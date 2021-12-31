«Я просто хотел, чтобы команда побеждала». Как Фергюсон сделал «МЮ» великим

31 декабря сэр Алекс Фергюсон празднует 80-летие. За время его работы «Манчестер Юнайтед» выиграл больше титулов, чем за всю предыдущую историю: 13 чемпионств, две Лиги чемпионов, пять Кубков Англии и множество трофеев меньшего значения. Также Фергюсон превратил «МЮ» в финансовую и бизнес-империю, которая продолжает быть сверхуспешной и после его ухода, когда клуб стал выигрывать намного реже. Неудивительно, что клуб поставил ему памятник возле «Олд Траффорд».

В день рождения легенды рассказываем, за счёт чего Фергюсону удалось вывести «МЮ» на принципиально новый уровень. Помог нам в этом он сам — своей книгой Leading, изданной в 2015 году. В труде с главами «Приоритеты», «Коммуникация», «Траты», «Бизнес-развитие» Фергюсон на примерах объяснил, как руководить и управлять.

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Дисциплина: заставил Бартеза носить костюм, запрещал украшения

Фергюсон ещё до «МЮ» зарекомендовал себя как тренер, умеющий наладить дисциплину в команде. И его методы были авторитарными даже для той эпохи. Ему казалось непозволительным, что игроки отправлялись на выездные матчи в спортивных костюмах. Вот что он пишет в книге: «Я немедленно настоял, чтобы они ездили в брюках, клубных блейзерах и галстуках. Когда Фабьен Бартез перебрался к нам из «Монако», ему тоже пришлось привыкать к этому. У него была привычка переодеваться в автобусе, по дороге на игру. После матча он возвращал жакет, штаны, рубашку и галстук нашему администратору, и тот держал их у себя до следующего раза».

Точно так же Фергюсон противостоял другим элементам стиля: запрещал все вещи, которые могут хотя бы немного помешать играть и тренироваться. Если Бартеза он заставлял переодеваться в костюм, то от Карела Поборски требовал укоротить пышную шевелюру. Как сказал тренер: «Он выглядел так, словно собирался играть в Led Zeppelin, а не в «Манчестер Юнайтед».

Также Фергюсон запретил игрокам на работе металлические украшения (даже во время матчей в клубном футболе их запретили носить только в 2004 году): кресты, цепочки, перстни. Исключением для тренера стали татуировки, потому что они ничего не весят и их нельзя «снять».

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Приглашал лучших специалистов в каждой сфере

Именно при Фергюсоне «МЮ» из просто футбольного клуба вырос в империю, в которой первая команда только завершала множество систем и организаций. Игроки изучались буквально с ног до головы: состояние их зубов отслеживал клубный дантист, а за ногами ухаживал свой подолог. Также клуб изучал сердечно-сосудистую систему игроков, проводил ультразвуковое сканирование, брал кровь на анализы. Так он исследовал склонность футболистов к травмам.

Про реформу селекционной службы Фергюсон пишет: «В середине восьмидесятых скауты «Манчестер Юнайтед» работали по всей Англии и Ирландии. Но в этой системе оставалась дыра. На весь манчестерский регион приходилось всего четверо скаутов, а на город Манчестер – двое. Чтобы избавиться от этого недостатка, мы изменили систему работы с молодёжью. За неё стал отвечать Лес Киршоу – и он оказался настоящей находкой. Он преподавал химию в университете Манчестера и работал скаутом в «Арсенале». Он принёс на «Олд Траффорд» научную точность и очень повлиял на нашу систему работы с молодёжью».

Всё время при Фергюсоне скаутская сеть «МЮ» разрасталась и позволяла находить таланты всё дальше и дальше от Манчестера. Несмотря на то что братья Фабио и Рафаэл да Силва так и не смогли пробиться в основу, он гордится тем, что их удалось подписать ещё до дебюта в профессиональном бразильском футболе.

К книге Фергюсон прилагает документ для обсуждения состава в 2004 году. В графе «Трансферные цели», помимо взрослых Филиппа Мексеса и Габриэля Хайнце, есть 18-летний Венсан Компани и 17-летний Жерар Пике. Хайнце и Пике перешли, Компани и Мексес — нет. Но принципиально важно, что «МЮ» Фергюсона стал первым топ-клубом, отслеживающим игроков ещё юниорского возраста.

Создал преемственность между дублем и первой командой

Ни один человек в эпоху Фергюсона не приходил и не существовал в «МЮ» сам по себе, в отрыве от коллектива. Тому же Киршоу в работе с молодёжью сначала помогали Нобби Стайлз и Брайан Кидд – бывшие игроки, ставшие легендами «МЮ» задолго до прихода Фергюсона. Каждый новый игрок попадал под опеку ветерана первой команды: например, Райану Гиггзу помогал Пол Инс, а Гари Невиллу – Петер Шмейхель.

Когда в 90-е «Манчестер Юнайтед» строил тренировочную базу в Каррингтоне, архитекторы предложили проект с двумя столовыми. Фергюсон настоял, чтобы все причастные к клубу ели вместе, и игрок юношеской команды пересекался на обеде с Райаном Гиггзом. Когда он видел одиноко завтракающего юниора, то садился рядом с ним. По его словам, молодых игроков вдохновляло общение с суперзвёздами.

Одна из главных цитат, косвенно связанных с «МЮ»: «Ничего нельзя выиграть с детьми». Её произнёс в начале сезона-1995/96 телевизионный эксперт, а ранее легендарный защитник «Ливерпуля» Алан Хансен. «Манчестер Юнайтед» во многом благодаря действиям Райана Гиггза, Девида Бекхэма, Гари Невилла завершил сезон золотым дублем, а Фергюсон даже спустя 20 лет не упустил возможность вспомнить эту цитату. Он сказал: «Я всегда думал наоборот – ничего не выиграешь без детей».

Фото: Getty Images

Психология: создание зоны комфорта для игроков, защита всех причастных к клубу

«Я всегда пытался защитить от шквала критики игрока, который отдал неточный пас в ответственный момент или не реализовал стопроцентную возможность. Всегда существуют другие темы, которые можно подкинуть прессе: несколько спорных решений арбитра, большое количество травмированных, неназначенный пенальти, сложный график».

Любопытно, что Фергюсон называет вполне конкретный ориентир в плане создания клуба-семьи. Это мюнхенская «Бавария», которая ещё до его прихода в «МЮ» трудоустроила на ключевые должности в клубе своих легенд: Ули Хёнесса и Франца Беккенбауэра. Своих бывших игроков он поддерживает даже после расставания с «МЮ»: часто общается со Стивом Брюсом, который в качестве центрального защитника помог ему выиграть первые чемпионства.

Как признался Фергюсон: «Когда Дэвид Бекхэм забил невероятный гол в ворота «Уимблдона» [со своей половины поля], для него было важнее, что этот матч оценил Эрик [Кантона], а не сам факт, что он совершил что-то особенное».

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Главное: Фергюсон никогда не прекращал учиться

Ничто в Leading не встречается так часто, как благодарности в адрес людей, которые помогли советом. И подписание Пола Инса, и неподписание Марио Балотелли одинаково связаны с советами коллег, у которых он просил консультации. Даже когда клуб рассматривал в качестве усиления защитника «КПР» Пола Паркера, Фергюсон связался с его бывшим тренером Джимом Смитом – и подписал только после одобрения. Ещё показательнее, что даже спустя 30 лет Фергюсон находит тёплые слова для тренера, который ему помог – пусть даже манчестерский этап карьеры Паркера сильно омрачили травмы.

Последняя цитата Фергюсона неплохо объясняет, почему у него получилось продержаться в клубе и на высочайшем уровне так долго, как никому другому.

«В 1996 году, готовясь к финалу Кубка Англии против «Ливерпуля», мы с Эриком Кантона и Петером Шмейхелем думали, как справиться со Стивом Макманаманом. Эрик предложил поставить Роя Кина на позицию опорника, чтобы он следил за ним. Это было тонкое наблюдение, поэтому мы так и сделали. Как следствие, Макманаман ничего не мог сделать, а мы выиграли тот матч благодаря голу Эрика. Его совет был решающим.

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Мне было всё равно, что такая прекрасная идея пришла в голову ему, а не мне или кому-то из моих помощников. Я не гнался за личной славой и не претендовал на статус источника мудрости. Я просто хотел, чтобы команда побеждала».

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