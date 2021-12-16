По ожидаемым очкам «Зенит» только второй. Главные цифры РПЛ

Продолжаем подводить итоги первой части сезона РПЛ – на этот раз смотрим на основные статистические показатели.

«Зенит» лучший по разнице мячей, «Химки» – худшие

«Зенит» не только забил больше всех (44), но и по показателю разницы мячей петербургская команда лучшая – +24.

«Химки» пропустили не больше всех (у них 31 пропущенный мяч, а у «Ростова» и «Арсенала» по 35), но по разнице мячей (-15) стали худшими – команда очень мало забивает.

По показателю xG «Краснодар» должен был забить на 11 голов больше, чем команда забила на самом деле. Во многом на этот показатель повлиял тот факт, что из десяти пенальти (больше не было ни у кого) команда Виктора Гончаренко реализовала только пять.

По количеству созданных голевых моментов снова лучший «Зенит» – 148. Но вот процент реализации самый высокий у «Ростова» (35,2 против 29,7).

Самый высокий показатель владения мячом у «Краснодара» – 58%, на втором месте «Зенит» с 57%, на третьем – «Локомотив» с 55%. Худший – «Нижний Новгород» с 41%. С сезона-2017/2018 по сезон-2020/2021 только одна команда последовательно владела мячом больше 60% – это «Краснодар».

По количеству передач лидер «Зенит» – 10 206 при точности в 86%. На втором месте по этому показателю «Краснодар» с 9794 пасами (84% точных), далее ЦСКА с 9590 (84%).

По ожидаемым очкам первым должен быть «Краснодар», последним – «Нижний Новгород»

xPoints — количество ожидаемых очков, которые должна была набрать команда за 18 туров, исходя из модели xG.



Как это считается?



Во всех сыгранных матчах очки командам начисляются не за реальный результат, а исходя из того, какая команда была победить, следуя модели xG.



Так, согласно xPTS, который подсчитывает InStat, первым должен быть «Краснодар» (xG 40), но на деле же команда набрала на шесть очков меньше (потому что и забила меньше, чем прогнозировалось).



На «своих» местах, согласно модели, оказались только две команды – «Крылья Советов» и «Арсенал».

Агаларов – лучший бомбардир, но по системе гол+пас на первом месте Дзюба

Гамид Агаларов – лидер бомбардирской гонки: на его счету уже 13 голов, а у ближайшего преследователя, Артёма Дзюбы, – 10. Агаларов забил за 18 туров больше, чем за два прошлых сезона: и в 2019/2020, и в 2020/2021 у него по 0 мячей в РПЛ и по 5 – в ФНЛ.

По системе гол+пас тройка лидеров та же, только на первом месте тут Дзюба – он отдал четыре голевые передачи.

По количеству обводок лидер Эджуке – 183 (62% удачных), на втором месте Хвича Кварацхелия – 166 (55% удачных), на третьем – Антон Зиньковский (123, 60% удачных).

Наибольшее количество ударов у Фёдора Смолова – 51, удачными были 45%. На втором месте по числу Арсен Захарян – 48 (33% удачных).

Все данные взяты с сайта InStat.