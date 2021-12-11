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«Крылья Советов» — «Рубин» — 2:0, болельщик умер во время матча РПЛ, почему не прервали игру, разбор

Медики пытались спасти жизнь болельщика прямо во время матча РПЛ. Почему игру не прервали?
Полина Куимова
Болельщик умер во время матча РПЛ
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Встреча «Крыльев» и «Рубина» закончилась трагедией.

За 10 минут до конца матча «Крыльев Советов» с «Рубином» болельщику стало плохо на трибуне. Медики начали оказывать мужчине помощь прямо на секторе — как минимум делали непрямой массаж сердца. Пока команды продолжали играть, а остальные на стадионе — радоваться первому голу Сергея Пиняева в РПЛ.

Матч уже закончился, команды ушли в подтрибунку, а врачи продолжали бороться за жизнь 50-летнего болельщика. К сожалению, спасти его не удалось – вероятнее всего, причиной смерти стал сердечный приступ.

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Почему машина скорой стояла на противоположной стороне?

В этой ситуации возник вопрос — не стоило ли машине реанимации, которая оставалась на стадионе и после игры, подъехать к трибуне? Для экспертной оценки мы обратились к бывшему врачу «Локомотива» Никите Карлицкому.

«По протоколу РФС скорая помощь, которую вы обычно видите, предназначена исключительно для футболистов и тех, кто находится на поле, – разъяснил Карлицкий. – На стадионе присутствуют ещё минимум две реанимационные бригады для болельщиков. Плюс на каждой трибуне есть медпункт, в котором должны находиться средства для оказания экстренной медицинской помощи — я про дефибриллятор».

По информации телеграм-канала «Мутко против», на стадионе дежурили три бригады скорых и одна реанимация – к болельщику отправили две бригады врачей. Когда они подошли к мужчине, тот уже находился в состоянии клинической смерти.

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Почему мужчину откачивали на морозе, а не унесли с трибуны?

«То, что всё происходило на морозе — это даже хорошо, – продолжает Карлицкий. – Были случаи, когда людей, которые попадали под лёд и тонули, откачивали через 30 минут. Холод притормаживает все эти процессы. Если нет реанимации и никто не качает, то при стандартной температуре смерть мозга наступает через 7-10 минут после остановки сердца. Считаю, что реанимировать надо на месте, никуда тащить не нужно. Начали бы тащить в тёплое помещение… Это потерянное время. После остановки сердца время идёт на минуты. Когда делают прямой массаж сердца, то кровь хоть как-то функционирует».

Почему не остановили матч, как в Англии?

В Англии дважды останавливали матч АПЛ, потому что болельщику на трибуне стало плохо. Причём обращали внимание на это сами футболисты, после чего страдающим оказывали помощь даже клубные врачи. В матче «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» Серхио Регилон обратил внимание судьи на сектор, где себя плохо почувствовал болельщик. Эрик Дайер же сигнализировал медикам клуба, чтобы они оказали помощь – и матч приостановили. Фаната в итоге откачали с помощью дефибриллятора и увезли в больницу. Второй случай произошёл на матче «Челси» – «Уотфорд»: Маркос Алонсо указал на трибуну, врачи «Челси» побежали помогать, из-за чего игра остановилась на полчаса.

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У нас же матч продолжился.

«Матч проходил в Самаре, там намного короче путь для тех докторов, которые в итоге прибежали — у них наверняка всё было с собой, – рассказал Карлицкий. – Сейчас аппараты для дефибрилляции по размеру как два смартфона — небольшая коробочка. Выглядит всё не так, как мы привыкли в фильмах: клеится электрод, а люди параллельно качают. Врачи команды в этом случае никак не действуют, потому что они на поле. На «Локомотиве», например, пока добежал бы… По пути нужно подняться, перейти — это очень далеко. По всем протоколам должны были быть дефибрилляторы для оказания экстренной помощи. Всё это очень серьёзно контролируется».

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