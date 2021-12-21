Вырос в «Спартаке» у Ярцева и уехал во Вьетнам. Россиянин стал суперзвездой в Азии

Пару лет назад российские медиа впервые заговорили о Данг Ван Ламе – парне из Москвы, который тащил сборную Вьетнама в Кубке Азии. Команда благодаря нему влетела в четвертьфинал – очень мощное достижение для малофутбольного государства. Ещё через два года его фамилия вновь появилась в прессе – сообщалось, что игроком заинтересовалось «Динамо». Но он он так туда и не перешёл и в итоге уехал в чемпионат Японии. Дальше – медийная пауза внутри России.

Тезисно напомним, что это за футболист.

Лев Данг – именно так написано в его российском паспорте – родился в Москве. Отец – вьетнамец, мать – из России. Познакомились во время учёбы, а после — обосновались в столице. Сначала Лев попал в академию «Спартака», где тренировался у Александра Ярцева. Потом Ярцев ушёл, Данг съездил в аренду в «Крылья», но обратно его уже не ждали. Посчитали, что недостаточно таланта для продолжения обучения.

Зато юношу с удовольствием приняли в академию «Динамо». Полтора года в юношеской команде, потом дубль и тренировки с основой. Но и здесь не повезло: клуб не предложил вратарю новый контракт. Пришлось смириться, но в России он оставаться больше не хотел.

Поехал вместе с отцом во Вьетнам. Ему быстро предложил контракт один из местных клубов. Он тренировался с основой, получал вызовы в юношескую сборную, казалось, всё идёт к месту в основе команды. Но, как рассказывал сам Лев, отношение в клубе к нему было не лучшим. В итоге его отдали в аренду в Лаос, там он стал серебряным призером чемпионата и лучшим вратарём сезона. А ещё привез истории, как обливал сидения автобуса водой из-за жуткой жары, играл рядом с кучей навоза и сам тренировал других вратарей.

Казалось, возвращение во Вьетнам получится триумфальным. Однако клуб не стал продлевать с ним соглашение. Позвали только в первый дивизион на зарплату в € 200. Данг не выдержал и вернулся в Россию.

Здесь он думал завязать с футболом и поступил в финансовый колледж. Просмотры в ФНЛ и ПФЛ ни к чему не привели, в том числе из-за сложностей с переоформлением футбольного гражданства. Он даже устроился в тренировать вратарей и играл в городских турнирах. Но в какой-то момент Данг сделал ещё одну попытку и написал в «Фейсбуке» большой пост, что хотел бы играть во Вьетнаме и помочь сборной страны. Публикация вызвала резонанс, с ним связался президент клуба «Хайфон», и вскоре голкипер подписал с ним контракт. В этот раз всё шло лучше, он быстро стал основным и вскоре получил вызов в первую сборную.

Дальше только прогресс – четыре сезона во Вьетнаме, стабильное место в основе клуба и национальной команды, два в Таиланде и приглашение в Японию – самую сильную азиатскую лигу. В начале 2021-го он подписал контракт с «Сересо Осака», и казалось, что в этом году он продолжит прогрессировать. Но всё пошло не по сценарию мечты. Впрочем, к сложностям Льву точно не привыкать.

Мы связались с его агентом, основателем компании YFT Андреем Грушиным, который рассказал, с какими проблемами столкнулся его клиент в новой стране.

– В начале года ты говорил, что Дангом интересуется «Динамо». Почему не состоялся переход? – первый вопрос Андрею.

– «Динамо» – не единственный клуб, который интересовался Лёвой. Мы проанализировали все плюсы и минусы от наших предложений и решили идти по азиатскому направлению. Других вариантов в России у него не было.

– Почему именно Япония?

– У Льва 2 гражданства – Вьетнам и Россия. А Япония — одна из лучших лиг в Азии. Это как для российских футболистов играть в Англии или Испании. «Сересо Осака» участвовал в Лиге чемпионов Азии, и клуб сделал очень хорошее финансовое предложение. Лев выбрал Японию и потому, что это было удобно для поездок в сборную. Также мы не хотели терять большие спонсорские контракты с вьетнамскими брендами. Поэтому остановились на J1 League.

– В этом году Данг провёл всего пару матчей за команду. И не всегда попадал в заявку. А во второй половине года получил травму. Что у него происходило в клубе в этот период?

– Предсезонка в Японии начинается в 20 числах января. Мы подписали контракт чуть позже. Из-за активизировавшийся пандемии Японию и Вьетнам закрыли для въезда. Поэтому мы пропустили все сборы, Лев готовился в Таиланде по индивидуальной программе со своим тренером по физподготовке.

Позже, когда Вьетнам открылся только для своих граждан, а Япония всё еще была закрыта, Лев поехал готовиться во Вьетнам. Он улетел в Японию 3 апреля, сразу как это стало возможно. Приехал, отсидел 2 недели на карантине и приступил к тренировкам только 18 апреля. После 4 месяцев индивидуальной работы любой спортсмен не будет на пике формы. Плюс в команде был Чжин Хён Ким – вратарь сборной Южной Кореи, который уже провел 480 игр и был бессменным первым номером.

Скажу так, в РПЛ Ким не затерялся бы, его уровень – топ-6 команд России. Когда мы общались с руководством японского клуба, то они видели Льва первым номером. Корейцу уже 34, и его контракт заканчивается в январе 2022 года. Льву даже дали игровой номер 1, показав, что на него рассчитывают. Постепенно он набирал форму. Но так как сезон начался в феврале, тренер не видел смысла менять вратаря. Хотя Лев сам говорил мне, что сильно прибавил. Японцы приезжают на тренировку за 2 часа и уезжают после тренировки через 1-2 часа. Они профессионалы и работают над собой 24/7, ведут правильный образ жизни. Очень рад, что Лев оказался среди них.

Лев набрал уже очень приличную форму, клуб стал доверять, он был близко к основе. Но в очередной двухсторонке неудачно упал на локоть. Потребовалась операция. Теперь в январе 2022-го он летит на сбор с командой и будет бороться за место первого номера.

– А что с игрой за сборную? В этом году был только один матч.

– Из-за пандемии он не смог участвовать в матчах. Так как ему нужно было бы по прилёте две недели проходить карантин во Вьетнаме, а после лететь в Японию и снова соблюдать изоляцию. Лев в этом году провёл на карантине около трёх месяцев. Поэтому в 2021 году он сыграл всего один матч — с Австралией, который Вьетнам проиграл 0:1.

– Знаю, что во Вьетнаме о Данге много пишут. Что именно?

– Пишут о каждом его шаге. Он там суперзвезда. Цитируют его социальные сети. Лев в 2019 году стал лучшим вратарем Юго-Восточной Азии, и он один из самых популярных людей Вьетнама до сих пор.

– Какие планы на ближайшее время? Остаётесь в Японии? Или есть варианты с уходом?

– Планы всё те же. Выиграть конкуренцию в своём клубе, завоёвывать титулы. Не вижу причин, почему Лев не сможет стать лучшим в Азии. Он ещё молодой вратарь, ведь ему только 28, так что у нас есть минимум 7-10 лет для достижения этой цели. Возвращение в Россию? Всё возможно, но нужен действительно амбициозный проект.