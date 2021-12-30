«Установить статую Роналду в такой год — кощунство». Памятник игроку взбесил жителей Индии

В индийском штате Гоа, городе Калангут, установили статую Криштиану Роналду. Министр штата Майкл Лобо в «Твиттере» объяснил свой выбор: «Мы установили статую Криштиану Роналду из любви к футболу и по просьбам нашей молодёжи. Он будет вдохновлять их заниматься спортом».

Стоимость монумента составила £ 12 тыс.

Местные жители приняли статую неоднозначно. Сформировалось два мнения:

Гоа ― бывшая португальская колония, которая обрела независимость только в 1961 году. Часть жителей сочли оскорбительным, что статую португальцу установили в год 60-летия освобождения. Несмотря на это, португальский футбол невероятно популярен в Индии. Из-за колониального прошлого многие местные жители успели пожить в Португалии. У некоторых там даже остались родственники.

Возглавил оппозицию Премананд Дивкар, президент избирательного округа Калангута: «В нашем городе так много великих футболистов, таких как Бруно Коутиньо и Иоланда Д'Суза, которые приносили победы Индии на международном уровне. Почему нельзя было установить их статуи? Они имеют огромное значение для Калангута».

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Эту волну быстро подхватили местные жители: «Разочаровался, когда узнал о возведении статуи Роналду. Научитесь гордиться нашими собственными звёздами, такими как Самир Найк и Бруно Коутиньо».

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Высказал недовольство и активист Гуру Широдкара: «В Гоа много борцов за свободу, которых это оскорбило. Мы это осуждаем. Установить статую Роналду в такой год ― кощунство».

Торжественное открытие статуи сопровождалось чёрными флагами, которыми размахивали некоторые активисты в знак протеста.

Португалия довела Индию до нищеты и разрухи, местные жители гибли миллионами

Португальцы пришли в Индию ещё в 1498 году, когда мореплаватель Васко да Гама открыл эти земли. В середине XVIII века оставшиеся земли Индии освоили Великобритания и Франция. Новое правительство встречало сопротивление местных жителей. С 1757 года произошло сразу семь крупных войн.

К 1947-му Индия избавилась от влияния Франции и Великобритании, но западные территории (Гоа, Дамна и Диу) всё ещё были под властью Португалии. На протяжении 10 лет Индия выступала за освобождение этих территорий мирным путём, однако правительство Португалии отвечало им отказом.

Португальская пропаганда давила сразу по двум фронтам:

Португальцы, в отличие от английских и французских владений в Индии, существовали четыре с половиной века.

За время длительного португальского господства жители западных земель подверглись значительной ассимиляции и перестали быть индийцами-индусами, став португальцами-христианами.

Однако статистика разносит эти тезисы. Например, согласно переписи населения в 1950 году, на португальском языке говорили всего 7%. Столь же несостоятельны утверждения о том, что население Гоа, Дамана и Диу в подавляющем большинстве составляли христиане, а не индусы. Христианское население колоний насчитывало 234 тыс. человек, в то время как индусы ― почти 390 тыс. Кроме того, в колониях проживали около 9 тыс. мусульман и представителей других религий.

Португалия довела свои колонии до состояния нищеты, разрухи и голода. Несмотря на плодородные земли и значительные природные ресурсы, Гоа не могла обеспечить даже половины потребностей населения в продовольствии. В колонии отсутствовала даже промышленность.

Вот несколько ужасных цифр:

В течение Великого голода (1876-1878) погибли от 6,1 до 10,3 млн человек.

Во время Индийского голода (1899-1990) умерли до 10 млн человек.

От различных эпидемий в период 1817-1860 годов погибли более 15 млн человек, в период 1865-1917 годов — ещё около 23 млн.

Плюс в «португальской» Индии был строгий расовый барьер: на население более чем 600 тыс. человек приходилось всего 447 лиц смешанного происхождения. Расовая дискриминация ярче всего проявлялась в полном отстранении местных жителей от участия в управлении.

В начале 1961-го на землях Гоа, Дамна и Диу началось повстанческое партизанское движение, направленное против португальских колонизаторов. А уже в начале декабря 1961-го индийское правительство официально заявило о своём намерении решить проблему Гоа военным путём. Несмотря на поддержку Португалии со стороны НАТО и США, 18 декабря индийские войска вступили на западные территории, над которыми в итоге был поднят индийский флаг.