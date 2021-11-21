Безжалостное «Динамо»! Уничтожили «Арсенал» за несколько минут

«Динамо» в последнее время испытывало проблемы в РПЛ (две победы в пяти матчах), но сегодня показало класс. В гости к бело-голубым приехал «Арсенал». Вероятно, туляки вообще пожалели, что вышли на поле.
«Динамо» взялось за дело практически сразу. На 15-й минуте исполнил Себастьян Шиманьски.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
А затем последовал мощнейший отрезок. Три гола за пять минут — это очень сильно. Сначала типичный гол центрального защитника забил Фабиан Бальбуэна, а потом дубль оформил Вячеслав Грулёв. Второй мяч вышел особенно крутым — полузащитник буквально прошёл сквозь соперников и шарахнул под ближнюю штангу.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
После такого перформанса «Динамо» второй тайм стал формальностью, но без голов мы не остались. На 60-й минуте забил Арсен Захарян. И сделал это прекрасно. А заодно прервал «сухую» серию. Голов в чемпионате от юного полузащитника мы не видели с середины сентября.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Без гола «Арсенал» с поля всё же не ушёл. Напоследок забил Даниил Хлусевич, который зимой присоединится к «Спартаку». Мяч проскользнул между ног у Антона Шунина — 5:1.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
На фоне конкурентов, некоторые из которых потеряли очки в этом туре, «Динамо» выступило впечатляюще. Теперь у команды Сандро Шварца 29 очков и второе место в таблице РПЛ. Отставание от «Зенита» сократилось до 4 очков. Похоже, погоня продолжается. Правда, «Сочи» (27 очков) в случае победы над «Рубине» вернёт себе вторую строчку.
А вот «Арсенал» всё ещё в критическом положении. Туляки находятся в зоне стыковых матчей и всего в одном очке от зоны вылета. 13 очков в 15 турах — слабый показатель. Бороться за сохранение места в РПЛ будет нелегко.
- 21 ноября 2021
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