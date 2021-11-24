Романцев перед матчем с «Наполи» пообщался с Виторией

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев обратился к Рую Витории перед матчем Лиги Европы с «Наполи».

«Если что, я болею за вас. Знаю, как сейчас тяжело. Надеюсь, мы ещё несколько лет будем общаться», — сказал Романцев Витории перед матчем. Ролик опубликовал журналист Тимур Журавель.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).



В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».