Рангника позвали в «МЮ» за спиной Алекса Фергюсона. Собрали ключевые инсайды

Со следующего сезона Ральф будет работать в структуре «Юнайтед».

Вчера The Athletic (а ещё Sky Sports, Times, ESPN и ряд других топовых источников) выкатил бомбезный инсайд: Ральф Рангник возглавит «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Затем 63-летний специалист станет консультантом в «МЮ», подписав соглашение на два года.

Собрали ключевые инсайды: вели переговоры за спиной Фергюсона, «Юнайтед» не заплатит компенсацию «Локомотиву»

Мы покопались в сети и собрали ключевую информацию о возможном назначении Ральфа Рангника. Ниже ― полная картина.

Ральф Рангник уже находится в Англии, чтобы уладить последние детали контракта с «Манчестер Юнайтед».

Фабрицио Романо утверждает, что руководство «Юнайтед» в ближайшие часы свяжется с «Локомотивом», чтобы завершить сделку по Рангнику.

Есть интересный нюанс: у Ральфа не было прямого контракта с «Локомотивом». Он получал от клуба зарплату через свое консалтинговое агентство. Поэтому «Локомотив» не получит даже компенсацию.

В январе Абрамович предлагал Рангнику заменить Лэмпарда, но тот отказал с формулировкой: «Я не исполняющий обязанности. Для СМИ и игроков я буду просто тренером на пару месяцев». Но сейчас совсем другая ситуация: немец получил гарантии от «МЮ», что через шесть месяцев останется в структуре клуба.

Работу в структуре «Ман Юнайтед» Рангник продавил лично. Как сообщает Manchester Evening News, немец отклонил первое предложение и дождался второго ― на улучшенных условиях, которое и включило пункт о дальнейшей работе консультантом клуба.

Позже MEN дополнил: если Ральф Рангник прилично отработает полгода в качестве тренера, то эту должность он сможет сохранить и на следующий сезон.

По информации The Times, инициатором назначения Ральфа Рангника стал исполнительный вице-председатель «Ман Юнайтед» Эд Вудворд, который давно восхищается немцем. Другие инсайдеры настаивают, что ключевую роль сыграл Джон Метро, с которым Рангник знаком с 2019-го.

The Telegraph выдаёт следующее: в воскресенье «МЮ» начал переговоры с кандидатами на пост временного тренера (Рангник, Фавр, Гарсия и Вальверде), но больше всех впечатлил именно Ральф. У него было менее 24 часов на подготовку к собеседованию.

По информации Express, «Ман Юнайтед» не консультировался с Алексом Фергюсоном по поводу назначения Ральфа Рангника. Это первый случай, когда клуб проигнорировал мнение шотландца. Сэр Алекс даже не знал, что такие переговоры ведутся на самом деле.

Мигель Делейни из The Independent выдал следующую мысль: руководство «МЮ» специально назначило немца, чтобы летом выцепить Эрика тен Хага из «Аякса». В клубе полагают, что Рангник, которому нравится стиль тен Хага, сможет уговорить голландца.

Если немец по итогам сезона запрыгнет в первую четвёрку, а также добьётся успехов в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, то получит жирный бонус от «Ман Юнайтед».

В Англии в восторге от возможного назначения Рангника

Первым на эту новость отреагировал английский эксперт Гари Линекер ― конечно, в «Твиттере»: «Рангник ― это умное решение для «Ман Юнайтед».

Журналист Кейв Солехол из Sky Sports уверен, что Рангник поможет «МЮ» конкурировать с английскими топами: «Манчестер Юнайтед» будет играть гораздо лучше. Как «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».

Ведущий популярного англоязычного YouTube-канала The United Stand Марк Голдбридж хвалит «Ман Юнайтед» за выбор Рангника: «В последнее время редко можно похвалить «Юнайтед», но выбор Рангника показывает, что они всё поняли. Ресет. Пришло время нового «Юнайтед».

Корреспондент Sunday Times Джонатан Норткрофт: «Сульшер восстановил культурную идентичность «Манчестер Юнайтед», но им не хватает футбольного мышления. Рангник привнесёт это, подтянет Кэррика и Флетчера, добавит свою энергию и харизму».

Лиам Каннинг тоже доволен выбором: «Рангник ― идеальный выбор на роль временного тренера. Клубу лучше оставить его надолго, потому что он фантастический менеджер».

Брэд Кокс из The Athetic: «Рангник в следующие шесть месяцев поставит «МЮ» высокий прессинг. Затем поможет клубу выбрать постоянного тренера с похожими идеями и продолжит развивать клуб. Одно из самых умных решений от «Ман Юнайтед».

Ещё один резидент The Athletic Лори Уайтвелл: «На мой взгляд, Ральф Рангник ― самое умное назначение от «Ман Юнайтед», которое можно было получить сейчас. Чёткая тактика, сильная личность и огромный опыт. Двухлетний контракт в качестве консультанта даст возможность Джону Метро и Даррену Флетчеру многому научиться».

Если Ральф Рангник всё-таки доберется до «Олд Траффорд», то в Премьер-лиге будет сразу шесть тренеров высочайшего уровня.

Ближайший матч «МЮ» проведёт 28 ноября с «Челси».