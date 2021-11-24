«Барселона» близка к краху в Лиге чемпионов. Надо побеждать «Баварию» в Мюнхене

«Барселона» очень близка к тому, чтобы не выйти из группы Лиги чемпионов. Во вторник каталонцы не смогли обыграть на своём поле «Бенфику» — 0:0. «Барса» сохранила второе место в группе Е, но ситуация сложилась так, что в последнем туре ей надо побеждать на выезде «Баварию». Иначе всё будет в руках «Бенфики».

Четвёртый матч без голов

Весь вторник в «твиттере» «Барселоны» выкладывали голы из старых матчей Лиги чемпионов с «Бенфикой». В 2006 году Самуэль Это’О то сам забивал с паса Рафы Маркеса, то ассистировал Роналдиньо. А самым винтажным оказался гол Христо Стоичкова из 1992-го. Кстати, и в 2006-м, и в 1992-м всё заканчивалось тем, что «Барса» забирала Кубок чемпионов себе.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Барселоны».

Ещё перед матчем много говорили и писали о том, что эта игра — первая в Лиге чемпионов для нового главного тренера «Барсы» Хави. Он стал всего пятым человеком, который участвовал в Лиге чемпионов и как игрок «Барселоны», и как тренер. До него были Хосеп Гвардиола, Луис Энрике, Рональд Куман и Серхи Бархуан.

Игра получилась, может, не самой качественной, но очень резвой и эмоциональной. Кстати, обслуживали её российские судьи во главе с Сергеем Карасёвым. Со своей работой он справился, впрочем, к этому мы уже привыкли.

В первом тайме обе команды могли забивать. И не раз. Самый опасный момент «Бенфики» загубил Роман Яремчук. Он бил головой в упор, но вратарь хозяев Марк-Андре тер Штеген каким-то образом удар отбил. У «Барселоны» едва не забил Юсуф Демир. Если бы забил, его удар в дальнюю девятку можно было назвать идеальным. А так — перекладина.

После перерыва игра была всё такой же бодрой, причём глобального преимущества у «Барселоны» не было. А на третьей добавленной минуте «Бенфика» вообще могла забить победный гол. Два игрока португальской команды вдвоём вышли на одного защитника Эрика Гарсию, здорово разыграли, но Харис Сеферович не попал в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

В итоге 0:0, причём «Барселона» не смогла забить в третьем из пяти матчей этой Лиги чемпионов, а всего у неё лишь два гола. Оба — в ворота киевского «Динамо» (две победы по 1:0).

Расклад для «Барсы»

Он очень прост. Если 8 декабря «Барселона» выиграет в Мюнхене у «Баварии», она вторая. Но если «Барса» не побеждает, а «Бенфика» на своём поле возьмёт три очка в игре с киевлянами, в 1/8 финала выйдут «Бавария» и «Бенфика».



В последний раз «Барселона» не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/2001. Тогда испанская команда стала третьей, пропустив вперёд «Милан» и «Лидс». Заняв третье место, «Барса» отправилась в Кубок УЕФА и дошла до полуфинала, где уступила «Ливерпулю».