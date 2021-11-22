«Да, идиот». Слишком открытый Карпин после Хорватии — это нечто

Экспресс-слова Карпина после поражения от хорватов меня поразили. Тренер, только взявший сборную и проигравший с ней единственный раз, засомневался в общем будущем с командой и намекнул, что может уйти в отставку.

С одной стороны, в голове всплывали банальные образы про бегущего с корабля капитана. С другой, казалось, что Карпин переборщил с открытостью: пришёл к друзьям из «Коммент.Шоу», вместо брутальности показал неуверенность и усилил контраст с Черчесовым.



Если Черчесов после Евро – это пауза и дальнейшая военизированная пресс-конференция для журналистов, то Карпин после Хорватии – молниеносная и откровенная посиделка в интернете.

Версии – что это было в исполнении Карпина – я тогда сформулировал две: или крайне странный поступок испугавшегося трудностей тренера (уйти в самый ответственный момент), или спланированная пиар-акция для укрепления образа доброго и народного тренера после поражения. Раз народ любит сострадать, то поймёт и поддержит.



Сегодня Карпин пояснил те слова и опроверг обе мои версии. Сделав это не через пресс-релиз, а там же, где общался неделю назад, в студии «Коммент.Шоу».

Фото: кадр из видео

Теперь заметно: нет, Карпин не боится трудностей. И нет, это скорее не пиар-акция, а раздумья сомневающегося тренера, который переборщил с откровениями.



1. Карпин пожалел, что высказался так оперативно. Даже назвал себя идиотом.



«Прошли сутки, я на эмоциях, в непонимании. Если бы прошло два-три дня, ничего бы такого не было. Возможно, я про это бы думал, но не произнес бы вслух. Да, идиот. Ещё раз. Ну бывает, небезгрешен».

2. Не скрывая имён, дважды сказал про Олега Романцева (в чьей сборной играл сам) – что ключевым стал его звонок и параллели с проигранным в 1999-м матчем с Украиной.

«Он сам набрал, мы обо всем поговорили. Вспомнил про Украину и сказал: «Ни в коем случае нельзя, ты только сейчас понял, как разные футболисты реагируют в разных стрессовых ситуациях. Надо как минимум завершить всё это дело».

Фото: rfs.ru

3. После всех сомнений Карпин продолжает готовить сборную к стыковым матчам и уже пообщался с игравшими в Хорватии футболистами.



***



Не то, чтобы я хотел каждый месяц слышать, как главный тренер сборной называет себя идиотом. Но мне нравится, когда футболист, судья, врач, владелец автомобиля признаёт ошибку и не боится о ней говорить. Дважды. Откатившись от начального мнения. Во время кризисной и тяжёлой недели.



Уважение!