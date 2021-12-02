«Ливерпуль» впервые за пять лет победил «Эвертон» на выезде. Салах — машина

В последние годы «Эвертон» и «Ливерпуль» располагались на разных футбольных полюсах по результатам, однако «Гудисон Парк» оставался крайне неудобным местом для Юргена Клоппа. В пяти последних домашних матчах с «Ливерпулем» (без учёта вчерашнего) «Эвертон» четырежды вытаскивал ничью. Да и единственная победа на «Гудисоне» (1:0) досталась Клоппу с большим трудом — в декабре 2016-го всё решил гол Садио Мане на последних минутах.

Поэтому логично, что «Ливерпуль» вышел на дерби в оптимальном составе, несмотря на мидвик. О важности этого матча Клопп откровенно высказался после игры: «Большие встречи, например, с «Эвертоном» и «МЮ» — это очень серьёзные матчи, в них мы должны показывать свой лучший футбол. Об этом я и сказал парням. Честно говоря, за то время, что я тренирую «Ливерпуль», у нас на «Гудисоне» было не так много матчей, после которых я мог сказать: «О да, хорошая игра».

«Эвертон» после неплохого старта при Бенитесе столкнулся с большими кадровыми проблемами — до сих пор лечатся Доминик Калверт-Льюин, Андре Гомеш, Йерри Мина и Том Дэвис, недавно после травмы вернулся Абдулайе Дукуре. Номинально у Бенитеса есть выбор для стартовых сочетаний, но отсутствует глубина состава. Причём по отдельным позициям ситуация откровенно грустная — у вылетевшего Калверт-Льюина всего три альтернативы в роли ЦФ: постаревший Саломон Рондон (0 голов в 10 матчах), нестабильный Ришарлисон и Дженк Тосун, окончательно сдавший после травмы крестообразных связок.

«Эвертон» разбивал прессинг «Ливерпуля» с помощью Пикфорда. Не помогло

У Бенитеса был не самый хитрый план — схема 4-4-2 с двумя явными адресатами впереди (Ришарлисон + Рондон) для передач из глубины. Выход из обороны чаще всего строился через забросы от Джордана Пикфорда — за игру он набил второй результат по передачам с продвижением (8). Однако «Ливерпуль», оставляя свободное пространство игрокам «Эвертона» для приёма, быстро и успешно вступал в борьбу — 15 выигранных отборов мяча за матч против 9.

Да, «Эвертон» придумал метод противодействия высокому прессингу, но не справился с бешеной атакующей формой «Ливерпуля» — самой результативной команды АПЛ прямо сейчас. Любой перехват сразу же превращался в выпад на ворота Пикфорда — к тому же «Эвертон» крайне пассивно оборонялся на флангах. А когда у Трента или Робертсона есть свободное пространство — это смертельно для любой обороны. Первую атаку завершил Хендерсон — здесь классно отработал Робертсон, перехвативший мяч в центре и оформивший ассист на капитана.

Второй гол — огромная дыра на фланге Диня под забегание Салаха. Здесь Хендерсон уже сам выступил в роли ассистента.

Ещё одна проблема «Эвертона» — численный перевес «Ливерпуля» в центре. Центральные хавбеки Дукуре и Аллан, во-первых, сталкивались с яростным давлением, во-вторых, держали под контролем огромную зону, в которой открывались не только Фабиньо, Тьяго Алькантара и Хендерсон. Добавьте к этому общее преимущество «Ливерпуля» в персональных дуэлях и получите полный развал оборонительной структуры Бенитеса в конкретном матче.

Грей вернул «Эвертон» в игру, но всё испортил Коулман

После 0:2 «Эвертон» не отошёл от розыгрыша через Ришарлисона или Рондона под передачи из глубины — в одном из таких эпизодов Грей нашёл необходимый коридор между Матипом и Трентом, сократив разницу в счёте.

Хотя до этого «Ливерпуль» имел шансы окончательно прибить Бенитеса, но Пикфорд вспомнил Евро и потащил несколько опасных ударов. Во втором тайме сработал фирменный прессинг «Ливерпуля» — Салах подловил Коулмана на ошибке и оформил дубль. Спринт и завершающий удар получились шикарными.

Четвёртый гол «Ливерпуля» — ещё одна ошибка «Эвертона» при контроле фланга Робертсона. У шотландца был стратегический запас времени, чтобы отрезать проникающей передачей в штрафную сразу трёх игроков (отмечаем грамотный отвлекающий манёвр Мане). Ну а дальше Жота разобрался с Алланом, прошив ближний угол ворот Пикфорда.

Общее преимущество «Ливерпуля» по матчу вообще не вызывает вопросов — команда Клоппа грамотно разрезала соперника передачами, была лучше в прессинге, в создании голевых моментов и в единоборствах:

2,86 xG против 0,51 xG

16 ударов по воротам против 8

9 ударов из пределов штрафной против 3

5 явных голевых моментов против 1

2,26 по ожидаемой опасности от передач (xThreat) против 0,76

13 Deep Progressions против 6

4,46 PPDA (допущенные передачи на одно оборонительное действие) против 15,64.

Фланги обороны «Ливерпуля» отработали матч на отличном уровне — Трент и Робертсон накопили 14 передач с продвижением, что демонстрирует слабый контроль «Эвертона» при обороне на флангах.

Мохамед Салах — король АПЛ

В этом сезоне фэнтези-менеджеры даже не задумываются, когда выбирают капитана на тур. Они просто отдают повязку Салаху, который стабильно заносит очки в каждом туре. Единственный раз, когда форвард «Ливерпуля» ушёл с поля без результативных баллов — игра с «Бёрнли» во втором туре.

В 14 матчах АПЛ у Салаха 13+8 по системе «гол+пас». Просто машина! После дубля в ворота «Эвертона» игроку задали вопрос о голосовании на «Золотой мяч», в котором Салах занял седьмое место. Реакция — топ.

«Ливерпуль» забивает четыре гола в третьем матче подряд и уверенно идёт в лидирующей тройке. У «Эвертона» всё плохо — восемь игр без побед подряд и 14-е место в АПЛ. Разочарованные болельщики вчера толпами покидали «Гудисон Парк» и вывесили баннер с призывом хоть что-то изменить в стратегии клуба. И уже активно идут слухи, что Бенитес в скором времени покинет пост главного тренера команды.