«Подвёл команду и страну». Почему Кудряшов прав, что заговорил

Фёдор Кудряшов заговорил. Две недели назад его автогол отправил сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022, а Хорватии помог пробиться в Катар напрямую. Сразу комментировать роковой эпизод Фёдор не стал, зато прервал молчание после паузы. И правильно сделал.

Что сказал Кудряшов?

Фёдор дал интервью «Спорт-экспрессу», в котором подробно разобрал момент с автоголом и искренне высказался о своих эмоциях. Ниже ключевые моменты.

О травме

«За несколько секунд до гола мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причём не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.



Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, всё сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, — я ответил, что да. Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.



До конца матча постоянно схватывало заднюю и переднюю. Я не мог бежать на скорости. А на 88-й минуте свело вторую ногу… Старался ни о чём не думать — просто хотелось помочь. Понимал, что шансов немного. Но надежда умирает последней. Мы не сдались, и я думаю, что после гола у нас и мяч начал держаться, и поле стало нормальным. Интересно, почему этого не было до гола…»

Об автоголе

«Я эпизод не пересматривал. А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать.

После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы ещё обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай». Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то… Это мой характер: делать всё до конца. А дальше будь что будет. В итоге была подача, один из наших центральных защитников вёл борьбу. Никто в мяч не сыграл. Мяч плюхнулся в лужу, скользнул, попал мне в ноги и срикошетил в угол».

О событиях после автогола

«После финального свистка я сразу ушёл в подтрибунку. Навстречу шёл кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы выходили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушёл в себя.



В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвёл команду и страну. Хоть и не назовёшь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.



Дальше я принял душ, после со мной поговорил доктор — я попросил у него каких-нибудь расслабляющих таблеток для мышц. И ушёл в автобус. Телефон даже не сразу включил, нужно было собраться с мыслями, определить для себя, что дальше. Получил много сообщений от родных и близких».

Почему Кудряшов поступил правильно?

Практика подсказывает, что после таких моментов, как у Кудряшова, лучше высказаться. Яркий и наиболее свежий пример — Фёдор Смолов. На ЧМ-2018 нападающий выступал невзрачно и проиграл борьбу за место в составе Артёму Дзюбе. А апогеем его неудач стала серия пенальти в четвертьфинальном матче снова-таки с Хорватией, где Фёдор не забил. И не просто не забил, а пробил паненкой — рискнул ради красивого исполнения, но провалился. Разумеется, Смолова стали хейтить, ведь момент для такого эффектного трюка он выбрал неудачно.

Фото: rfs.ru

Смолов высказался о незабитом пенальти практически сразу, но сделал это коротко, а главное — не подобрал нужные слова. Вместо простого «извините», которое сняло бы многие вопросы, Фёдор зачем-то привёл цитату великого спортсмена: «В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла». Итог предсказуемый: к Смолову прилип мем про Джордана. К хейту добавились насмешки.

Положение Смолова сильно подпортил скандал, который случился всего через несколько недель после матча с Хорватией. Фёдор разбил в Краснодаре свой BMW и сбежал с места ДТП. Полиция даже объявила его в розыск и грозила административным арестом на срок до 15 суток. В итоге футболиста лишили водительских прав. Хуже момента не придумаешь.

За провалом в сборной и скандалом последовали неудачи на поле. Смолов перешёл из «Краснодара» в «Локомотив» и некоторое время не мог засверкать, как в прежние времена. Ошибку Фёдор осознал лишь в конце января 2019-го. В интервью Ксении Собчак он всё же объяснился и извинился перед страной.



«Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.



Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я бы забил.



Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча — нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу — я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне», — сказал Смолов.

Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но более быстрый выход из тени позволил бы Фёдору избавиться от переживаний и злобы болельщиков. Неудачи случаются у всех, главное — уметь на них реагировать. Кудряшов ошибки партнёра по сборной избежал.