«Отправной точкой был звонок Романцева». Карпин остаётся в сборной России

Валерий Карпин снова стал гостем проекта «Коммент.Шоу». Главный тренер сборной России пришёл через шесть дней после предыдущего интервью, когда он сказал, что не знает, продолжит ли работу с главной командой страны. Теперь знает — продолжит.

Карпин будет тренировать сборную России в стыках. Его убедил Романцев

После поражения от Хорватии Карпин заявил, что не готов говорить о своём будущем и определится через неделю. Неделя прошла – тренер определился: «Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически».

Также Карпин признался, что на неделе разговаривал о футболе с Олегом Романцевым, убедившим его остаться в национальной команде:



– Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину (речь о матче Россия — Украина 1999 года. — Прим. «Чемпионата») и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить.

Что ещё Романцев сказал Карпину

– Я общался со многими людьми старше меня и более опытными. Олег Иванович Романцев сказал мне: «Валера, ну хорваты сильнее! Сильнее!» Я это знаю. Но можно играть против сильной команды по-другому. Я не говорю про результат, поймите вы уже наконец!



Олег Иванович говорит: «Хорваты сильнее! Наш уровень — это Словения и Словакия. Летом кому скажи, что мы обеспечим себе стыки за два-три тура до окончания отбора, все перекрестились бы и сказали: «Да и слава богу!» Если бы вы хорватов обыграли, это было бы чудом. Ни один человек в это не верил, все так говорили». А я отвечаю: «Но я-то верил!» Поэтому, возможно, у меня и было после этой игры такое разочарование.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин пожалел о сказанном в прошлом интервью

– Пожалел о том, что сказал на прошлой неделе. Почему сказал? На эмоциях. Эти флеш-интервью, и интервью сразу после неудач для тренера очень плохо. Если бы прошло больше времени, я бы эти слова не произнёс. Да, идиот. Ещё раз. Бывает, небезгрешен. Я позволил себе сомневаться (продолжать ли работу в сборной. — Прим. «Чемпионата»), потому что была такая игра.



Также Карпин рассказал, что после предыдущего интервью общался с генеральным секретарём РФС Александром Алаевым. А с президентом Александром Дюковым не говорил:



– Говорил ли с Дюковым? Нет, я разговаривал с Алаевым через день после эфира о том, что нужно думать о стыках. Сначала мы поговорили по телефону, потом, когда я был в Москве, увиделись. Он спросил: «Георгич, что это было?». Я говорю: «Всё, проехали».

Знает, как готовить игроков к стыкам

– Я спросил у футболистов, что они думают про мои сомнения насчёт игры. Они ответили, что не знают, смогут ли играть так, как мы хотели. Это нормально. Футболист находится в игре, он вообще не понимает, правильно ли он играет и перемещается. Я считаю, они поняли, что могут играть по-другому. После матча со Словакией был разговор, в итоге со Словенией была другая игра. Произойдёт ли такое же в стыках? Дай бог. Я не сомневаюсь в способностях игроков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На нашем уровне всё равно есть мастерство. Я же мяч умею обрабатывать? Умею бегать так и так? Но на другом уровне я уже так не могу, потому что меня потрясывает. Меня тоже потрясывало. Я шёл бить пенальти «Наполи», и я этого не помню уже! Представляешь, какая трясогузка была.



(Речь идёт про ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Спартак» — «Наполи» (0:0), сыгранный в 1990 году. «Спартак» прошёл итальянцев по пенальти, Карпин реализовал первый удар в серии. — Прим. «Чемпионата»)

Нет одного конкретного образа действий, который всё разрешит. Футболисты сами по себе разные. Одному по барабану, другому – нет. Один так реагирует, другой иначе.

Как решить проблему перед стыками? Ключей нет. Но исправить ситуацию можем. У меня есть план, которого будем придерживаться. План нефутбольный, рассказывать о нём конкретно не буду. Три месяца будем лично общаться с футболистами, на психологические курсы для этого записываться не буду. Уже сейчас начинаю это делать.

Рассказал о молодёжи и роли Головина в сборной

– Посмотрим, как всё дальше будет развиваться. Пять лет назад у нас так же появились Головин, Миранчук… У нас каждую пятилетку появляются ребята. Нужно развиваться. Смотреть, как они будут развиваться. Если условно Тюкавин будет в порядке в марте, то он будет.



Я сказал, что Головин в клубе и сборной — разные игроки? Я ничего не говорил. Это говорили вы. В сборной он играет на другой позиции, поэтому по-другому. Нельзя отрывать одного футболиста от всей команды. Модрич в какой-то игре, когда вся Хорватия играла плохо, тоже не вытащил. Модрич – плохой игрок? Нет. Просто вся команда сыграла плохо. Головин был не во всех матчах, я его знаю две недели. Пока мало его знаю. Он был когда-то ведущим игроком в сборной? Если честно, раньше не следил за ним.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как психолог разобрал его поведение, не читал

– Я сам не видел, как психолог разбирал моё поведение. Мне об этом сказали. Не знаю, где и что, но что-то он разобрал. Тип поведения — «плакатер», пытающийся получить внешнюю поддержку и одобрение? Ну, наверное, похоже. Не знаю. Много раз откровения от меня слышали? По-моему, нет. Ну и всё тогда. Вот и всё! Я жалею о тех своих словах (про неуверенность продолжения работы в сборной. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, другим людям я бы никогда в жизни такое не сказал.

Сказал, что в стыках лучший вариант — Северная Македония. На бумаге

– До Португалии и Италии ещё был вариант, что там окажется Испания. Моя реакция, когда они выпали в стыки? Ну, окей. Кто лучше — португальцы или сербы? У сербов сильное поколение. Надо уметь играть со всеми. Что произошло с Италией за два месяца? Видимо, им нужен психолог? Не знаю, сколько в процентном соотношении составляет роль жеребьёвки в стыках, не могу так оценивать. Наверное, лучший вариант — Северная Македония. На бумаге всем кажется, что это лучший вариант.