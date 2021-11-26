Рангника позвали в «МЮ» за спиной Алекса Фергюсона. Собрали ключевые инсайды

Вчера The Athletic (а ещё Sky Sports, Times, ESPN и ряд других топовых источников) выкатил бомбезный инсайд: Ральф Рангник возглавит «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Затем 63-летний специалист станет консультантом в «МЮ», подписав соглашение на два года.
Собрали ключевые инсайды: вели переговоры за спиной Фергюсона, «Юнайтед» не заплатит компенсацию «Локомотиву»
Мы покопались в сети и собрали ключевую информацию о возможном назначении Ральфа Рангника. Ниже ― полная картина.
- Ральф Рангник уже находится в Англии, чтобы уладить последние детали контракта с «Манчестер Юнайтед».
- Фабрицио Романо утверждает, что руководство «Юнайтед» в ближайшие часы свяжется с «Локомотивом», чтобы завершить сделку по Рангнику.
Есть интересный нюанс: у Ральфа не было прямого контракта с «Локомотивом». Он получал от клуба зарплату через свое консалтинговое агентство. Поэтому «Локомотив» не получит даже компенсацию.
- В январе Абрамович предлагал Рангнику заменить Лэмпарда, но тот отказал с формулировкой: «Я не исполняющий обязанности. Для СМИ и игроков я буду просто тренером на пару месяцев». Но сейчас совсем другая ситуация: немец получил гарантии от «МЮ», что через шесть месяцев останется в структуре клуба.
- Работу в структуре «Ман Юнайтед» Рангник продавил лично. Как сообщает Manchester Evening News, немец отклонил первое предложение и дождался второго ― на улучшенных условиях, которое и включило пункт о дальнейшей работе консультантом клуба.
Позже MEN дополнил: если Ральф Рангник прилично отработает полгода в качестве тренера, то эту должность он сможет сохранить и на следующий сезон.
- По информации The Times, инициатором назначения Ральфа Рангника стал исполнительный вице-председатель «Ман Юнайтед» Эд Вудворд, который давно восхищается немцем. Другие инсайдеры настаивают, что ключевую роль сыграл Джон Метро, с которым Рангник знаком с 2019-го.
- The Telegraph выдаёт следующее: в воскресенье «МЮ» начал переговоры с кандидатами на пост временного тренера (Рангник, Фавр, Гарсия и Вальверде), но больше всех впечатлил именно Ральф. У него было менее 24 часов на подготовку к собеседованию.
- По информации Express, «Ман Юнайтед» не консультировался с Алексом Фергюсоном по поводу назначения Ральфа Рангника. Это первый случай, когда клуб проигнорировал мнение шотландца. Сэр Алекс даже не знал, что такие переговоры ведутся на самом деле.
- Мигель Делейни из The Independent выдал следующую мысль: руководство «МЮ» специально назначило немца, чтобы летом выцепить Эрика тен Хага из «Аякса». В клубе полагают, что Рангник, которому нравится стиль тен Хага, сможет уговорить голландца.
- Если немец по итогам сезона запрыгнет в первую четвёрку, а также добьётся успехов в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, то получит жирный бонус от «Ман Юнайтед».
В Англии в восторге от возможного назначения Рангника
Первым на эту новость отреагировал английский эксперт Гари Линекер ― конечно, в «Твиттере»: «Рангник ― это умное решение для «Ман Юнайтед».
Журналист Кейв Солехол из Sky Sports уверен, что Рангник поможет «МЮ» конкурировать с английскими топами: «Манчестер Юнайтед» будет играть гораздо лучше. Как «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».
Ведущий популярного англоязычного YouTube-канала The United Stand Марк Голдбридж хвалит «Ман Юнайтед» за выбор Рангника: «В последнее время редко можно похвалить «Юнайтед», но выбор Рангника показывает, что они всё поняли. Ресет. Пришло время нового «Юнайтед».
Корреспондент Sunday Times Джонатан Норткрофт: «Сульшер восстановил культурную идентичность «Манчестер Юнайтед», но им не хватает футбольного мышления. Рангник привнесёт это, подтянет Кэррика и Флетчера, добавит свою энергию и харизму».
Лиам Каннинг тоже доволен выбором: «Рангник ― идеальный выбор на роль временного тренера. Клубу лучше оставить его надолго, потому что он фантастический менеджер».
Брэд Кокс из The Athetic: «Рангник в следующие шесть месяцев поставит «МЮ» высокий прессинг. Затем поможет клубу выбрать постоянного тренера с похожими идеями и продолжит развивать клуб. Одно из самых умных решений от «Ман Юнайтед».
Ещё один резидент The Athletic Лори Уайтвелл: «На мой взгляд, Ральф Рангник ― самое умное назначение от «Ман Юнайтед», которое можно было получить сейчас. Чёткая тактика, сильная личность и огромный опыт. Двухлетний контракт в качестве консультанта даст возможность Джону Метро и Даррену Флетчеру многому научиться».
Если Ральф Рангник всё-таки доберется до «Олд Траффорд», то в Премьер-лиге будет сразу шесть тренеров высочайшего уровня.
Ближайший матч «МЮ» проведёт 28 ноября с «Челси».
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