«Я честен перед «Спартаком». Витория прощается после исторической победы?

Руй Витория после исторической победы над «Легией» зашёл в пресс-центр под аплодисменты журналистов. Хлопали не только российские, но и пару польских. А потом начал говорить. Но сделал, как показалось, несколько важных отсылок, намекающих на скорое расставание: отдельно «поблагодарил» людей, чьи имена не стал называть, сказал, что поздравление получать приятнее от тех, кто желает команде только хорошего. А в самом конце без вопроса долго говорил слова благодарности болельщикам. Кажется, конец Руя в «Спартаке» всё ближе.

О победе над «Легией»

– Это важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики и в обороне. Мои игроки хорошо защищались. Единственное, во втором тайме не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно. Мы приехали сюда не сводить счёты, а победить. И сделали это заслуженно. В итоге заняли первое место в группе.



Я не верил, что мы сыграем вничью. И в последние минуты хотелось верить в справедливость. Так в итоге и случилось.

О Селихове

– Не считаю, что пенальти назначен справедливо. Селихов показал себя отлично. Но отмечу, что с тактической точки зрения все выглядели хорошо. Я очень счастлив за Селихова, который раньше имел проблемы с травмами. Но сейчас у него всё хорошо. Я за него счастлив.



То, что сегодня произошло — историческое событие. Что касается игр с «Лестером», «Наполи» – это тоже история. Что касается Селихова, то у него два с небольшим месяца была травма, мы не ставили его из-за этого. Но Селихов вернулся в момент, когда должен был это сделать. При этом отмечу, что все вратари «Спартака» — большие молодцы.

О Мелкадзе и Игнатове

– У Мелкадзе три месяца была тяжёлая травма, он провёл с нами пять тренировок. И его можно было бы «убить», выпустив с первых минут. Что касается игры, то мы попытались придать ей больше мобильности с помощью Игнатова, Бакаева. И это дало свой эффект.

Об успехе в Лиге Европы

– С 2015 года я и мой тренерский штаб выходили в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги чемпионов Азии. Мы знаем, как сделать это. И игроки принимают вызов. Мы были почти аутсайдерами, но отлично знали, что нужно делать, и готовились к каждой игре.

Секрет в том, чтобы понимать, как работают эти игры. А футболисты понимали нас. К счастью, они сделали свою работу. Это был достаточно тяжёлый период, мы отыграем 26 игр до декабря. Даже несмотря на все проблемы – травмы, карточки – хочу поздравить всех. И отдельно отмечу тех, кто помог прийти к этому успеху. Поймут те, к кому я обращаюсь.

О возможной отставке

– Мы подготовимся и сделаем всё, чтобы выиграть матч с «Сочи». Что касается вопроса о моём уходе, то я продолжу готовиться честно и профессионально. И ничто не отвлечёт меня от этого. А по поводу встреч и всего остального вы знаете лучше меня. Но ещё раз подчеркну: я честен перед «Спартаком». Буду работать профессионально и лояльно.

О поздравлениях и фанатах

– Я только-только открыл телефон, ещё не посмотрел все сообщения. К счастью, их очень много. В первую очередь поздравление прислали семья, друзья и те, кому нравится, что мы делаем. Мне не хочется получать много сообщений. Только от тех, кто желает нам добра.



Конечно, мы продолжим работу. Наша следующая цель – выиграть матч с «Сочи». Мы продолжим работать с той же интенсивностью и целями. И отдельно хотелось бы сказать спасибо фанатам «Спартака». Тем, кто сюда приехал. Та тёплая поддержка, которую они оказывали – невероятна. Хочу поблагодарить их за это. Меня спрашивали про публикацию в «Инстаграме», но сейчас ещё раз хочется всем сказать большое спасибо за эту поддержку.