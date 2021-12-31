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Алексу Фергюсону — 80 лет, как легендарный тренер сделал «Манчестер Юнайтед» великим клубом, секрет успеха «МЮ»

«Я просто хотел, чтобы команда побеждала». Как Фергюсон сделал «МЮ» великим
Виталий Пасичный
Алексу Фергюсону — 80 лет
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В день юбилея сэра Алекса вспоминаем его ключевые решения.

31 декабря сэр Алекс Фергюсон празднует 80-летие. За время его работы «Манчестер Юнайтед» выиграл больше титулов, чем за всю предыдущую историю: 13 чемпионств, две Лиги чемпионов, пять Кубков Англии и множество трофеев меньшего значения. Также Фергюсон превратил «МЮ» в финансовую и бизнес-империю, которая продолжает быть сверхуспешной и после его ухода, когда клуб стал выигрывать намного реже. Неудивительно, что клуб поставил ему памятник возле «Олд Траффорд».

В день рождения легенды рассказываем, за счёт чего Фергюсону удалось вывести «МЮ» на принципиально новый уровень. Помог нам в этом он сам — своей книгой Leading, изданной в 2015 году. В труде с главами «Приоритеты», «Коммуникация», «Траты», «Бизнес-развитие» Фергюсон на примерах объяснил, как руководить и управлять.

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Дисциплина: заставил Бартеза носить костюм, запрещал украшения

Фергюсон ещё до «МЮ» зарекомендовал себя как тренер, умеющий наладить дисциплину в команде. И его методы были авторитарными даже для той эпохи. Ему казалось непозволительным, что игроки отправлялись на выездные матчи в спортивных костюмах. Вот что он пишет в книге: «Я немедленно настоял, чтобы они ездили в брюках, клубных блейзерах и галстуках. Когда Фабьен Бартез перебрался к нам из «Монако», ему тоже пришлось привыкать к этому. У него была привычка переодеваться в автобусе, по дороге на игру. После матча он возвращал жакет, штаны, рубашку и галстук нашему администратору, и тот держал их у себя до следующего раза».

Точно так же Фергюсон противостоял другим элементам стиля: запрещал все вещи, которые могут хотя бы немного помешать играть и тренироваться. Если Бартеза он заставлял переодеваться в костюм, то от Карела Поборски требовал укоротить пышную шевелюру. Как сказал тренер: «Он выглядел так, словно собирался играть в Led Zeppelin, а не в «Манчестер Юнайтед».

Также Фергюсон запретил игрокам на работе металлические украшения (даже во время матчей в клубном футболе их запретили носить только в 2004 году): кресты, цепочки, перстни. Исключением для тренера стали татуировки, потому что они ничего не весят и их нельзя «снять».

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Приглашал лучших специалистов в каждой сфере

Именно при Фергюсоне «МЮ» из просто футбольного клуба вырос в империю, в которой первая команда только завершала множество систем и организаций. Игроки изучались буквально с ног до головы: состояние их зубов отслеживал клубный дантист, а за ногами ухаживал свой подолог. Также клуб изучал сердечно-сосудистую систему игроков, проводил ультразвуковое сканирование, брал кровь на анализы. Так он исследовал склонность футболистов к травмам.

«Ман Юнайтед» должен избавиться от влияния Фергюсона. Ведь это правда нужно для развития «Ман Юнайтед» должен избавиться от влияния Фергюсона. Ведь это правда нужно для развития

Про реформу селекционной службы Фергюсон пишет: «В середине восьмидесятых скауты «Манчестер Юнайтед» работали по всей Англии и Ирландии. Но в этой системе оставалась дыра. На весь манчестерский регион приходилось всего четверо скаутов, а на город Манчестер – двое. Чтобы избавиться от этого недостатка, мы изменили систему работы с молодёжью. За неё стал отвечать Лес Киршоу – и он оказался настоящей находкой. Он преподавал химию в университете Манчестера и работал скаутом в «Арсенале». Он принёс на «Олд Траффорд» научную точность и очень повлиял на нашу систему работы с молодёжью».

Всё время при Фергюсоне скаутская сеть «МЮ» разрасталась и позволяла находить таланты всё дальше и дальше от Манчестера. Несмотря на то что братья Фабио и Рафаэл да Силва так и не смогли пробиться в основу, он гордится тем, что их удалось подписать ещё до дебюта в профессиональном бразильском футболе.

К книге Фергюсон прилагает документ для обсуждения состава в 2004 году. В графе «Трансферные цели», помимо взрослых Филиппа Мексеса и Габриэля Хайнце, есть 18-летний Венсан Компани и 17-летний Жерар Пике. Хайнце и Пике перешли, Компани и Мексес — нет. Но принципиально важно, что «МЮ» Фергюсона стал первым топ-клубом, отслеживающим игроков ещё юниорского возраста.

Создал преемственность между дублем и первой командой

Ни один человек в эпоху Фергюсона не приходил и не существовал в «МЮ» сам по себе, в отрыве от коллектива. Тому же Киршоу в работе с молодёжью сначала помогали Нобби Стайлз и Брайан Кидд – бывшие игроки, ставшие легендами «МЮ» задолго до прихода Фергюсона. Каждый новый игрок попадал под опеку ветерана первой команды: например, Райану Гиггзу помогал Пол Инс, а Гари Невиллу – Петер Шмейхель.

Когда в 90-е «Манчестер Юнайтед» строил тренировочную базу в Каррингтоне, архитекторы предложили проект с двумя столовыми. Фергюсон настоял, чтобы все причастные к клубу ели вместе, и игрок юношеской команды пересекался на обеде с Райаном Гиггзом. Когда он видел одиноко завтракающего юниора, то садился рядом с ним. По его словам, молодых игроков вдохновляло общение с суперзвёздами.

Одна из главных цитат, косвенно связанных с «МЮ»: «Ничего нельзя выиграть с детьми». Её произнёс в начале сезона-1995/96 телевизионный эксперт, а ранее легендарный защитник «Ливерпуля» Алан Хансен. «Манчестер Юнайтед» во многом благодаря действиям Райана Гиггза, Девида Бекхэма, Гари Невилла завершил сезон золотым дублем, а Фергюсон даже спустя 20 лет не упустил возможность вспомнить эту цитату. Он сказал: «Я всегда думал наоборот – ничего не выиграешь без детей».

Фото: Getty Images

Психология: создание зоны комфорта для игроков, защита всех причастных к клубу

«Я всегда пытался защитить от шквала критики игрока, который отдал неточный пас в ответственный момент или не реализовал стопроцентную возможность. Всегда существуют другие темы, которые можно подкинуть прессе: несколько спорных решений арбитра, большое количество травмированных, неназначенный пенальти, сложный график».

Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2 Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2

Любопытно, что Фергюсон называет вполне конкретный ориентир в плане создания клуба-семьи. Это мюнхенская «Бавария», которая ещё до его прихода в «МЮ» трудоустроила на ключевые должности в клубе своих легенд: Ули Хёнесса и Франца Беккенбауэра. Своих бывших игроков он поддерживает даже после расставания с «МЮ»: часто общается со Стивом Брюсом, который в качестве центрального защитника помог ему выиграть первые чемпионства.

Как признался Фергюсон: «Когда Дэвид Бекхэм забил невероятный гол в ворота «Уимблдона» [со своей половины поля], для него было важнее, что этот матч оценил Эрик [Кантона], а не сам факт, что он совершил что-то особенное».

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Главное: Фергюсон никогда не прекращал учиться

Ничто в Leading не встречается так часто, как благодарности в адрес людей, которые помогли советом. И подписание Пола Инса, и неподписание Марио Балотелли одинаково связаны с советами коллег, у которых он просил консультации. Даже когда клуб рассматривал в качестве усиления защитника «КПР» Пола Паркера, Фергюсон связался с его бывшим тренером Джимом Смитом – и подписал только после одобрения. Ещё показательнее, что даже спустя 30 лет Фергюсон находит тёплые слова для тренера, который ему помог – пусть даже манчестерский этап карьеры Паркера сильно омрачили травмы.

Последняя цитата Фергюсона неплохо объясняет, почему у него получилось продержаться в клубе и на высочайшем уровне так долго, как никому другому.

«В 1996 году, готовясь к финалу Кубка Англии против «Ливерпуля», мы с Эриком Кантона и Петером Шмейхелем думали, как справиться со Стивом Макманаманом. Эрик предложил поставить Роя Кина на позицию опорника, чтобы он следил за ним. Это было тонкое наблюдение, поэтому мы так и сделали. Как следствие, Макманаман ничего не мог сделать, а мы выиграли тот матч благодаря голу Эрика. Его совет был решающим.

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Мне было всё равно, что такая прекрасная идея пришла в голову ему, а не мне или кому-то из моих помощников. Я не гнался за личной славой и не претендовал на статус источника мудрости. Я просто хотел, чтобы команда побеждала».

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