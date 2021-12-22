Поджёг дом и сел в тюрьму. Загубленная карьера таланта «Баварии» — сюжет для фильма

Карьера футболиста длится недолго. Поэтому надо правильно распоряжаться предоставленным временем. К сожалению, не все игроки это осознают. Некоторые из них допускают ошибки и лишаются шанса добиться славы. Сегодня вспоминаем одного из таких футболистов. Речь о Брено — бывшем защитнике «Баварии».

Брено был бразильским талантом. Шанс в топ-клубе ему выпал уже в 19 лет

Брено — воспитанник бразильского «Сан-Паулу». В 2007 году он ворвался в основу родной команды и помог ей стать чемпионами Бразилии. Яркий талант сразу попал на радары европейских клубов. Лучше всех сориентировалась «Бавария» — в конце года мюнхенцы оформили трансфер Брено за € 12 млн. Заблистать в Германии сразу у бразильца не получилось: за оставшуюся часть сезона-2007/2008 он провёл на поле всего 107 минут. Зато взял бронзу со сборной на Олимпийских играх.

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В следующем сезоне было уже чуть лучше: девять матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов. В «Баварии» поняли, что Брено нужна игровая практика, и отправили его в аренду в «Нюрнберг». Отъезд принёс пользу: в сезоне-2010/2011 бразилец стал играть чаще. Летом он даже мог оказаться в России — игроком заинтересовался «Спартак». Ещё на Брено претендовал «Лацио», но «Бавария» отказалась продавать защитника, и тот остался в Мюнхене. Если бы он только знал, что случится в сентябре.

У Брено на вилле случился пожар. Футболист пострадал, но несильно

Всё произошло утром 20 сентября 2011-го. На вилле Брено вспыхнул сильный пожар. Сам он отравился угарным газом, с трудом выбрался из здания и попал в больницу. Кроме бразильца никто не пострадал — жены и троих детей не было дома.

Выбравшись из пожара, Брено в панике попросился к соседке Мадлен Винклер. Однако та его не впустила. Вот как женщина объяснила своё решение: «Брено позвонил в дверь. Когда я посмотрела в дверной глазок, увидела человека, оставлявшего очень странное впечатление. Он лепетал: «Мой дом сгорел, мой дом сгорел». Но я не открыла дверь, поскольку просто не узнала его».

Ущерб, нанесённый пожаром, оценили в € 500 тыс. Полиция начала расследование причин возгорания. Всё самое интересное было впереди.

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Брено сам стал подозреваемым в поджоге. Дальше — тюрьма и четыре года без футбола

Полиция очень быстро заподозрила Брено в поджоге собственного дома. Спустя четыре дня после пожара футболиста взяли под стражу. «Бавария» своего игрока в беде не оставила и в начале октября внесла залог. Так Брено оказался на свободе, но не окончательно. В отношении бразильца продолжилось расследование, а карьера пошла на спад. Защитник тренировался со второй командой «Баварии» и играл только в товарищеских матчах. Это его выбесило.

«Пусть не создаётся впечатление, что я говорю плохо о второй команде клуба. В её составе я принимаю участие в товарищеских матчах. Но «Бавария» поступает со мной по-свински, если иметь в виду данный период моей жизни и переживания, связанные с ним», — написал Брено в «Твиттере».



В «Баварии» от выходки проблемного бразильца оторопели. Руководство заявило, что призовёт Брено к ответу. Игрок извинился и всё удалил.

Расследование продолжалось. Следователи пришли к выводу, что Брено в состоянии алкогольного опьянения (этот факт установили в больнице) умышленно поджёг свой дом, чтобы получить выплату по страховке. Футболисту грозило до 15 лет тюрьмы, но вышло меньше — 3 года и 9 месяцев. Брено раскаялся и попросил прощения у близких, а президент «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал решение суда.



«Я не знаю, нужно ли проводить параллель между архитектором, который всегда может вернуться к своей работе, и молодым футболистом, который, кроме игры в футбол, ничего не знает и не умеет. Когда человека навсегда лишают его работы, на мой взгляд, этому должна соответствовать тяжесть преступления. Вина же Брено для меня отнюдь не очевидна. Поэтому данное решение для меня абсолютно непонятно», — заявил Хёнесс. Поддержка главы клуба Брено не спасла.

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Уже находясь в тюрьме, Брено в 2012 году стал свободным агентом. И тут подсуетился его родной «Сан-Паулу». Клуб устроил уникальную сделку: контракт на три года, вступающий в силу после освобождения игрока. Гениально! Брено в это время боролся за свободу и неоднократно просил выпустить его из тюрьмы досрочно. Поначалу не получалось, но в конце 2014-го ставка сыграла. Брено, которому тогда уже исполнилось 25 лет, вышел на свободу и укатил на родину.



Заключение далось молодому футболисту нелегко. Вот что он рассказывал о времени в тюрьме: «Я много плакал, когда получил первое письмо от жены и увидел фотографии детей. Ушёл в туалет, чтобы сосед по камере не увидел, как я плачу. Видел, как заключённые пытались покончить с собой. И всё это было процессом обучения для меня».

Брено вернулся в футбол. Но талант так и не реализовал

В январе 2015-го Брено официально вернулся в «Сан-Паулу». Разумеется, после почти трёх лет тюрьмы он был не в форме. Поэтому возвращения не поле пришлось ждать ещё семь месяцев. В августе Брено всё же сыграл за «Сан-Паулу» после огромного перерыва.



Сам футболист надеялся на счастливое будущее. Вот его небольшая исповедь: «Я выпил и совершил тот поступок. Я дорого заплатил за свою ошибку и теперь хочу переживать лишь позитивное. При переходе в «Баварию» мои агенты говорили, что у меня будет игровая практика, однако я попал там на скамейку запасных и трибуну. Я столкнулся с другой культурой и новым языком».

На деле всё получилось не так сказочно. Из «Сан-Паулу» Брено ушёл в «Васко да Гама» — сначала в аренду, потом свободным агентом на постоянной основе. За всё это время он не провел и 100 матчей, а год назад остался без команды.



Карьера Брено — готовый сюжет для фильма. Но, кажется, без хэппи-энда. В 19 лет он выбрался из Бразилии и попал в европейский топ-клуб с надеждой на суперкарьеру. Но из-за собственной глупости потерял три года в тюрьме, так и не реализовал свой талант и к 32 годам остался без команды.