Клоунада дня! Вратарь изобразил страшные муки и добился удаления одноклубника

Соскучились по цирку в футбольных матчах? Вот вам свежая история, которая случилась в Норвегии. В 28-м туре местного чемпионата встретились «Кристиансунн» и «Викинг». Вторым как воздух нужна была победа, чтобы закрепиться в еврокубковой тройке. И они с трудом выиграли (3:2), но незадолго до финального свистка случился момент, который моментально завирусился в соцсетях.
Спустя несколько минут после третьего гола у двух футболистов «Викинга» случилось недопонимание. Вратарь Патрик Гуннарссон и защитник Давид Брекало не сориентировались при опасном моменте, и второго это выбесило. Брекало стал на Гуннарссона и двинулся в его сторону. В ходе перепалки защитник два раза толкнул в грудь партнёра, и тот внезапно рухнул на газон, схватившись за лицо. Симуляции — частое событие в футболе, но изобразить страшную боль после конфликта с одноклубником… Это уже экзотика.
Главному арбитру поведение Брекало не понравилось, и он влепил игроку прямую красную карточку. Нелепо остаться в меньшинстве при победном счёте — прекрасная идея! Правда, «Викинг» всё же выстоял и победил.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте Eurosport Norge.
«Пострадавший» Гуннарссон после матча заявил, что в моменте, который привёл к конфликту, ошибся именно Брекало. Свою странную симуляцию он комментировать не стал и отделался общими словами: «Небольшие споры с партнёрами по команде — это часть игры. Но нельзя доходить до рукоприкладства».
Главный позитив — конфликт удалось быстро загасить. Вот что сказал главный тренер «Викинга» Бьярте Аарсхайм Лунде после игры: «Для клуба эта стычка — не лучшая ситуация. Футболисты уже поговорили, пожали руки и обсудили инцидент с одноклубниками».
В доказательство примирения пресс-служба «Викинга» выложила в «Твиттер» совместную фотографию Гуннарссона и Брекало.
Если отбросить цирк в концовке вчерашнего матча, у «Викинга» всё хорошо. За два тура до конца команда оторвалась на 6 очков от ближайшего преследователя и закрепилась на третьем месте. Если всё так и останется, «Викинг» сыграет в квалификации Лиги конференций. А если повезёт, можно даже обогнать «Мольде» и финишировать вторыми.
- 29 ноября 2021
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