«В жизни он был поспокойнее и посвободнее от своего образа». Памяти Игоря Гамулы

Не стало Игоря Васильевича Гамулы. Бывшего футболиста, тренера и легенды Дона: со СКА он брал кубок СССР, с «Ростовом» – долгое время работал. Российский футбол потерял ярчайшего, неординарного человека, преданного любимому делу и всегда смотрящего на него через юмор.

Гамула ушёл на 62-м году жизни. До последнего дня работал: на выходных выходил в ТВ-эфир по видеосвязи и готовился с командой «Гераклион» к пятничной игре с молодёжкой «Спартака».

Вчера днём Игорь созванивался с одним из руководителей своего клуба, а вечером уже всё – перестал выходить на связь. Открытых данных о болезни Гамулы нет. Поэтому о возможной причине его скоропостижного ухода пока информация коротко: «Скорее всего, сердце».

Все журналисты много раз общались с Игорем Васильевичем, и у каждого есть история, то самое воспоминание, которое сегодня по-особенному отзывается.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Раз — шутку, два — шутку. И так легко сразу, будто с папой разговариваю»

Полина Куимова

— Мне запомнилась одна из первых с ним бесед. Я тогда была совсем неопытной и каждый раз нервничала, когда набирала чей-то номер для комментария. Звоню Игорю Васильевичу Гамуле – спросить что-то про «Ростов». Вдруг в трубке громогласное: «Да!». И далее — параллельно кому-то кричит на чистом матерном. А я пытаюсь задать вопрос. Услышав мой дрожащий голос, быстро извиняется: «Дурачьё на дорогах». И раз — шутку, два — шутку. И так легко сразу, будто с папой разговариваю. Поэтому и звонить ему любили многие журналисты «Чемпионата». Игоря Васильевича можно было заслушаться. Так искусно, чутка по-актёрски он отвечал даже на самые банальные и серьёзные вопросы. Как же этого будет не хватать…

«Своей добротой, душевностью он и людей объединял»

Максим Пахомов

— С Гамулой лично мне познакомиться не удалось, но звонил ему часто. Все могут рассказать о его прекрасном чувстве юмора, и оно действительно стоит восхищений. А какая подача этих шуток! До читателей ведь ещё и не всё долетало, что Игорь Васильевич нам в трубку говорил. Добрый он был, родной какой-то – мало о ком из людей в профессии можно так сказать. Гамула даже на острые темы, вроде отношений между Россией и Украиной, реагировал по-доброму. Под новостями с его цитатами о братских народах и две родные страны (так он лично для себя оценивал) невозможно было найти негатив в комментариях. Своей добротой, душевностью он и людей объединял. Причём по тону было понятно, что он очень из-за этого всего переживает, а не пытается сыграть на популярной теме.

Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

Гамула никогда не отказывал в разговоре, о чём бы я не спрашивал. Максимум просил перезвонить позже. А когда договаривались о чём-то долгосрочном, повторял: «Через неделю? Да хрен его знает, что будет через неделю! Это ещё дожить надо».



Не дожил. Но и через неделю, и через несколько лет Игоря Гамулу будут вспоминать только с теплотой.

«В жизни Гамула был поспокойнее и посвободнее от своего образа»

Евгений Марков

— Во время наших встреч Игорь Гамула своим хриплым и низким голосом и при этом с серьёзным лицом часто повторял, что Ростов – папа, а Одесса – мама. Весёлым, активным и громким я видел его только перед камерой, а в жизни Гамула был поспокойнее и посвободнее от своего образа громкогласного тренера. Он кайфовал и ценил жизнь. Ездил по Ростову на белом «мерседесе» и в обнимку с любимой женщиной гулял вдоль Дона, восхищаясь, какую набережную там построили к чемпионату мира.

Фото: Из личного архива Евгения Маркова

С лёгкой грустью говорил о войне и живущей в Луганске маме. С огромной любовью – про внуков, которым привозил гостинцы. И с уважением – про сборные России и Украины.

Игорь Васильевич умело разделял спорт и политику, называл талантливых футболистов мальчиками и очень хотел, чтобы сборные наших стран играли друг против друга, а народы – дружили.

Спасибо за это тепло и дружбу! И пусть там, где вы есть, обязательно будет ванна и много-много холодного шампанского.

Фото: РИА Новости

«Даже при крупном счёте Гамула всё гнал и гнал свою ребятню вперёд»

Олег Лысенко

— В конце октября я ездил на матч «Гераклиона», который Игорь тренировал в последний год. Мне надо было встретиться с Сашей Филимоновым. Попал на последнюю игру сезона в ЛФЛ. Пока стоял за лавочкой хозяев, заслушался. Пацаны из «Гераклиона» разносили, кажется, «Аврору», а их тренер не унимался. Даже при крупном счёте Гамула всё гнал и гнал свою ребятню вперёд. Слушать его было намного увлекательнее, чем смотреть на поле — перлы из-под козырька вылетали бесподобные. Фирменные, гамуловские. Так только Игорь Васильевич умел. Народ на трибунках — родня, дружбаны футболистов — посмеивался. Вроде бы и припечатал, а не зло, по-отечески — невозможно обидеться. Я даже один записал на видео — что-то дико смешное про яйца, а сейчас смотрю — нет, стёр…

И вдруг — умер. Как умер? Такой крепкий, жизнерадостный и ещё совсем не старый дядька… Больно…

«Он был одним из нас — спортивным журналистом»

Григорий Телингатер

— Все знают, что он был футболистом и тренером. Хотя, мне кажется, он был ещё и одним из нас – спортивным журналистом. Гамула лучше всех рассказывал о футболе. С его историй мы не просто смеялись. Там натурально было до слёз. Его байки уже давно вошли в историю. Спасибо тебе за всё.

«Гамула был такой один»

Андрей Панков

— Очень трудно найти более тёплого человека в российском футболе, чем Игорь Гамула. О многих футбольных личностях в России можно найти и сказать что-то плохое, но только не об Игоре Васильевиче.

Гамулу любили и обожали примерно все. Всегда восхищало то, как к нему тянулись люди, которые были сильно моложе него, а он со всеми из них находил общий язык. Васильевич был одним из тех, кому ты мог позвонить за комментарием, а он поднимал тебе настроение одной фразой.



Гамула — легенда нашего футбола, один из тех, кто собой его олицетворяет. Будет очень правильно, если ближайшие матчи РПЛ начнутся с минуты молчания. Гамула был такой один.