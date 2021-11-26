Польша страшна не только с Левандовским. Ведь её ещё может возглавить Черчесов

А ведь всё так хорошо начиналось. Португалию и Италию закинули в подгруппу друг к другу, и это приоткрыло нам дорогу в Катар. Возможный матч со Швецией не вызывал большой тревоги. Австрия улетела к Уэльсу. И вот берут шарик с соперником России, где так хотелось увидеть Северную Македонию. Но не повезло – сборная сыграет с Польшей.

Сам Карпин в экспресс-комментарии после жеребьёвки, кажется, немного растерялся. В глубине души он точно ожидал кого-то другого. Македонцев, турок или хотя бы Чехию, но никак не Польшу – потенциально сильнейшего соперника из всех возможных. Магия фамилии Левандовски слишком сильна, чтобы относиться к сопернику безразлично. Поэтому Валерий даже сравнил поляков с Хорватией, но именно по уровню игроков.

Он прав. Это одна из тех самых стран, где почти вся команда выступает в топ-лигах. Играть против футболистов такого уровня у России редко получается хорошо. Здесь неважен уровень командного взаимодействия – часто решает класс. А в Польше и помимо Левандовского есть крутые футболисты – Пёнтек из «Герты», Милик из «Марселя», Зелиньски из «Наполи». Не все они звёзды, которые определяют ход матча. Но все они играют на другом уровне интенсивности и к марту точно будут в хорошей форме. Кстати, и сам масштаб личности Левандовского в сборной преувеличен. Роберт в «Баварии» и в национальной команде – два максимально разных игрока.

За готовность игроков больше всего и беспокоится Карпин – к концу марта в РПЛ сыграют только четыре тура. А вероятно, даже три, если один перенесут. Сборы – это прекрасно, но на них не обретают игровой тонус. Главный тренер боится, что в этом компоненте Россия уступит ещё до матча.

Но есть и ещё один повод для переживания, куда более весомый – это облик Станислава Черчесова, который не скрывает, что ждёт предложений. А в начале ноября появилась информация о встрече бывшего главного тренера сборной с президентом федерации футбола Польши. Позже Станислав отрицал факт переговоров и заявил, что это был дружеский разговор. Интересно, что сейчас в голове у тренера: с одной стороны, служба государству, которое он так любит, с другой – личные амбиции. И матч с Россией стал бы отличным поводом доказать, что с его отставкой ошиблись.

В Польше любят Черчесова. Сам Станислав говорил, что хочет работать с командой, которая имеет шансы поехать в Катар. Удивительно, но всё сходится. И если польская федерация уберёт с должности Соузу, наверняка одной из первых опций будет Черчесов.

Испугает ли это Карпина? Вряд ли. Но для сборной это точно станет проблемой. Ведь никто не знает игроков лучше, чем бывший командир.