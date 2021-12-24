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Чемпионат России по футболу: «Крылья Советов» в начале XXI века – звёздные игроки, трансферы, приезд президента Франции

Президент Франции болел за «Крылья Советов»? Клуб из Самары был топом в России
Дмитрий Зимин
Как «Крылья» вошли в топ российского футбола
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«КС» приглашали звёзд и брали медали чемпионата.

В конце 1990-х «Крылья Советов» ничем не отличались от большинства клубов за пределами Москвы. Борьба внизу таблицы, редкие успехи в Кубке России, проблемы с финансированием и никакого понимания, как развивать команду дальше. Тогда президентом клуба стал Герман Ткаченко. До этого он работал в высшем менеджменте компании ООО «Группа «Сибирский алюминий», которую контролировал бизнесмен Олег Дерипаска.

Ткаченко пришёл в клуб не один, а с деньгами корпорации и амбициями сделать «Крылья» лучше. Помимо этого существовали и политические задачи – президентом клуба он работал до 2005 года и в этот период был членом Совета федерации от Самарской области.

При новом руководителе о «Крыльях» стали говорить не только внутри региона, но и по всей России – в Самару ехали звездные игроки, стадион заполнялся в том числе известными випами, а с футболкой клуба фотографировался даже бывший президент Франции Жак Ширак.

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Андрей Тихонов

Андрей Тихонов

Фото: kc-camapa.ru

Известные игроки: Тихонов, Радимов и скандальный бразилец

В 2000-м «Крылья» провернули первые крупные трансферы. Забрали у киевского ЦСКА Андрея Каряку, а у «Спартака» Андрея Тихонова. В тот период Тихонов был одним из самых популярных футболистов страны, поэтому его приезд вызвал ещё больший приток болельщиков на трибуны. Причём ему было только 30 – отличный имиджевый ход. Ткаченко тонко чувствовал такие моменты. Переход Каряки превратился в инвестиционный проект: через пару лет Андрея приглашали в Европу за € 6-7 млн.

После первого круга сезона-2001 «Крылья» шли на первом месте. Параллельно клуб приглашал других звёзд – из Испании (с небольшой остановкой в Болгарии) вернулся в Россию Владислав Радимов, в Польше выкупили Робертаса Пошкуса, у «Спартака» забрали Виктора Булатова. Казалось, с постоянно усиливающимся составом клуб точно может претендовать на медали. В 2001-м чуть не повезло – во втором круге команда скатилась на пятое место, но зато впервые выступила в еврокубках – Кубке Интертото.

Владислав Радимов

Владислав Радимов

Фото: kc-camapa.ru

Дальше вновь мощные приглашения – € 3 млн евро за бразильца Соузу, € 3,5 млн за Огнена Коромана, € 1,5 млн за Дениса Колодина, плюс многие игроков приходили свободными агентами или в аренду. Также раскрывались молодые Александр Анюков и Антон Бобёр. Один из самых запоминающихся переходов, пусть и в аренду, – трансфер нападающего Катаньи из «Сельты». В Испании он забил около 100 голов, а в России – 1 за 11 матчей. Но вспоминают его не из-за этого, а из-за необычных поступков: он мочился в командном автобусе, вскрывал машины линейкой, а пиком его выходок стала мастурбация во время теоретического занятия Гаджи Гаджиева. Через полгода бразильца в «Крыльях» уже не было.

Все эти приглашения привели к бронзовым медалям в 2004 году – «Крылья» стали четвертой командой не из Москвы, попавшей в тройку призёров с момента основания турнира. До них были «Алания», «Ротор» и «Рубин».

Самый посещаемый стадион Восточной Европы

«Крылья» никогда не жаловались на отсутствие фанатской любви – ещё в конце 1990-х при мрачных результатах команда иногда собирала полный стадион. При Ткаченко число болельщиков только увеличивалось, появлялись разные активности, а также на трибуне закрепилась огромная майка с цифрой 12, ставшая символом культуры футбольного боления в Самаре.

В 2004 году «Крылья» стали самой посещаемой командой Восточной Европы – в среднем на домашние матчи приходили около 25 тысяч человек – даже для нынешнего времени это очень крутой результат.

Стадион был территорией свободы: после каждого матча фаны жгли файеры, смотрели на салют, кричали команде всё, что им захочется. Никаких ограничений. Самый забавный конкурс предназначался для футболистов – лучшему игроку домашнего матча руководство дарило новый телевизор. Но когда поняли, что это стало вредить команде, от идеи отказались.

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Андрей Каряка

Андрей Каряка

Фото: kc-camapa.ru

Президент Франции с футболкой «Крыльев»

В 2001 году президент Франции Жак Ширак прилетел с рабочим визитом в Самару. Сейчас это звучит удивительно, но тогда отношения Европы с Россией были куда теплее. Президент поучаствовал в открытии культурно-образовательного центра «Альянс Франсез», а также посетил предприятие «ЦСКБ-Прогресс», занимающееся строительством ракетных комплексов.

После состоялся торжественный приём у губернатора, где Ткаченко вручил Шираку игровую футболку «Крыльев Советов» с фамилией президента. Тот был явно удивлён, но в то же время доволен.

В 2005 году Ткаченко ушёл с должности президента «Крыльев». У клуба обнаружились серьёзные долги, результаты ухудшились, постепенно падала посещаемость. Но бронзовые «Крылья» многие до сих пор вспоминают с теплотой.

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