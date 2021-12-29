Первый трансфер ЦСКА в январе — замена Влашичу? Кто такой Хесус Медина

Первым новичком ЦСКА в зимнее трансферное окно может стать вингер Хесус Медина. 24-летний игрок с 1 января получит статус свободного агента, так как не продлил контракт с «Нью-Йорк Сити». Сейчас армейцы ведут переговоры с парагвайцем, который попросил контракт на пять лет. Как стало известно «Чемпионату», московский клуб предложил Медине зарплату в размере € 650 тыс. в год. Потенциального новичка ЦСКА эта сумма не устроила, так что торг продолжится.

Информацию о возможном переезде Медины в Россию подтвердил и отец футболиста Франсиско.

«У сына есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании и России. В Парагвае соглашений ни с кем нет. Он молод и пока не хочет выступать в Парагвае. Думаю, что вариант в России более вероятен. Тренер ЦСКА уже общался с Хесусом. Я бы хотел, чтобы он поехал в Бразилию. Но ЦСКА — большой клуб, он идёт на четвёртом месте в национальном чемпионате. Думаю, в первые дни января всё решится», — сказал Медина-старший в интервью для ABC Cardinal 730 AM.

ЦСКА ищет атакующего полузащитника с лета. Когда в «Вест Хэм» был продан прежний лидер красно-синих Никола Влашич, клуб собирался взять игрока на замену хорвату. Москвичи почти договорились с Саму Кастильехо из «Милана», но в последний момент сделка сорвалась и новый главный тренер Алексей Березуцкий остался без новичка на ослабшую позицию.

Никола Влашич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается Медины, то он пока не такая известная фигура в Европе, как Кастильехо, но, возможно, по этой причине и мотивации в России у него будет побольше, чем было бы у испанца. Хесус до 20 лет выступал на родине за «Либертад» и неплохо проявил себя, как в клубной команде, так и в юношеских и молодёжной сборных Парагвая. На вингера обратили внимание скауты «Манчестер Сити». А чтобы молодой талант имел регулярную практику и набирался опыта, его купили для «Нью-Йорк Сити».

В 2017 году, незадолго до перехода в клуб МЛС, Медина сыграл и свой единственный пока матч за первую национальную команду Парагвая. Он провёл на поле около десяти минут в товарищеской встрече с Мексикой. Из Америки Хесуса приглашали только в олимпийскую сборную.

Медина отыграл в «Нью-Йорк Сити» четыре года. Были у парагвайца разные периоды: в какие-то моменты он выпадал из основы, около 40 дней пропустил из-за травмы. Тем не менее в целом статистика у вингера неплохая: сыграл в МЛС 110 матчей, забил 25 мячей и сделал 10 голевых передач.

Конечно, трудно проецировать результативность игрока в американской лиге на РПЛ, чтобы прогнозировать, как у Хесуса пойдёт в ЦСКА. Всё зависит от того, насколько быстро парагваец адаптируется к России, футболу в нашем чемпионате и новой команде. Можно делать какие-то косвенные сравнения. Например, экс-полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, выступающий за «Орландо», забил в МЛС четыре мяча и сделал 15 голевых передач за 58 матчей. То есть у него, как и у Медины, примерно одно результативное действие за три игры. А Себастьян Дриусси, перешедший летом из «Зенита» в «Остин», записал на свой счёт пять голов и три голевые передачи за 17 матчей. По позиции он ближе к Медине, но в целом более результативен, нежели парагваец.

Зато в нынешнем сезоне Хесус стал чемпионом МЛС, выиграв с «Нью-Йорком» в финале плей-офф у «Портленда» (1:1, по пенальти 4:2). В целом по сезону Медина в среднем за 90 минут игры наносил 1,83 удара (1,01 в створ), совершал 1,63 обводки (за 3,0 попытки), отдавал 40 передач с точностью 77% и принимал участие в создании 2,29 момента. Вступал в 16 единоборств, выигрывая 36% из них.

Медина, как правило, действует на позиции правого вингера, хотя может сыграть и в центре, и слева. В разборе сильных качеств игрока от InStat отмечается, что у парагвайца приличное ускорение и движение без мяча, он грамотно использует свободное пространство. Хесус обладает хорошей передачей в одно касание и солидным ударом со средней дистанции. Он может откликаться на проникающие передачи и прострелы, а может и сам выполнить отличный кросс.

«Для меня Медина – очень ценный игрок, потому что он много работает. Хесус – один из тех, кто пробегает больше всех на поле. Кроме того, он стал прибавлять на последней трети, всё время вовлечён в создание голов», – говорил по ходу сезона-2021 главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла.

В декабре Медина оказался в неприятной ситуации. Во время финала с «Портлендом» ему в лицо попала банка с пивом, прилетевшая с трибун. Хесус был шокирован случившимся, тем не менее смог продолжить игру. В результате полиция арестовала двух фанатов: 31-летнего Эдуардо Рамоса, который пронёс банку на стадион, и совершившего бросок 24-летнего Ивана Каррильо. Им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, хулиганстве и нападении.