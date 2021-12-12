«Это было по-настоящему красиво». Голландец из «Локомотива» забил удивительный гол пяткой

«Локомотив» наконец-то выиграл. Команде Маркуса Гисдоля понадобилось полтора месяца, чтобы прийти в себя и отправиться на зимний перерыв в хорошем настроении. В конце октября железнодорожники одолели «Нижний Новгород», а сегодня справились дома с «Уфой» в 18-м туре РПЛ.

Несмотря на итоговые три очка, «Локомотив» долго не мог забить. Зато когда смог, сделал это дважды подряд. И оба гола получились шикарными.

Сначала на 71-й минуте Константин Марадишвили влупил из-за штрафной площади в девятку — уже круто. А спустя три минуты Гирано Керк принял эстафету и исполнил ещё более классно — забил удивительный гол в прыжке пяткой. Слова комментатора отлично описывают гол голландца: «Это было по-настоящему красиво».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

«Локомотив» переиграл «Уфу» с комфортным счётом, но не все посчитали победу заслуженной. Председатель совета директоров гостей Ростислав Мурзагулов проехался по судье Артёму Любимову, который за пару минут до гола не показал вторую жёлтую карточку Дмитрию Баринову. «Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно, не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая… Не понимаю, если я всё видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что VAR не смотрит жёлтые и вторые жёлтые, но это всё очень удручает.

Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясён результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня. Что касается протеста, то соберёмся, обсудим, но, по-моему, тут всё очевидно», — сказал Мурзагулов «Спорт-экспрессу».

Несмотря на жуткую (хоть и завершившуюся) безвыигрышную серию, «Локомотив» перед зимней паузой забрался в пятёрку лидеров РПЛ. Сейчас железнодорожники опережают по дополнительным показателям «Сочи». Но сочинцы ещё могут взлететь выше, если выиграют у «Спартака». А вот «Уфе» весной будет тяжело — она по-прежнему в зоне вылета.