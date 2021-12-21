«Через год-два мы его заберём». Как «Реал» приезжал за Дзагоевым в Москву

Можно вспомнить много примеров, когда в РПЛ сватали футболистов, в дальнейшем ставших звёздами. А вот на выход система работает не так хорошо. Времена Александра Мостового и Валерия Карпина давно прошли, россияне нечасто попадают в поле зрения топовых европейских клубов. Тем круче истории о реальном интересе, который проявляли к нашим игрокам мировые гранды. Оказывается, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев одной ногой был в «Реале». Это может показаться сказкой или глупой выдумкой, если бы про сорвавшийся трансфер не рассказал бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

«Это был талантище. Приехали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём.

Дзагоев был уникальным футболистом. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

Тот период в карьере Дзагоева действительно был насыщенным. 11 мая 2008 года в матче с «Химками» (4:3) Алан забил дебютный гол в чемпионате России, 6 августа – в Кубке России с владимирским «Торпедо» (4:1). А во встрече, о которой вспоминает Газзаев, ЦСКА противостоял «Депортиво». Дзагоев в тот вечер феерил, сначала забил прекрасный гол со штрафного прямо в «девятку», а затем воспользовался передачей Вагнера Лава и удвоил преимущество армейцев. И главное, всё это к 12-й минуте! Московский клуб победил со счётом 3:0, а Алан в свои 18 лет стал звездой встречи.

Публикацию на тему возможного трансфера сделало даже популярное испанское издание Marca, которое разместило фотографию Дзагоева на главной странице. «Алан Дзагоев обратил на себя внимание селекционеров «Реала». Спортивный директор клуба Предраг Миятович назвал восходящую звезду российского футбола одним из кандидатов на усиление правого фланга полузащиты мадридской команды. Руководство «Королевского клуба» считает, что футболист, удачно играющий за армейцев в центре поля, способен с тем же успехом действовать и на бровке», — говорилось в тексте.

Сам Дзагоев получил по итогам 2008 года премию «Золотая пятёрка» и так прокомментировал интерес со стороны «Реала»: «Сейчас серьёзных предложений от «Реала» не поступит. Не уверен, что у меня получится успевать за игрой «Королевского клуба». Пока не хватает физической подготовки, чтобы носиться туда-сюда по бровке. Вообще-то мне больше нравится английский «Челси», за который я болею уже несколько лет. В любом случае я пока не стремлюсь за границу. Перед глазами масса примеров, когда люди уезжают, но потом быстро возвращаются. И потом — мне очень нравится моя нынешняя команда, я рассчитываю ещё долго выступать за ЦСКА», – сказал он «Российской газете».

В сезоне-2008/2009 Дзагоев собрал отличную статистику – 12 голов и 10 результативных передач за 41 матч. Казалось, что удачное выступление на чемпионате мира в 2010 году может стать последним штрихом перед переходом в «Реал». Но случился злополучный Марибор, где полузащитник наблюдал за ужасной игрой сборной России со скамейки запасных.

После чемпионата мира 2010 года «сливочные» купили Месута Озила и Сами Хедиру, прилично укрепив центр поля. Говорить о том, что именно немецкий футболист турецкого происхождения помешал переходу Дзагоева в «Реал», нельзя. Но в то же время была видна схожесть футболистов по игровому интеллекту, поведению на поле, влиянии на игру и умению выдавать классные передачи. Алан выстрелил на чемпионате Европы — 2012, но к тому моменту уже начал пропускать матчи из-за постоянных травм, а в дальнейшем ситуация только усугубилась.

Сам Дзагоев в 2020 году признался, что конкретных предложений он так и не получил. «Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Но всё зависит от предложения — хотят нас видеть в клубах Европы или нет. Ни одного официального предложения мне никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло», — сказал Алан в интервью GQ.

Остаётся только гадать, почему «Реал» отказался от трансфера. Ведь Дзагоев не потух и продолжил приносить ЦСКА колоссальную пользу. В составе армейцев он провёл 392 матча, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. И возможно, если бы травмы не начали мучить футболиста уже в 22 года, он бы перебрался в один из топовых европейских чемпионатов. Газзаев прав — у Алана были все качества, чтобы заиграть в большом клубе.