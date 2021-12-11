Медики пытались спасти жизнь болельщика прямо во время матча РПЛ. Почему игру не прервали?

За 10 минут до конца матча «Крыльев Советов» с «Рубином» болельщику стало плохо на трибуне. Медики начали оказывать мужчине помощь прямо на секторе — как минимум делали непрямой массаж сердца. Пока команды продолжали играть, а остальные на стадионе — радоваться первому голу Сергея Пиняева в РПЛ.

Матч уже закончился, команды ушли в подтрибунку, а врачи продолжали бороться за жизнь 50-летнего болельщика. К сожалению, спасти его не удалось – вероятнее всего, причиной смерти стал сердечный приступ.

Почему машина скорой стояла на противоположной стороне?

В этой ситуации возник вопрос — не стоило ли машине реанимации, которая оставалась на стадионе и после игры, подъехать к трибуне? Для экспертной оценки мы обратились к бывшему врачу «Локомотива» Никите Карлицкому.

«По протоколу РФС скорая помощь, которую вы обычно видите, предназначена исключительно для футболистов и тех, кто находится на поле, – разъяснил Карлицкий. – На стадионе присутствуют ещё минимум две реанимационные бригады для болельщиков. Плюс на каждой трибуне есть медпункт, в котором должны находиться средства для оказания экстренной медицинской помощи — я про дефибриллятор».

По информации телеграм-канала «Мутко против», на стадионе дежурили три бригады скорых и одна реанимация – к болельщику отправили две бригады врачей. Когда они подошли к мужчине, тот уже находился в состоянии клинической смерти.

Почему мужчину откачивали на морозе, а не унесли с трибуны?

«То, что всё происходило на морозе — это даже хорошо, – продолжает Карлицкий. – Были случаи, когда людей, которые попадали под лёд и тонули, откачивали через 30 минут. Холод притормаживает все эти процессы. Если нет реанимации и никто не качает, то при стандартной температуре смерть мозга наступает через 7-10 минут после остановки сердца. Считаю, что реанимировать надо на месте, никуда тащить не нужно. Начали бы тащить в тёплое помещение… Это потерянное время. После остановки сердца время идёт на минуты. Когда делают прямой массаж сердца, то кровь хоть как-то функционирует».

Почему не остановили матч, как в Англии?

В Англии дважды останавливали матч АПЛ, потому что болельщику на трибуне стало плохо. Причём обращали внимание на это сами футболисты, после чего страдающим оказывали помощь даже клубные врачи. В матче «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» Серхио Регилон обратил внимание судьи на сектор, где себя плохо почувствовал болельщик. Эрик Дайер же сигнализировал медикам клуба, чтобы они оказали помощь – и матч приостановили. Фаната в итоге откачали с помощью дефибриллятора и увезли в больницу. Второй случай произошёл на матче «Челси» – «Уотфорд»: Маркос Алонсо указал на трибуну, врачи «Челси» побежали помогать, из-за чего игра остановилась на полчаса.

У нас же матч продолжился.



«Матч проходил в Самаре, там намного короче путь для тех докторов, которые в итоге прибежали — у них наверняка всё было с собой, – рассказал Карлицкий. – Сейчас аппараты для дефибрилляции по размеру как два смартфона — небольшая коробочка. Выглядит всё не так, как мы привыкли в фильмах: клеится электрод, а люди параллельно качают. Врачи команды в этом случае никак не действуют, потому что они на поле. На «Локомотиве», например, пока добежал бы… По пути нужно подняться, перейти — это очень далеко. По всем протоколам должны были быть дефибрилляторы для оказания экстренной помощи. Всё это очень серьёзно контролируется».