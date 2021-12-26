При Абрамовиче в «Челси» дебютировали 50 воспитанников. Кто стал топом, а кто провалился?

Травмы, участившиеся случаи коронавируса, а также плотный график матчей не оставили Томасу Тухелю выбора. В четвертьфинале Кубка лиги с «Брентфордом» он задействовал воспитанников академии. Для Ксавьера Симонса, Харви Вейла и Джуда Сунсап-Белла выход на поле оказался дебютным. И это событие стало историческим. За то время, в течение которого «Челси» принадлежит Роману Абрамовичу, в основном составе команды сыграли 50 воспитанников клубной академии.

Их судьбы сложились по-разному. Более 10 игроков выступают на разных уровнях английского футбола. Выделим три категории: самых успешных; вышедших на средний уровень; а также провалившихся. И отдельно расскажем истории тех, кто закончил футбольную карьеру раньше времени. С них и начнём.

Алексис Николас: завязал с футболом в 24 и стал оценщиком недвижимости

Алексису Николасу принадлежит особое достижение – он стал первым воспитанником «Челси», который дебютировал за клуб после его покупки Абрамовичем. Интересно, что карьера Николаса могла сложиться совсем иначе, если бы не Абрамович.

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В конце сезона-2002/2003 Клаудио Раньери вызвал Николаса к себе на разговор. «Он сказал мне, что клуб находится в плохом финансовом положении. Команде не хватает центральных полузащитников. Трансферы «Челси» не светили, поэтому Раньери сказал, что рассчитывает на меня». Николас вышел из кабинета воодушевлённым, но дальше его энтузиазм поубавился. Роман Абрамович решил купить «Челси», а клуб позволил себе большие траты на рынке.

«Челси» отдал £ 153 млн на трансферы, взяв в том числе пятерых полузащитников. Николас понял, что такую конкуренцию ему не выдержать. В том сезоне он сыграл всего три матча, а затем его сдали в аренду «Брайтону». «Мне нравилось в «Брайтоне», но я жалею, что поспешил с арендой. Жаль, что не был в команде, когда «Челси» стал чемпионом, пусть даже в роли запасного».

Контракт с «Челси» истекал, Николасу поступали предложения из Европы и клубов из низших лиг Англии. «Я ощущал, что это не моё. Уровень АПЛ я не тянул, а выступать на другом уровне не хотел. Решение закончить карьеру пришло не сразу и было продуманным».

И в 24 года Николас завязал с футболом. Параллельно с карьерой футболиста он думал о том, чем заниматься дальше. «Я не хотел оставаться в футболе только ради того, чтобы зарабатывать себе на жизнь». Николас отучился в бизнес-школе и начал карьеру оценщика коммерческой недвижимости. В 2012-м вместе со своим компаньоном он основал компанию по инвестированию в коммерческую недвижимость. Футбольное прошлое пригодилось Николасу. Клиентами его компании являются игроки Премьер-лиги, которых консультируют по вопросам инвестиций в недвижимость.

Алексис Николас считает, что игроков по-прежнему плохо готовят к жизни после футбола. «Считаю, что Профессиональная футбольная ассоциация должна чаще привлекать бывших игроков, которые нашли себя вне футбола. Никто – ни семья, ни близкие, ни агенты – не обладают этим опытом, которым экс-футболисты могут поделиться с молодыми игроками».

Ленни Пиджли: карьера, сопровождаемая арендами и депрессией

Ленни Пиджли провёл в «Челси» всего два года, однако за это время выиграл с клубом один трофей – Кубок Лиги сезона-2004/2005. Пиджли был третьим вратарём после Петра Чеха и Карло Кудичини. Шансов получить больше игрового времени он не имел, а потому Пиджли отправился по арендам. «Уотфорд», затем «Миллуол», который подписал вратаря на полноценной основе, а спустя два года сдал в аренду «Уокингу».

В «Миллуоле» Пиджли впервые настигли психологические проблемы. «Было ощущение, будто я оказался в тёмном месте, и это состояние длилось месяцами. Я был в полном беспорядке, меня трясло, я не мог уснуть, а в голове постоянно крутились мысли». Внешних причин для ухудшения состояния не было. «Мне было 23, я отыграл 50 матчей за «Миллуол», с финансами всё было в порядке. Но однажды я начал чувствовать беспокойство, которое нарастало с каждым днём».

Карьера угасала, хоть Пиджли и пытался справиться с депрессией. В 2012-м он играл за «Ньюпорт Каунти», который выступал в Конференции (любительский уровень). «В летнее межсезонье меня снова накрыла депрессия. Два месяца я не выходил из дома».

Несмотря на ментальные проблемы, Пиджли выступал до 34 лет. Последним клубом в его карьере стал «Фарнборо». У Пиджли осталась обида на клуб из-за того, что в новости о завершении карьеры «Фарнборо» сообщил причину – депрессия. Ранее клубы, в которых выступал голкипер, не афишировали его проблемы. Со временем Пиджли сказал, что это даже помогло ему. Теперь у него есть возможность говорить о своей проблеме публично, и он считает, что это стоило сделать на 10 лет раньше. А ещё добавляет: «Футбол – это то, что я очень люблю и по чему очень скучаю».

Кто хорошо раскрылся из воспитанников?

Остальные 48 воспитанников на разных уровнях продолжили свою футбольную карьеру. Выделим самые интересные истории:

Нынешнее лицо «Челси»: Мэйсон Маунт, Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои, Андреас Кристенсен, Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик.

В феврале 2019-го на «Челси» наложили запрет на трансферы, который сняли лишь через 10 месяцев. В это время команда укреплялась только кадрами из академии. Фрэнк Лэмпард дал шанс целому ряду игроков, приличная часть которых продолжает олицетворять сегодняшний «Челси».

После ухода Лэмпарда было опасение, что большинство воспитанников отойдут на второй план, а Тухель потребует новых приобретений. Но опасения не оправдались – тот же Маунт раскрылся у Тухеля в новой роли, стал важной частью команды и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов. Также в решающем матче ЛЧ сыграл ещё один выпускник клубной академии – Джеймс. А Кристенсен вышел на замену по ходу встречи.

В этом сезоне отличные показатели у Маунта (семь голов, четыре ассиста) и Джеймса. Последний демонстрирует нехарактерную для защитника результативность – пять голов (столько же у Ромелу Лукаку и Тимо Вернера), шесть голевых передач (лучший показатель в клубе).

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Регулярнее стали появляться на поле Хадсон-Одои и Лофтус-Чик. Летом из U23 в основную команду перевели Чалобу, который к концу декабря провёл больше минут (1256), чем Н’Голо Канте (812), Бен Чилуэлл (840) и Хаким Зиеш (1049).

Кто проявил себя вне клуба?

Не заиграли в «Челси», но нашли себя на стороне: Райан Бертран, Натан Аке, Тэмми Абрахам, Фикайо Томори.

Ряду исполнителей не удалось найти себе места в родном клубе. Но они реализовали себя в другом месте.

Бертран. Левый защитник провёл за «Челси» всего 57 матчей, но один из них особенный – это финал Лиги чемпионов с «Баварией». Бертран стал частью того успеха, но дальше карьера в «Челси» не пошла. От его ухода выиграли все три стороны – «Челси», который заработал на трансфере £ 12 млн, «Саутгемптон», заполучивший качественного исполнителя, и сам Райан, который сыграл за свой новый клуб более 200 матчей в АПЛ. Бертран и сейчас держится на уровне – прошлым летом перешёл в «Лестер» и продолжает выступать в одном из лучших клубов Англии.

Аке. Защитник отыграл за «Челси» ещё меньше матчей, чем Бертран (17). Но тоже нашёл себя в другом клубе АПЛ. Аке по-настоящему раскрылся в «Борнмуте», а когда тот вылетел из Премьер-лиги – ушёл в «Манчестер Сити», который не пожалел за него £ 40,77 млн. Пока что Аке чаще выполняет роль резервного защитника, но сам факт выступления за топ-клуб выделяет его на фоне остальных воспитанников «Челси».

Абрахам, Томори. Оба начали получать регулярную игровую практику в «Челси» при Лэмпарде. У Томори её было гораздо меньше, чем у Абрахама, и его отдали в аренду «Милану». Там защитник раскрылся и ушёл на постоянной основе за £ 26 млн.

У Абрахама было больше шансов заиграть, но ему не хватало стабильности и частенько подводила реализация. Шесть голов в 22 матчах АПЛ – не то, чего ожидают от нападающего топ-клуба. Летом 2021-го «Челси» подписал Лукаку, а Абрахам не входил в планы Тухеля и ушёл в «Рому». Пусть клуб и выступает нестабильно при Моуринью, но у Абрахама приличные показатели для первого сезона в новой обстановке – 25 матчей, 12 голов и три голевых паса.

Кто раскрылся на среднем уровне?

Раскрылись, но на среднем уровне: Патрик ван Анхольт, Тарик Лампти, Бертран Траоре, Скотт Синклейр, Жереми Бога.

Ван Анхольт кубок Лиги чемпионов над головой не поднимал, коллекцию трофеев не имеет, но на среднем уровне поиграл. На его счету 213 матчей в АПЛ, половина из которых – в составе крепкого «Кристал Пэлас».

Интересный карьерный путь у Траоре. Как и ван Анхольта, «Челси» сдавал его в аренду «Витессу». Затем Траоре успел поиграть за «Аякс», а после его продали «Лиону». Тот трансфер принёс «Челси» £ 9 млн. Во Франции Траоре пробыл три года, а прошлым летом за £ 16,5 млн был куплен «Астон Виллой» и вернулся в Англию. У Траоре нет трофеев во взрослой карьере, но список команд, за которые он уже поиграл, впечатляет.

Где только ни играл по ходу своей карьеры Синклейр! «Бирмингем», «Плимут», «Кристал Пэлас» и даже «Манчестер Сити». Но по-настоящему Скотт раскрылся в «Суонси» (91 матч, 37 голов) и особенно в «Селтике» (167 матчей, 62 гола и 34 паса). В его составе Синклейр добился и всех основных достижений – трижды чемпион Шотландии, обладатель Кубка Шотландии и Кубка лиги.

У Лампти пока что нет такого набора трофеев, но ему всего 21 год. Пока что раскрыться на полную мешают травмы: в этом сезоне АПЛ Лампти провёл всего девять матчей. В «Брайтоне» на его талант очень рассчитывают.

Также на виду Бога. В скромном «Сассуоло» у него 18 голов и 10 ассистов за 102 матча. Не самые выдающиеся показатели, но к Бога регулярно проявляют интерес более именитые клубы. Например, «Аталанта», от которой за продажу Бога «Сассуоло» хочет получить € 25 млн.

Кому повезло меньше?

Провалились на топ-уровне: Фабио Борини и Доминик Соланке.

Здесь можно вспомнить также имена Джеффри Брумы, Лукаса Пиазона, Гаэля Какута, но самые большие ожидания были именно от Борини и Соланке.

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У Борини получилась странная карьера. Не зарекомендовал себя в «Челси» и «Суонси», вернулся в Италию, где расцвёл в «Парме», а потом и в «Роме», чем привлёк внимание «Ливерпуля». Но там случился провал. Три гола за 38 матчей: явно не этого ожидали на «Энфилде». Потом относительно стабильный период в «Сандерленде» — 93 матча, 17 голов — и новый итальянский этап. Но в «Милане» он пережил очередной спад – всего восемь голов за 75 матчей. Дальше было только хуже. Транзитом через «Верону» Борини оказался в турецком «Фатих Карагюмрюк», где и выступает с 2020-го.

Соланке был хорош на молодёжном уровне – выиграл с «Челси» два молодёжных Кубка Англии, юношескую Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015, а также чемпионат мира U20 в составе сборной Англии. Во взрослом футболе у него всё не настолько благополучно. В «Челси» не закрепился и свободным агентом перешёл в «Ливерпуль». За 27 матчей Соланке забил один гол, но спрос и цена на него от этого не снизились. «Борнмут» стремился уйти от вылета из АПЛ и искал усиление в атаку. «Ливерпуль» рад был отпустить Соланке за € 21,2 млн.

Соланке «Борнмуту» особо не помог – забил 3 гола за 32 матча, а клуб вылетел в Чемпионшип. На менее высоком уровне показатели Соланке получше: в прошлом сезоне за 40 матчей он забил 15 голов и сделал 12 ассистов. Однако звездой топ-клуба АПЛ и Лиги чемпионов он так и не стал.