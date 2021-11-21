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Интервью с Валерием Карпиным на «Коммент.Шоу», 21 ноября 2021 года

«Отправной точкой был звонок Романцева». Карпин остаётся в сборной России
Павел Прохоров
Интервью с Валерием Карпиным
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Главный тренер жалеет, что рассказал о своих сомнениях после поражения от Хорватии.

Валерий Карпин снова стал гостем проекта «Коммент.Шоу». Главный тренер сборной России пришёл через шесть дней после предыдущего интервью, когда он сказал, что не знает, продолжит ли работу с главной командой страны. Теперь знает — продолжит.

Карпин будет тренировать сборную России в стыках. Его убедил Романцев

После поражения от Хорватии Карпин заявил, что не готов говорить о своём будущем и определится через неделю. Неделя прошла – тренер определился: «Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически».

Также Карпин признался, что на неделе разговаривал о футболе с Олегом Романцевым, убедившим его остаться в национальной команде:

– Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину (речь о матче Россия — Украина 1999 года. — Прим. «Чемпионата») и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить.

Что ещё Романцев сказал Карпину

– Я общался со многими людьми старше меня и более опытными. Олег Иванович Романцев сказал мне: «Валера, ну хорваты сильнее! Сильнее!» Я это знаю. Но можно играть против сильной команды по-другому. Я не говорю про результат, поймите вы уже наконец!

Олег Иванович говорит: «Хорваты сильнее! Наш уровень — это Словения и Словакия. Летом кому скажи, что мы обеспечим себе стыки за два-три тура до окончания отбора, все перекрестились бы и сказали: «Да и слава богу!» Если бы вы хорватов обыграли, это было бы чудом. Ни один человек в это не верил, все так говорили». А я отвечаю: «Но я-то верил!» Поэтому, возможно, у меня и было после этой игры такое разочарование.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин пожалел о сказанном в прошлом интервью

– Пожалел о том, что сказал на прошлой неделе. Почему сказал? На эмоциях. Эти флеш-интервью, и интервью сразу после неудач для тренера очень плохо. Если бы прошло больше времени, я бы эти слова не произнёс. Да, идиот. Ещё раз. Бывает, небезгрешен. Я позволил себе сомневаться (продолжать ли работу в сборной. — Прим. «Чемпионата»), потому что была такая игра.

Также Карпин рассказал, что после предыдущего интервью общался с генеральным секретарём РФС Александром Алаевым. А с президентом Александром Дюковым не говорил:

– Говорил ли с Дюковым? Нет, я разговаривал с Алаевым через день после эфира о том, что нужно думать о стыках. Сначала мы поговорили по телефону, потом, когда я был в Москве, увиделись. Он спросил: «Георгич, что это было?». Я говорю: «Всё, проехали».

«Не знаю, буду ли тренером сборной в стыках». Карпин в сомнениях «Не знаю, буду ли тренером сборной в стыках». Карпин в сомнениях

Знает, как готовить игроков к стыкам

– Я спросил у футболистов, что они думают про мои сомнения насчёт игры. Они ответили, что не знают, смогут ли играть так, как мы хотели. Это нормально. Футболист находится в игре, он вообще не понимает, правильно ли он играет и перемещается. Я считаю, они поняли, что могут играть по-другому. После матча со Словакией был разговор, в итоге со Словенией была другая игра. Произойдёт ли такое же в стыках? Дай бог. Я не сомневаюсь в способностях игроков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На нашем уровне всё равно есть мастерство. Я же мяч умею обрабатывать? Умею бегать так и так? Но на другом уровне я уже так не могу, потому что меня потрясывает. Меня тоже потрясывало. Я шёл бить пенальти «Наполи», и я этого не помню уже! Представляешь, какая трясогузка была.

(Речь идёт про ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Спартак» — «Наполи» (0:0), сыгранный в 1990 году. «Спартак» прошёл итальянцев по пенальти, Карпин реализовал первый удар в серии. — Прим. «Чемпионата»)

Нет одного конкретного образа действий, который всё разрешит. Футболисты сами по себе разные. Одному по барабану, другому – нет. Один так реагирует, другой иначе.

Как решить проблему перед стыками? Ключей нет. Но исправить ситуацию можем. У меня есть план, которого будем придерживаться. План нефутбольный, рассказывать о нём конкретно не буду. Три месяца будем лично общаться с футболистами, на психологические курсы для этого записываться не буду. Уже сейчас начинаю это делать.

Рассказал о молодёжи и роли Головина в сборной

– Посмотрим, как всё дальше будет развиваться. Пять лет назад у нас так же появились Головин, Миранчук… У нас каждую пятилетку появляются ребята. Нужно развиваться. Смотреть, как они будут развиваться. Если условно Тюкавин будет в порядке в марте, то он будет.

Я сказал, что Головин в клубе и сборной — разные игроки? Я ничего не говорил. Это говорили вы. В сборной он играет на другой позиции, поэтому по-другому. Нельзя отрывать одного футболиста от всей команды. Модрич в какой-то игре, когда вся Хорватия играла плохо, тоже не вытащил. Модрич – плохой игрок? Нет. Просто вся команда сыграла плохо. Головин был не во всех матчах, я его знаю две недели. Пока мало его знаю. Он был когда-то ведущим игроком в сборной? Если честно, раньше не следил за ним.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как психолог разобрал его поведение, не читал

– Я сам не видел, как психолог разбирал моё поведение. Мне об этом сказали. Не знаю, где и что, но что-то он разобрал. Тип поведения — «плакатер», пытающийся получить внешнюю поддержку и одобрение? Ну, наверное, похоже. Не знаю. Много раз откровения от меня слышали? По-моему, нет. Ну и всё тогда. Вот и всё! Я жалею о тех своих словах (про неуверенность продолжения работы в сборной. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, другим людям я бы никогда в жизни такое не сказал.

«Он хотел, чтобы вся страна умоляла его остаться». Разбор поведения Карпина от психолога «Он хотел, чтобы вся страна умоляла его остаться». Разбор поведения Карпина от психолога

Сказал, что в стыках лучший вариант — Северная Македония. На бумаге

– До Португалии и Италии ещё был вариант, что там окажется Испания. Моя реакция, когда они выпали в стыки? Ну, окей. Кто лучше — португальцы или сербы? У сербов сильное поколение. Надо уметь играть со всеми. Что произошло с Италией за два месяца? Видимо, им нужен психолог? Не знаю, сколько в процентном соотношении составляет роль жеребьёвки в стыках, не могу так оценивать. Наверное, лучший вариант — Северная Македония. На бумаге всем кажется, что это лучший вариант.

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