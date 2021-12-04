Как же хорош «Вест Хэм»! Нанёс «Челси» второе поражение в сезоне

У Томаса Тухеля получилась сложная неделя — в среду «Челси» с большим трудом обыграл «Уотфорд» (2:1), причём у команды Раньери было небольшое преимущество по xG (0,99 против 0,91), а сегодня уступил «Вест Хэму» в драматичном матче.

Лидер АПЛ испытывает кадровые проблемы. Вне игры сейчас Чалоба, Канте, Чилуэлл и Ковачич, плюс слишком долго от травмы отходит Лукаку (он снова вышел на замену, но ничем не отметился). С учётом плотного зимнего графика глубина состава становится важным фактором, поэтому поражение «Челси» хоть и выглядит сенсационным, но неожиданным его вряд ли можно назвать. Тем более против такого соперника. Просто напомним, что в начале ноября Дэвид Мойес вскрыл «Ливерпуль» с тем же счётом 3:2.

У «Вест Хэма» потери тоже были — не до конца восстановился Крессуэлл и надолго сломался центрдеф Огбонна. Но Мойес в целом обладает физически подготовленным и очень сыгранным составом. Сегодня его система вновь принесла отличный результат.

Тьяго Силва побил рекорд Дидье Дрогба

Изначально казалось, что «Челси» должен забирать игру. «Вест Хэм» предсказуемо действовал на контратаках в режиме ожидания ошибок соперника (в переходных эпизодах команда Мойеса вообще одна из лучших в АПЛ). Однако Тьяго Силва и Мэйсон Маунт дважды выводили «Челси» вперёд. Гол бразильца вообще получился особенным. Во-первых, это 13-й мяч, забитый игроками обороны «Челси» в этом сезоне.

Во-вторых, Тьяго Силва стал самым возрастным игроком клуба, который забивал в АПЛ — 37 лет и 73 дня. До этого рекорд удерживал Дидье Дрогба (37 лет и 49 дней). Бразильский ветеран в полном порядке — в этой игре он отметился не только голом, но и крутым спасением после удара Цоуфала.

Ещё один герой «Челси» — Маунт, который во второй игре подряд оформил «1+1» по системе «гол+пас». Его мяч уже точно претендует на попадание в список лучших голов месяца. Удар в касание после плавного парашюта от Зиеша — почти что шедевр.

К сожалению (для фанатов «Челси»), эти подвиги быстро забылись. Потому что в составе команды нашлись и антигерои.

Худший матч Эдуара Менди в сезоне и грамотная замена от Мойеса

До этой игры у вратаря «Челси» всё шло замечательно. Команда ни разу не пропускала больше одного гола за игру (во всех турнирах!), процент сейвов в матчах АПЛ у Менди вообще был феноменальным — 90%. По разнице PSxG и пропущенных голов Менди уверенно лидировал с показателем +3,8. Но «Вест Хэм» старательно всю эту красоту испортил.



Первый пропущенный гол — плод совместного творчества Жоржиньо и Менди. Первый снова отдал рискованную передачу назад (где-то мы это уже видели), а второй вместо примитивного и напрашивавшегося выноса пошёл обыгрывать Боуэна. Конец ожидаемый — потеря мяча, нарушение правил и пенальти.

По второму мячу вопросов нет, здесь всё классно исполнил Боуэн. У одного из лидеров «Вест Хэма» уже «3+4» по системе «гол+пас» в 15 матчах. Своими спринтами он создал большие проблемы для общего баланса «Челси». Команда Тухеля не так активно использовала высокий прессинг, понимая, насколько стремительно в контратаки выбегает «Вест Хэм». Кстати, после этого гола у Боуэна был ещё один шанс весом в 0,55 xG (по данным Understat), но мяч полетел левее створа.

А вот в ситуации с третьим голом Менди просто потерял ворота. Понятно, что никто не ожидал такой срезки от Масуаку (возможно, даже сам Масуаку), но Менди, склонный к агрессивной игре на выходах, уже сразу решил идти на перехват кросса. И ошибся. Хотя гол всё равно красивый. Залетело так залетело.

Матч-менеджмент Мойеса — отдельный пункт. Масуаку появился на поле в перерыве и сменил пассивного в атакующих действиях Бена Джонсона. Более техничный крайний защитник на левом фланге в этой ситуации создавал бы давление на коридор между Джеймсом и Кристенсеном. Получается, Мойес идеально угадал с перестановкой, несмотря даже на курьёзность гола.



Кстати, команда Тухеля вновь уступила по ожидаемым голам — 1,37 xG против 2,02. Что ещё раз свидетельствует о мощном выступлении «Вест Хэма».



«Челси» проиграл второй матч в сезоне АПЛ и, скорее всего, упустит первую строчку по итогам тура. Ну а «Вест Хэм» уже никто не выдавит с четвёртого места — уже есть комфортный отрыв в четыре очка от «Арсенала». Это очень крутая стабильность от Мойеса.