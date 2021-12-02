«Покажем, каким будет футбол без нас». Фанаты объединяются в ответ на действия силовиков

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в чёрном» объявило, что 4 декабря на матче РПЛ с «Крыльями Советов» её члены покинут трибуну в знак протеста. Болельщики таким образом выступят против «произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам». Причина – массовые задержания после матча ЦСКА — «Зенит».
Фанаты каких клубов поддержали армейцев
О поддержке акции болельщиков ЦСКА уже заявили представители фан-объединений «Спартака» — «Фратрия» и Supporters Group. Фанаты покинут трибуны на отметке 19:22 (1922 — это год основания клуба).
«Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.
Покинув трибуну, мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, контурных баннеров и других визуальных атрибутов», – говорится в заявлении.
Клуб поддержал инициативу фанатов: «Раз они выбрали такую форму протеста, нам остаётся сделать всё, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время».
Также к акции присоединились болельщики «Крыльев Советов» – об этом объявило фан-объединение Ultras8. Фанаты самарского клуба планируют покинуть трибуны в матче с ЦСКА на 13:12. Это, возможно, отсылка к англоязычной аббревиатуре, оскорбляющей сотрудников правоохранительных органов.
Фанаты ЦСКА уйдут на 19-й минуте 11-й секунде – в соответствии с годом основания клуба (1911).
Фанаты «Ростова» пообещали покинуть трибуны во время матча с «Зенитом». Время — 19:30 (1930 — год основания клуба).
Последний раз фанаты массово уходили с трибун два года назад. На ТВ эту историю замалчивали
В декабре 2019-го в Санкт-Петербурге массово задерживали болельщиков «Спартака». На матче «дублей» полиция выдёргивала фанатов, которые оскорбляли Дзюбу. В аэропорту забирали тех, кто приехал встретить команду, а в ночь перед игрой болельщиков «Спартака» увозили из баров сразу в отделение.
К утру 1 декабря в полиции побывали 86 фанатов, из которых 81 были болельщиками «Спартака», а пятеро – «Зенита».
Во время матча задержали одного из заводящих спартаковской трибуны – Валерия Бевза («Амиго»).
«Валера упал с решётки на перила, побледнел – ему стало плохо, – рассказывал «Чемпионату» директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов. – Другие болельщики помогли ему выйти в подтрибунку, куда тут же подошли полицейские. Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение».
Но в больницу сразу Бевз не попал – его начали допрашивать на стадионе, смотреть вместе с ним видео с камер, после чего сотрудники полиции решили доставить его в ближайшее отделение. Там составили протокол, в котором значилось, что фанат оскорблял Дзюбу – в качестве доказательства предъявили запись, на которой видно, что Валера подносит ко рту мегафон. Бевз попросил рассматривать дело в суде по месту жительства, после чего его отвезли в больницу, откуда он сразу же уехал в Москву.
Потом Бевза объявили в розыск и экстрадировали обратно в Петербург – как свидетеля по уголовному делу о давней драке между болельщиками.
Были на матче и другие задержания. Болельщик Кирилл рассказывал «Чемпионату», что при выходе со стадиона его повели в автозак сотрудники полиции: «Я спросил, за что меня задержали, но в ответ только: «Тебе потом всё объяснят». В автозаке я просидел минут 10, потом туда завели ещё пятерых парней».
Когда стало ясно, что Кирилла на записях камер нет, сотрудник «Центра Э» ему сказал: «Ты просто попал под гребёнку». В протоколе написали, что он «в общественном месте громко кричал, выражался нецензурной бранью, размахивал руками, нарушал общественный порядок, чем совершил мелкое хулиганство».
Всего было задержано порядка 200 человек.
Перед началом 19-го тура «Фратрия» объявила, что болельщики покинут фанатскую трибуну на 30-й минуте в знак протеста против произошедшего в Петербурге, призвав и остальных «выразить своё несогласие». К акции присоединились болельщики почти всех клубов РПЛ, объединившись под лозунгом «Фанат не преступник».
Масштабный общероссийский фанатский протест оказался за кадром телетрансляции: по ТВ не показывали опустевшие трибуны, а большинство комментаторов «Матч ТВ» прямо не сказали про акцию. СМИ писали, что им запретили затрагивать эту тему, позднее это подтвердил Василий Уткин, выступая на телеканале «Дождь» (включён в реестр иностранных агентов).
«Распоряжение было. Я знаю об этом. Это абсолютно идиотское распоряжение. Ничего глупее, чтобы замолчать фанатскую акцию, просто не существует», – сказал он.
Интересно, как будет в этот раз.
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