От хаоса в «Спартаке» до рекорда Дзюбы. 15 главных событий РПЛ

РПЛ ушла на зимнюю паузу и вернётся только 27 февраля – мы, конечно же, успеем соскучиться. Ну а пока – вспоминаем самые главные события, которые произошли в российской лиге с начала чемпионата.

Зарема Салихова и «Спартак»

Спутница Леонида Федуна завела свой телеграм-канал в начале июня и через него несколько месяцев активно раскрывала внутреннюю жизнь «Спартака». Больше всего доставалось спортивному директору клуба Дмитрию Попову: она писала, что тот ставит личные интересы выше интересов клуба, а ещё именно он убедил совет директоров не продлевать контракт с Тедеско и нашёл Руя Виторию ему на смену.

В итоге получился настоящий хаос: Попов ушёл, заявив в интервью «СЭ» (прямо в перерыве матча Лиги чемпионов), что не хочет быть терпилой. Зарема же удалила канал – как писала Baza, по просьбе Федуна.

Возвращение Юрия Сёмина

Пусть и ненадолго, но Юрий Палыч вернулся к тренерской работе – после того, как Валерий Карпин окончательно ушёл в сборную из «Ростова». Но продержался Сёмин всего 52 дня. За это время он провёл 7 матчей, одержав только одну победу. Завершать тренерскую карьеру Юрий Палыч не планирует. «Ещё повоюем», – сказал он после отставки.

Тендер, которого не было

В этом сезоне истекал контракт с вещателем на право транслировать РПЛ, поэтому необходимо было выбрать нового. Побороться за право показывать РПЛ было больше, чем один: на телеправа претендовали «Матч ТВ», Okko, а в самом начале «Яндекс» и платформа Start («Мегафон»). Изначально должен был состояться тендер, чтобы новый вещатель был выбран в конкурентной среде, и клубы выступали «за» такой формат. Но потом быстро всё переиграли и без конкурса выбрали «Матч ТВ» – как говорил Роман Бабаев, «не стали гнасться за журавлём в небе».

Как сообщал «РБК-Спорт», в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 лига получит по 6,6 млрд рублей, в сезонах-2024/2025 и 2025/2026 – по 7,7 млрд рублей.

Самый мощный матч

7:1. Санкт-Петербург. Самое крупное поражение «Спартака» в истории чемпионатов России.

Новый президент

Сергей Прядкин ушёл в отставку 5 октября, сыграв на опережение. Функционер понимал, что руководители клубов вот-вот вынесут ему вотум недоверия, поэтому решил покинуть пост самостоятельно. И.о. президента РПЛ назначили Ашота Хачатурянца, который к тому моменту занимал пост главы судейского корпуса.

Через месяц состоялись выборы нового главы российского футбола, на которых голосовать можно было всего за одну кандидатуру – Хачатурянца. Единогласно избранный президент заявил, что РПЛ ждут глобальные реформы, потому что «проблем много, они разные».

«Увольнение Шредингера» от Черевченко

25 октября «Химки» на официальном сайте объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера клуба, указав, что контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. А 19 ноября объявил о его возвращении – потому что руководство не смогло договориться с Михаилом Галактионовым.

Дзюба – рекордсмен

Рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в чемпионатах России держался 20 лет – за это время никто не забивал больше 143 мячей в лиге. Побить его смог Артём Дзюба – в октябрьском матче против «Динамо» нападающий забил 144-й гол в своей карьере.

Спустя месяц Дзюба взломал ещё один рекорд – по количеству хет-триков в чемпионатах России. На его счету их пять, а у Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона — по четыре.

Возвращение Селихова

Александр Селихов несколько лет сражался с травмами: в 2019-м сломал палец, а когда оправился, получил рецидив повреждения ахиллова сухожилия.

Восстановление затянулось, и вернуться на поле получилось только в октябре 2020-го. Селихов вышел в ФНЛ в составе «Спартака-2 и всего за сезон провёл 10 матчей, пропустив 14 мячей. Весной этого года его начали подтягивать к тренировкам с основой, и он наконец сыграл в РПЛ – против «Арсенала». Но потом опять травма, снова перелом пальца и несколько месяцев восстановления.

Селихов вернулся к октябрю – тогда посыпался Александр Максименко. Руй Витория поставил Селихова против «Ростова», и с тех пор позиция вратаря в «Спартаке» была за ним: тащил в Лестере, спасал с «Наполи» и взял важнейший пенальти с «Легией».

Перемены в судействе

Хачатурянц, заняв новую должность, покинул департамент судейства. Александр Дюков говорил, что совмещать у функционера не получится. При этом нового главу до сих пор не назначили: ожидается, что произойдёт это уже после нового года.

Помимо этого, в сентябре в отставку подал Виктор Кашшаи – он занимал пост руководителя департамента судейства. Вместо него назначили португальца Витора Перейру, но что-то внятное о его работе сказать сложно – жалоб на судейство от клубов меньше не стало.

Задержания фанатов и акция протеста

После ноябрьского матча ЦСКА с «Зенитом» полиция задержала 408 болельщиков московского клуба. Людей сначала держали несколько часов на морозе, а потом массово рассаживали по автозакам и развозили по ближайшим отделениям. Причина – масштабное пиро-шоу и «неработающие» камеры слежения. Но на деле же казалось, что всё это было лишь поводом, чтобы показать: России необходим FAN ID.

В ответ на это фанаты клубов РПЛ устроили акцию «Фанат не преступник», в рамках которой покидали трибуны в заранее обусловленное время (у каждого клуба было своё). После запустилась дискуссия о необходимости внедрения FAN ID – депутаты КПРФ даже предложили Правительству отозвать законопроект.

Прорыв «Динамо»

Под руководством Сандро Шварца клуб преобразился и вырвался в топ таблицы. «Динамо» побило клубный рекорд по набранным очкам за первый круг, а на зимний перерыв ушло, находясь на втором месте. Команда в этой части сезона выглядела мощно и, как отмечал наш обозреватель Михаил Гончаров, была единственной, кто мог противостоять «Зениту» в борьбе за золото. В очной встрече команды сыграли вничью.

Первый гол Пиняева в РПЛ

17 лет 1 месяц 9 дней – именно столько было Сергею Пиняеву, когда он забил дебютный гол в РПЛ за «Крылья Советов». Для сезона-2021/22 это лучший результат, если брать возраст. Однако в истории лиги Пиняев не рекордсмен: младше был Жано Ананидзе, забивший за «Спартак» в 17 лет и 8 дней, и Александр Салугин из ЦСКА (17 лет и 27 дней).

Агаларов – лучший бомбардир

Новый герой РПЛ – нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. На его счету уже 13 голов, а у его ближайшего преследователя, Артёма Дзюбы, – 10. Агаларов мощно выстрелил, забив за 18 туров больше, чем за два прошлых сезона: и в 2019/20, и в 2020/21 у него по 0 мячей в РПЛ и по 5 – в ФНЛ.

Хаос в «Локомотиве»

Летом клуб официально объявил о работе с Ральфом Рангником, осенью ушёл Марко Николич, пришёл Гисдоль, затем ушёл и Рангник. Слова о стратегии, развитии и превращении паровоза в «Сапсан» звучали громко, но разбились о суровую реальность. Немец, под которого взяли кредиты, отрицал свою штатную работу в клубе, а потом ещё и уехал при первом же хорошем предложении. Клуб пообещал, что будет следовать намеченному плану, тем более, что в штабе остались люди Рангника.

Тренерские отставки

Марко Николич – раз. Вместо него – Маркус Гисдоль.

Юрий Матвеев из «Урала» – два. Его сменил Игорь Шалимов.

Дмитрий Парфёнов из «Арсенала» – три. На замену пригласили Миодрага Божовича.

Руй Витория – четыре.