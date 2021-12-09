Селихов! «Спартак»! Невероятная победа в Польше и первое место в «группе смерти»

«Спартак» смог! В последнем туре группового этапа Лиги Европы красно-белым нужно было победить на выезде «Легию», чтобы точно выйти в плей-офф. И команда Руя Витории выполнила задачу.

Перед матчем у «Спартака» были чудовищные проблемы с атакой. Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон не могли сыграть из-за травм, а Александр Соболев — из-за дисквалификации. Из профильных нападающих остался только недавно вернувшийся в строй Георгий Мелкадзе, но в стартовый состав он не попал. Руй Витория принял более нестандартное решение и выпустил вперёд такую тройку: Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Квинси Промес.

Начался первый тайм по-настоящему страшно. «Легия» давила, и уже на первых минутах Александру Селихову пришлось отбивать опасный удар. К счастью, давление хозяев не привело к голу, и к 10-й минуте «Спартак» отодвинул игру от своих ворот. Красно-белые даже создали ответный момент — Промес запорол шикарный дальний пас Наиля Умярова.

А на 17-й минуте «Спартак» забил! Бакаев помчался прессинговать защитника, и это сработало. Тот в спешке отдал плохой пас назад, Зелимхан подхватил мяч и легко запустил его мимо вратаря. Фанатам «Легии» происходящее на поле явно не нравилось. Как только возле боковой линии оказывался футболист «Спартака», с трибун летел различный мусор.

К середине первого тайма преимущество «Спартака» было максимально ощутимо. Оборона «Легии» паниковала и много ошибалась, а красно-белые с удовольствием пользовались этими помарками. Правда, для второго гола всё время чего-то не хватало. Например, на 35-й минуте Игнатов мог делать счёт 2:0, когда бил после прострела, но Артур Боруц (вратарю уже 41 год) потащил. Главное наблюдение первого тайма: Бакаев — мотор. В составе «Спартака» именно Зелимхан был самым активным футболистом и больше других брал игру на себя.

В начале второго тайма «Спартак» стал больше позволять «Легии», и польская команда осмелела. Но продлилось это недолго: красно-белые стали отвечать, а хозяева перестали давить. В итоге на поле всё же появился Мелкадзе — он заменил Игнатова. Заодно вместо хромающего Романа Зобнина вышел Йоррит Хендрикс.

За 10 минут до конца у болельщиков «Спартака» ёкнуло. Большое спасибо Селихову, который умудрился среагировать на удар с близкого расстояния и вовремя выставил ногу. На 84-й стало страшнее — хозяева пробили в перекладину. В концовке команды создали несколько моментов, но до последнего прощали друг друга (особенно «Спартак»). А на 98-й минуте чуть не случилось ужасное – здесь даже слово «страшно» вряд ли опишет эмоции болельщиков москвичей. «Легия» заработала спорный пенальти (судье «помог» VAR, хотя сам арбитр долго сомневался, нарушал ли правила Жиго), но Селихов вытащил. Фантастика!

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Но «Спартак» не просто вышел из группы, а сделал это с первого места: в параллельном матче «Наполи» победил «Лестер»! «Спартак» делает прыжок сразу в 1/8 финала (со второй строчки попадают в стыки). Браво!