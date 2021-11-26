«Последний матч с русскими — наш полный провал». Что нужно знать о сборной Чехии

Сегодня, 26 ноября, в Швейцарии состоится жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Сборная России узнает не только первого соперника, но и пару, с победителем которой она сыграет в случае успеха в полуфинале. Первым соперником команды Валерия Карпина будет одна из пяти несеяных сборных. Мы уже представили команды Турции, Польши, Северной Македонии и Австрии. Теперь пришло время познакомиться со сборной Чехии.

Как сыграли в отборе ЧМ-2022

Чешская команда заняла в своей отборочной группе лишь третье место. Понятно, что конкурировать с мощной сборной Бельгии чехам было тяжело, но они пропустили вперёд и Уэльс (отстали, правда, всего на одно очко). Команда Ярослава Шильгавы получила место в стыках лишь благодаря успешному выступлению в Лиге наций.



До Евро-2020 чехи провели три матча в отборочном цикле, и их выступление на старте кампании получилось неоднозначным. Сначала они легко обыграли на выезде Эстонию (6:2), после этого не проиграли дома Бельгии (1:1), что тоже можно считать успешным результатом. В третьем матче Чехия уступила в гостях Уэльсу (0:1), пропустив единственный мяч в концовке встречи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сентября команда Шильгавы одолела Беларусь (1:0) и без шансов проиграла Бельгии (0:3), а через месяц упустила победу в матче с Уэльсом (2:2). Концовка отбора сложилась для чехов удачно — обыграли белорусов и эстонцев с одинаковым счётом 2:0.

Лидеры

Самый дорогой футболист сборной Чехии — полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в € 42 млн. Томаш и лучший бомбардир команды в отборе ЧМ-2022 (забил три гола, но сделал это в одном матче).



Нельзя не отметить нападающего Патрика Шика, забившего два мяча в отборе. Он здорово проявил себя на Евро-2020 и стал одним из главных творцов успеха чешской команды. Патрик трижды отличился на групповом этапе, а потом забил ещё два мяча в плей-офф. Кстати говоря, именно гол чеха признали лучшим на прошедшем чемпионате Европы. Шик ударно начал нынешний сезон в Бундеслиге — у нападающего «Байера» восемь голов в девяти матчах. Правда, в конце октября 25-летний футболист повредил голеностоп и с тех пор на поле не появлялся.

Неплохо складываются дела и у атакующего полузащитника «Вероны» Антонина Барака. В сезоне-2021/2021 он уже набрал 8 (5+3) очков по системе «гол+пас», а его рыночная стоимость поднялась до отметки в € 14 млн. Помимо этого, Барак забивал Эстонии и Беларуси в отборе ЧМ-2022.



Из других футболистов следует выделить защитника Владимира Цоуфала (одноклубник Соучека по «Вест Хэму») и голкипера «Олимпиакоса» Томаша Вацлика (ранее выступал за «Севилью»). Кстати говоря, если верить Зареме Салиховой, в своё время Цоуфал мог оказаться в «Спартаке». Нельзя не упомянуть, что в составе Чехии играет полузащитник красно-белых Алекс Крал, который сейчас находится в аренде в «Вест Хэме». Впрочем, он до сих пор не провёл ни одного матча в АПЛ, хотя числится в лондонском клубе почти три месяца.

Главный тренер

Ярослав Шильгавы в бытность футболистом играл только на родине. Самый продолжительный период, а именно 10 лет, провёл в «Гвезде», а самым известным клубом в его резюме является «Славия». За чехословацкую молодёжку отыграл 18 матчей, а вот в основной сборной появился всего однажды.



Долгое время работал главным тренером в различных чешских клубах. В сезоне-2016/2017 завоевал чемпионский титул вместе со «Славией». Любопытно, что в период с 2001 по 2009 год Шильгавы входил в штаб сборной Чехии, где занимал должность ассистента главного тренера. В 2018 году возглавил национальную команду и добрался с ней до четвертьфинала чемпионата Европы. Дальнейшая судьба Шильгавы зависит от стыковых матчей. В Чехии считают, что в случае непопадания сборной на чемпионат мира, в команде состоится смена тренера. Кстати, ранее глава чешского футбола выразил недовольство в связи с тем, что сборная опустилась ниже второго места в группе.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Как играли на больших турнирах

У сборной Чехии пока не складываются отношения с отборочным циклом чемпионатов мира. Команда всего лишь один раз играла в финальной части турнира (2006 год), однако их выступление ограничилось групповым этапом. Тогда, кстати, чехи оказались в одном квартете с будущими чемпионами — итальянцами. Последние три чемпионата мира сборная пропустила.



А вот успехи на Евро у чешской команды более серьёзные. Сборная семь раз принимала участие в финальной части, а в 1996 году и вовсе завоевала серебряные медали. Помимо этого, чехи ещё три раза выходили из группы — на Евро-2012 и Евро-2020 добрались до четвертьфинала, а в 2004-м вышли в полуфинал, где уступили грекам по правилу «серебряного гола».

Как играли с Россией

Наша команда четыре раза встречалась с чешскими футболистами, и дважды это было на крупных турнирах. В 1996 году команда Олега Романцева выдала верховой матч со сборной, впоследствии дошедшей до финала Евро. Чехи повели с разницей в два мяча уже к 19-й минуте (отличились Сухопарек и Кука), однако после перерыва на поле вышла словно другая сборная России. Голы Мостового и Тетрадзе позволили россиянам сравнять счёт, а на 85-й минуте Бесчастных в третий раз огорчил вратаря соперника. К сожалению, удержать победный счёт не удалось — Шмицер забил Черчесову, и чехи вышли в плей-офф.

В 2012-м сборная России шикарно стартовала на чемпионате Европы, разгромив соперника со счётом 4:1. Дзагоев провёл чуть ли не лучший матч за сборную и оформил дубль, ещё по мячу забили Широков и Павлюченко. Впрочем, эта победа так и осталась единственной для нашей сборной на Евро-2012, а чехи после оглушительного проигрыша одержали две победы и вышли из группы.



Чехи, если брать новейший период их истории, обыграли Россию всего один раз. В 2016 году они одолели россиян (2:1) в товарняке, а победный мяч в самой концовке забил бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид. У России единственный гол оформил Кокорин, открывший счёт уже на 6-й минуте. Играли, кстати, тогда в Австрии.



В 2018-м состоялась последняя встреча с участием сборных России и Чехии. Команда Станислава Черчесова уверенно раскатала соперника в товарищеском матче, который прошёл на «Ростов-Арене», — 5:1. Дублем отметился Ионов, по мячу забили Заболотный, Ерохин и Полоз, а у чехов отличился Соучек. После того матча Карел Яролим покинул пост главного тренера, а ему на смену пришёл Шильгавы.

Чешское издание sport.cz оценило вероятность победы своей сборной над Россией в 40%.



«Россия — очень непредсказуемый соперник. Последний матч с русскими — наш полный провал. Встреча в Ростове три года назад обернулась фиаско. Теперь у них другая сборная. Нынешний главный тренер россиян Валерий Карпин улучшил командную концепцию».



А вот издание isport.cz назвало трёх главных звёзд нынешней сборной России. По мнению чешского СМИ, таковыми являются Александр Головин, Алексей Миранчук и Даниил Фомин. При этом в качестве клуба последнего почему-то указано киевское «Динамо», а не московское.