«Спартак» — «Наполи». Онлайн. Красно-белые, повторите Неаполь! Или слишком многого хотим?

Привет, друзья! Сегодня, 24 ноября 2021 года, состоится матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Следить за событиями встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

В конце сентября «Спартак» выдал сенсацию, обыграв матёрого соперника на выезде. Тогда «Наполи» открыл счёт уже на первой минуте, но впоследствии остался вдесятером и проиграл. К сожалению, эта победа пока так и остаётся единственной для российского клуба в Лиге Европы. Впрочем, сейчас у красно-белых есть шанс повторить успех, поскольку «Наполи» приехал в Москву без нескольких ведущих футболистов (травмы, ковид). «Спартак» не побеждал уже больше месяца, но, возможно, именно сегодня он всё-таки прервёт свою неудачную серию.