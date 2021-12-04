Нет «Золотого мяча», зато есть голы! Левандовски зажёг в главном матче сезона в Германии

Главный матч Бундеслиги состоялся. «Боруссия» и «Бавария» встретились в Дортмунде в 14-м туре и выдали настоящий топ-матч со всеми полагающимися атрибутами.

Игра началась с двух быстрых голов. О чём ещё можно просить? На 5-й минуте оборону гостей накрутил Юлиан Брандт, а на 9-й выход один на один реализовал Роберт Левандовски.

Права на видео принадлежат DFB. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Бундеслиги.

Следующего гола пришлось ждать до конца тайма. На 44-й минуте защитники пытались помешать Кингсли Коману, но рикошеты от них лишь усложнили задачу вратарю Грегору Кобелю — 1:2.



«Боруссия» ответила быстро и максимально эффектно. Оказывается, Эрлинг Холанд умеет даже с правой ноги пробить так, чтобы у Мануэля Нойера не было шансов.

Права на видео принадлежат DFB. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Бундеслиги.

Когда счёт стал 2:2, команды окончательно обезумели. Центр поля прекратил существование, и начались стремительные атаки в обе стороны. Каким-то неведомым образом это долгое время не приводило к голу.



Удивительно, но в таком ярком матче нашлось место для совершенно нефутбольной истории. Ту половину поля, которая во втором тайме принадлежала «Боруссии», захватили голуби. Они перемещались от края к краю небольшой стаей и помогли комментатору «Матч ТВ» Сергею Кривохарченко напридумывать мемов. Сначала он предложил посмотреть на тепловую карту птиц, а затем выдал такое: «Голуби страхуют левый фланг обороны «Боруссии», пока не вернулся Нико Шульц».

Не до голубей было главному тренеру «Боруссии» Марко Розе. Арбитр сначала не дал пенальти его команде, а потом указал на точку в пользу «Баварии». Две жёлтые карточки — и импульсивный тренер отправился на трибуну. А Левандовски оформил дубль. Дортмунду не помогла даже хитрость Кобеля: вратарь сделал шаг вправо от себя, а затем бросился в противоположный угол, но не сумел вытащить мяч.



В конце судья добавил 10 минут (долго оказывали помощь Брандту после столкновения головами с Юпамекано), но «Боруссии» это не помогло. Победа «Баварии» — 3:2.

Забавная ситуация. Левандовски несколько дней назад остался без «Золотого мяча», но вышел и зажёг в главном матче сезона в Бундеслиге («Бавария» оторвалась от «Боруссии» на 4 очка). А обладатель приза Лионель Месси в своей первой игре после награждения (1 декабря) выдал нулевую ничью с «Ниццей». Иронично.