим – уроженец Краснодара, в родном городе и учился футболу. Как ни удивительно, он не продукт академии Сергея Галицкого. Начинал действительно в «Краснодаре», но в 12-13 лет не захотел уезжать из дома в спортинтернат. Бориско прошёл через юношеские команды и фарм-клуб «Кубани», поиграл на профессиональном уровне за «Урожай» (теперь это новая «Кубань»), а летом 2019-го перешёл в «Балтику». По информации Transfermarkt, свободным агентом.

В сезоне-2019/2020 Бориско дебютировал в ФНЛ. Сначала он был запасным голкипером, но в сентябре получил шанс и закрепился в воротах «Балтики». Следующий чемпионат начал в основе, однако после девяти туров опять присел на скамейку. Во втором круге вообще не играл. Причина необычная – возникли проблемы с одним глазом, которым Максим мог видеть только на 25%. Вернувшись с зимних сборов, Бориско неделю провёл в больнице, а потом ещё полтора месяца не тренировался.

Так что до нынешнего сезона потенциальный новичок «Спартака» не был твёрдым первым номером калининградцев. Тем не менее ещё с ноября 2019-го стали появляться новости об интересе к нему клубов РПЛ. Претендентами на Максима назывались «Динамо», «Уфа» и «Рубин», потом – «Локомотив». По мнению бывшего селекционера железнодорожников Виктора Тищенко, Бориско в чём-то даже сильнее Матвея Сафонова: «Приём помягче, здорово играет в рамке и на выходах».

С 3-го тура этого сезона Бориско вернулся в основу «Балтики». Выпадал из состава только из-за вызовов в молодёжную сборную России. Принял участие в 14 матчах, половину из них сыграл на ноль. Пропустил 10 мячей. Вообще же за всю карьеру в ФНЛ у Максима 19 «сухарей» в 34 играх. Достойная статистика.

Правда, по проценту отражённых ударов Бориско не среди лучших в ФНЛ. В нынешнем чемпионате он отбил 74% мячей (по данным InStat). Для сравнения, у лидера ФНЛ по этому показателю Алексея Кеняйкина из «Оренбурга» 85% парированных ударов. Впереди Бориско 10 голкиперов с большим количеством попаданий в створ: они отбили от 75% до 85% мячей. Между тем в РПЛ из основных голкиперов команд на первом месте как раз «краснодарец» Сафонов (83%), а вот спартаковец Александр Максименко занимает в рейтинге последнее место (53%).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Изучив голы в ворота Максима в этом сезоне ФНЛ, можно прийти к выводу, что в паре-тройке эпизодов он должен был сыграть получше. Случилась одна результативная ошибка на выходе. Но на линии голкипер «пенок» не пускал.

Судя по всему, Бориско очень уверенный в себе парень. Пару недель назад вратарь «Балтики» сделал смелое заявление о том, что через 2-3 года будет в первой сборной России.

«Мне намного интереснее, когда у вратаря много работы. Думаю, через два-три годика вы меня увидите в сборной России, когда у меня будет достаточно игровой практики в РПЛ», – сказал Максим (в интервью для Metaratings).

При этом с точки зрения отношений со СМИ Бориско, кажется, тоже есть куда расти. На днях коллега Артём Локалов поделился в «Твиттере» интересной историей. Голкипер «Балтики» на вопросе об интервью ответил так, словно ему звонил сотрудник колл-центра с предложением сомнительных услуг.

Максиму, попав в большую команду, ещё предстоит узнать, что интервью – обязательная часть работы профессионального футболиста, а пекущийся об имидже и болельщиках клуб тема взаимоотношений с журналистами точно «интересует». Но это дело будущего. Пока же задача Бориско – продолжать прогрессировать, чтобы «Спартак» и другие топ-клубы РПЛ не потеряли к нему интерес.