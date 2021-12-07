«Барса» улетит в Лигу Европы вместе с «Зенитом»? Оставшиеся интриги в ЛЧ

Завершается групповой этап Лиги чемпионов. Во вторник (7 декабря) и среду (8 декабря) будут сыграны матчи заключительного тура. В некоторых группах уже известны команды, которые вышли в плей-офф ЛЧ с первого-второго места или плей-офф ЛЕ с третьего места. Например, единственный представитель России в этом турнире «Зенит» точно сыграет в феврале в Лиге Европы, так как финиширует третьим в своём квартете. Но кое-какие интриги ещё остались – рассказываем о них.

Группа A

В этой группе уже известен победитель («Манчестер Сити») и вторая команда («ПСЖ»). Остаётся узнать только, кто займёт третье место и отправится в Лигу Европы. При равенстве очков «РБ Лейпциг» опережает «Брюгге» по личным встречам. Значит, в последнем туре бельгийцам нужно набрать больше очков в гостевом матче с «ПСЖ», чем немцы смогут взять в домашнем с «Ман Сити». Очевидно, шансы «Брюгге» невелики.

Группа B

«Ливерпуль» улетел от конкурентов и будет первым. А вот «Порту», «Атлетико» и «Милан» поспорят за второе и третье места. В 6-м туре итальянцы принимают англичан, а португальцы – испанцев. Теоретически «Порту» может устроить и ничья, а вот «Атлетико» и «Милану» нужно побеждать. Добавим, что по «личкам» итальянцы уступают португальцам, а по общей разнице мячей они пока ниже испанцев.

Группа C

«Аякс» катком прошёлся по соперникам, выиграв все пять матчей, и лидерства голландцы уже не упустят. «Бешикташ», напротив, исполнял в этой группе роль боксёрской груши – турки останутся последними. Более того, и в соперничестве «Спортинга» с дортмундской «Боруссией» нет интриги: уступив в гостях со счётом 0:1, португальцы более крупно победили дома – 3:1. Значит, даже при равенстве очков «Спортинг» будет выше.

Группа D

«Шахтёр» завершает выступление в еврокубках: команда из Донецка останется на четвёртом месте. «Шериф», несмотря на яркий старт в ЛЧ, тоже уже не поднимется выше третьей позиции. А вот «Интер» имеет шанс взлететь на первую строчку, если в заключительном туре переиграет «Реал» в Мадриде.

Группа E

Киевское «Динамо», как и «Шахтёр», финиширует на последнем месте. С победителем квартета тоже всё ясно: «Бавария» уничтожает всех, кто попадается на её пути. Осталось узнать, кто отправится в плей-офф ЛЧ со второй позиции, а кто в плей-офф ЛЕ. Если «Бенфика» обыграет на своём поле «Динамо» (что, вполне вероятно, и случится), то «Барсу» устроит только победа в Мюнхене. При равенстве очков португальцы выше каталонцев по «личкам».

Группа F

Тут комфортно себя чувствует только «Манчестер Юнайтед». Даже если «Вильярреал» догонит англичан по очкам, они будут опережать испанцев по «личкам». «Янг Бойз» выше третьего места не прыгнет, но и для попадания в ЛЕ швейцарцам нужно побеждать в 6-м туре в Манчестере и рассчитывать на поражение «Аталанты». При равенстве очков они уступят по «личкам» и итальянцам, и испанцам. «Аталанте», чтобы стать второй, необходимо одолеть «Вильярреал» дома.

Группа G

Вот это компания! Лидера квартета «Лилль» и аутсайдера «Вольфсбург» разделяют всего три очка, причём если немцы победят французов на своём поле в 6-м туре, то обойдут их по «личкам». «Севилья», в свою очередь, должна побеждать на выезде «Ред Булл Зальцбург». Вариантов на финише много, так что не будем утомлять болельщика раскладами в группе G – просто понаблюдаем за развитием событий в среду.

Группа H

«Зенит», как сказано выше, в любом случае сохранит третье место в группе. Чемпионы России опередят «Мальмё» благодаря преимуществу по личным встречам. Зато петербуржцы могут помочь на финише выиграть группу «Ювентусу». Если «Зенит» дома отнимет очки у «Челси», то итальянцы в случае победы над «Мальмё» обойдут англичан. После пяти туров «Ювентус» при равенстве очков уступает «Челси» по «личкам».