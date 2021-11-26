С кем сыграет Россия, если пройдёт Польшу. Главное о возможных соперниках по финалу стыков

Жеребьёвка состоялась! Сборная России узнала соперников по стыковым матчам за выход на ЧМ-2022. Самые устрашающие команды удалось обойти, но легко всё равно не будет. В полуфинале нашим предстоит сыграть с Польшей, а затем, если удастся справиться с Робертом Левандовским, — с Чехией или Швецией. Рассказываем, что нужно знать о потенциальных соперниках по финалу.

Чехия

Неприятный соперник, как и остальные команды, но интересен следующий факт: в своей отборочной группе Чехия заняла лишь третье место — ниже Бельгии (предсказуемо) и Уэльса (как минимум равный оппонент). Если бы не удачное выступление в Лиге наций, в стыках чехов мы бы не увидели.



В сборной Чехии нет суперзвёзд, но полно футболистов крепкого европейского уровня. Томаш Соучек, Владимир Цоуфал, Патрик Шик, Томаш Вацлик — эти парни могут быть вам знакомы. А ещё точно знаком Алекс Крал, который совсем недавно играл за «Спартак». Полузащитника продолжают вызывать, несмотря на проблемы с практикой в «Вест Хэме».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что касается главного тренера, то Ярослав Шильгавы — не самый известный человек в мире футбола, но сборную возглавляет уже три года. Под его руководством команда здорово выступила на Евро-2020 и дошла аж до четвертьфинала, но провал в стыках ЧМ-2022 может оставить специалиста без работы.



Для нашей сборной Чехия — не самый страшный соперник. Встреч с этой командой до нынешнего момента было пять. На Евро-1996 всё закончилось эпичной ничьей (3:3), а следующего матча пришлось ждать 16 лет. И состоялся он тоже на групповом этапе чемпионата Европы. Тогда, в 2012-м, Россия просто не заметила чехов и размазала их со счётом 4:1. Дальше были товарищеские игры: в 2016-м мы сопернику проиграли (1:2), а в 2018-м — вновь разгромили (5:1).

Швеция

Шведы, в отличие от чехов, могли вообще выйти на ЧМ-2022 напрямую. В группе они долго опережали грозную Испанию, но провалили последние матчи отбора — сенсационно проиграли Грузии, а затем слили и испанцам. Так что пришлось довольствоваться вторым местом и стыками.



Про футболистов сборной Швеции вы наверняка знаете больше. Главная звезда — вечный, уже 40-летний Златан Ибрагимович. Хотя сейчас на главных ролях у шведов уже более молодые таланты: Деян Кулушевски и Александер Исак. На месте всё ещё главная «десятка» — Эмиль Форсберг. А Виктор Классон, играющий в России за «Краснодар», вообще не вылезает из основного состава. Тренирует шведов Янне Андерссон — и довольно давно, с 2016 года. С ним сборная стабильно участвует в больших турнирах. На Евро-2020 команда вышла из группы, но вылетела уже в 1/8 финала. Причём проиграли шведы Украине.



Со Швецией наша сборная встречалась чаще, чем с Чехией. С 1994 года команды сыграли целых девять раз: на чемпионате мира, на Евро, по два раза — в отборе Евро и Лиге наций. Побед больше у шведов — четыре. Россия была сильнее дважды. А ещё трижды сборные сыграли вничью.

Валерий Карпин подробно говорить о потенциальных соперниках не стал. Оно и понятно — сначала надо сконцентрироваться на Польше. Вот слова главного тренера: «Будем готовиться к шведам с чехами, и не чуть-чуть, так как потом времени на подготовку ко второму стыку уже не будет. Их надо изучать заранее, три дня будет между играми. Есть аналитики, которые изучат».

***

А вот все результаты жеребьёвки стыков.

Путь А

Полуфиналы

Уэльс — Австрия

Шотландия — Украина

В финале хозяином поля будет победитель матча Уэльс — Австрия.

Путь В

Полуфиналы

Россия — Польша

Швеция — Чехия

В финале хозяином поля будет победитель матча Россия — Польша.

Путь С

Полуфиналы

Португалия — Турция

Италия — Северная Македония

В финале хозяином поля будет победитель матча Португалия — Турция.



Полуфиналы пройдут 24 марта, финалы — 29 марта.