«Это больно». Хави впервые проиграл с «Барселоной»

Перед матчем 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис» гости опережали своих соперников в турнирной таблице. В последний раз перед встречей этих команд такая ситуация была в 2003 году. После субботней игры для «Барселоны» всё стало ещё хуже.

В первом тайме самый реальный шанс открыть счёт упустил Филиппе Коутиньо. С его ударом справился вратарь «Бетиса» Руй Силва.

После перерыва прибавить «Барселоне» долго не удавалось. До 70-й минуты удар Коутиньо в створ оставался у хозяев единственным. Ближе к концовке моменты появились — две неплохие возможности упустил вышедший на замену Усман Дембеле.



А решил всё гол нападающего «Бетиса» Хуанми на 79-й минуте. Кстати, результативный пас ему отдал Кристиан Тельо, который начинал карьеру в «Барселоне» (86 матчей и 20 голов во всех турнирах).

У «Барселоны» осталось 23 очка после 15 матчей, команда занимает седьмое место, а когда пройдут остальные игры тура, всё может стать ещё печальнее. «Бетис» (16 матчей, 30 очков) на момент окончания игры с «Барсой» — третий.



Для главного тренера каталонцев Хави это первое поражение с «Барсой». До этого были две победы в чемпионате Испании и ничья в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (0:0). После игры Хави назвал поражение болезненным, добавив, что команда его не заслужила.



«Думаю, мы пропустили, когда показывали свой лучший футбол в этой игре. Надо прерывать такие контратаки. Минут 20-25 мы играли очень хорошо. Жаль, что проиграли. Это очень болезненное поражение. Но таков уж футбол. В матче с «Вильярреалом» нам тоже было сложно, но тогда мы выиграли», — цитирует Хави Marca.



Один из лидеров «Барселоны» Жорди Альба после игры сказал, что на данный момент «Бетис» — прямой конкурент его команды: «Бетис» — наш прямой конкурент и нам не удалось взять три очка. Надо улучшать свою игру. Даже если бы мы шли на первом месте, я бы сказал то же самое. Сегодня мы сделали шаг назад, это понятно. Надо работать и прибавлять в каждой игре. Результат придёт».

В ближайшую среду, 8 декабря, «Барселоне» предстоит сыграть решающий матч группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Чтобы гарантировать себе второе место в группе и выход в плей-офф, испанцам надо побеждать на выезде. Если «Барса» не выиграет, а «Бенфика» победит на своём поле киевское «Динамо», то в 1/8 финала выйдут португальцы.