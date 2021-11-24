«Спартак» — «Наполи». Онлайн. Красно-белые, повторите Неаполь! Или слишком многого хотим?

Привет, друзья! Сегодня, 24 ноября 2021 года, состоится матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Следить за событиями встречи можно в нашей онлайн-трансляции.
В конце сентября «Спартак» выдал сенсацию, обыграв матёрого соперника на выезде. Тогда «Наполи» открыл счёт уже на первой минуте, но впоследствии остался вдесятером и проиграл. К сожалению, эта победа пока так и остаётся единственной для российского клуба в Лиге Европы. Впрочем, сейчас у красно-белых есть шанс повторить успех, поскольку «Наполи» приехал в Москву без нескольких ведущих футболистов (травмы, ковид). «Спартак» не побеждал уже больше месяца, но, возможно, именно сегодня он всё-таки прервёт свою неудачную серию.
🎂 Кстати, сегодня отмечает юбилей — 45 лет — шестикратный (!) чемпион России в составе красно-белых Александр Ширко. Накануне ДР известный нападающий дал интервью «Чемпу». Вот.
Где смотреть видеотрансляцию матча «Спартак» — «Наполи»?
📺 В прямом эфире матч «Спартак» — «Наполи» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 18:00 по Москве, а первый свисток в Тушино прозвучит в 18:30. Текстовой лайв игры — как всегда, на «Чемпионате».
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