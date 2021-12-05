У Месси один гол в девяти матчах чемпионата Франции. Это точно лучший футболист мира?

«ПСЖ» продолжает неприятно удивлять игрой и результатами. После поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов парижане испытывают проблемы в чемпионате Франции. Сначала звёздная столичная бригада с трудом справилась с «Сент-Этьеном» (3:1), играя большую часть матча в большинстве. Затем не смогла обыграть «Ниццу» (0:0), пробив 22 раза в сторону ворот гостей. Теперь «ПСЖ» едва избежал позора в матче с «Лансом» (1:1), забив в добавленное время.

Худший старт Месси с сезона-2013/2014

Атакующая линия парижан никак не заработает на полную мощность: Мбаппе не входит в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата и не забивает три тура подряд, у Неймара до встречи с «Сент-Этьеном», в которой он получил травму, только три гола в первенстве и ни одного в Лиге чемпионов, а Месси забил всего один мяч в девяти матчах Лиги 1.

В чемпионате Франции аргентинец поразил ворота «Нанта» и оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сент-Этьеном». Стоит отметить, что до удаления у соперника «ПСЖ» проигрывал 0:1. У Месси худший старт в чемпионате с сезона-2013/2014. Тогда он забил один гол и сделал три ассиста в девяти матчах Ла Лиги.

Похожая статистика у Лео была в сезоне-2007/2008, когда он отметился одним голом и тремя результативными передачами в 10 встречах. Забитый мяч в ворота «Рекреативо» стал для него первым за три месяца. Также голевая засуха у Месси была во втором сезоне Ла Лиги: за отрезок в 11 матчей он забил один гол и сделал две передачи.

Пока Месси не забивает, его извечные конкуренты в ударе – у Роналду 12 голов и два ассиста в 16 матчах после возвращения в «МЮ», у Левандовского – 16 мячей в 14 играх Бундеслиги и девять голов в пяти встречах Лиги чемпионов.

Кроме того, после 29 ноября, когда аргентинец получил седьмой «Золотой мяч», Левандовски оформил дубль с «Боруссией» Дортмунд, а Роналду забил два гола «Арсеналу», в том числе победный. В этом сезоне без аргентинца «ПСЖ» одержал семь побед в семи играх чемпионата Франции, а с ним – пять в девяти. Без Месси пока получается лучше.

Авторитетное издание L'Équipe оценило игру аргентинца против «Ланса» четвёркой по 10-балльной шкале.