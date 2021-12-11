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«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», игрок получил две жёлтые карточки за 48 секунд видео

Две жёлтые карточки за 48 секунд! Глупейшее удаление соперника «Манчестер Сити». Видео
Виталий Пасичный
Две жёлтые карточки за 48 секунд!
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Рауль Хименес после травмы больше подводит, чем тащит.

Субботняя программа 16-го тура АПЛ началась с матча «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон». Одна из лучших оборон Премьер-лиги (у «Вулвз» всего 13 пропущенных в 15 матчах, только трём командам забили ещё меньше) достойно сдерживала чемпиона, но под конец первого тайма гости остались в меньшиснтве. Удалился тот, от кого это можно было ждать в последнюю очередь: форвард Рауль Хименес.

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Даже первую жёлтую Хименес получил уже в компенсированное к первому тайму время, но её можно было обосновать: он в подкате прервал атаку «Сити». А уже через 48 секунд (!) он же помешал «Ман Сити» разыграть штрафной – и заработал насколько очевидное, настолько же бессмысленное удаление.

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В таких случаях часто спрашивают, всё ли в порядке с головой у игрока, но в данной ситуации такой вопрос совершенно неуместен. Рауль Хименес – тот самый форвард, который год назад на футбольном поле едва не расстался с жизнью. В игре с «Арсеналом» ему проломил череп Давид Луис, и больше полугода форвард набирал форму. В сентябре Хименес отметился первым голом после травмы, а лучшим бомбардиром команды на уровне АПЛ он стал уже давно.

Увы, сегодня один из самых известных игроков «Вулверхэмптона» команду подвёл.

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