Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Фёдор Кудряшов прокомментировал автогол в матче отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия, мнение о поступке футболиста сборной

«Подвёл команду и страну». Почему Кудряшов прав, что заговорил
Михаил Рождественский
Кудряшов прокомментировал автогол в отборе ЧМ-2022
Комментарии
Фёдор не повторил ошибку Смолова после ЧМ-2018.

Фёдор Кудряшов заговорил. Две недели назад его автогол отправил сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022, а Хорватии помог пробиться в Катар напрямую. Сразу комментировать роковой эпизод Фёдор не стал, зато прервал молчание после паузы. И правильно сделал.

Россия легко могла избежать автогола. Кудряшову не хватило хитрости Россия легко могла избежать автогола. Кудряшову не хватило хитрости

Что сказал Кудряшов?

Фёдор дал интервью «Спорт-экспрессу», в котором подробно разобрал момент с автоголом и искренне высказался о своих эмоциях. Ниже ключевые моменты.

О травме

«За несколько секунд до гола мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причём не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, всё сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, — я ответил, что да. Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.

До конца матча постоянно схватывало заднюю и переднюю. Я не мог бежать на скорости. А на 88-й минуте свело вторую ногу… Старался ни о чём не думать — просто хотелось помочь. Понимал, что шансов немного. Но надежда умирает последней. Мы не сдались, и я думаю, что после гола у нас и мяч начал держаться, и поле стало нормальным. Интересно, почему этого не было до гола…»

3 причины поражения России от Хорватии. Кроме автогола Кудряшова 3 причины поражения России от Хорватии. Кроме автогола Кудряшова

Об автоголе

«Я эпизод не пересматривал. А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать.

После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы ещё обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай». Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то… Это мой характер: делать всё до конца. А дальше будь что будет. В итоге была подача, один из наших центральных защитников вёл борьбу. Никто в мяч не сыграл. Мяч плюхнулся в лужу, скользнул, попал мне в ноги и срикошетил в угол».

О событиях после автогола

«После финального свистка я сразу ушёл в подтрибунку. Навстречу шёл кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы выходили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушёл в себя.

В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвёл команду и страну. Хоть и не назовёшь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.

Дальше я принял душ, после со мной поговорил доктор — я попросил у него каких-нибудь расслабляющих таблеток для мышц. И ушёл в автобус. Телефон даже не сразу включил, нужно было собраться с мыслями, определить для себя, что дальше. Получил много сообщений от родных и близких».

Кудряшова поддерживают после автогола. Это главное достижение сборной России Кудряшова поддерживают после автогола. Это главное достижение сборной России

Почему Кудряшов поступил правильно?

Практика подсказывает, что после таких моментов, как у Кудряшова, лучше высказаться. Яркий и наиболее свежий пример — Фёдор Смолов. На ЧМ-2018 нападающий выступал невзрачно и проиграл борьбу за место в составе Артёму Дзюбе. А апогеем его неудач стала серия пенальти в четвертьфинальном матче снова-таки с Хорватией, где Фёдор не забил. И не просто не забил, а пробил паненкой — рискнул ради красивого исполнения, но провалился. Разумеется, Смолова стали хейтить, ведь момент для такого эффектного трюка он выбрал неудачно.

Фото: rfs.ru

Смолов высказался о незабитом пенальти практически сразу, но сделал это коротко, а главное — не подобрал нужные слова. Вместо простого «извините», которое сняло бы многие вопросы, Фёдор зачем-то привёл цитату великого спортсмена: «В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла». Итог предсказуемый: к Смолову прилип мем про Джордана. К хейту добавились насмешки.

«Ну что мне, пойти повеситься?» Фатальные ошибки игроков сборной России «Ну что мне, пойти повеситься?» Фатальные ошибки игроков сборной России

Положение Смолова сильно подпортил скандал, который случился всего через несколько недель после матча с Хорватией. Фёдор разбил в Краснодаре свой BMW и сбежал с места ДТП. Полиция даже объявила его в розыск и грозила административным арестом на срок до 15 суток. В итоге футболиста лишили водительских прав. Хуже момента не придумаешь.

За провалом в сборной и скандалом последовали неудачи на поле. Смолов перешёл из «Краснодара» в «Локомотив» и некоторое время не мог засверкать, как в прежние времена. Ошибку Фёдор осознал лишь в конце января 2019-го. В интервью Ксении Собчак он всё же объяснился и извинился перед страной.

«Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.

Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я бы забил.

Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча — нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу — я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне», — сказал Смолов.

Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но более быстрый выход из тени позволил бы Фёдору избавиться от переживаний и злобы болельщиков. Неудачи случаются у всех, главное — уметь на них реагировать. Кудряшов ошибки партнёра по сборной избежал.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021