Пушка от Де Брёйне и контратака «Тоттенхэма» за 9 секунд. Лучшие голы декабря в АПЛ. Видео

Сколько бы матчей ни отменили в АПЛ, в декабре в Англии всё равно было очень много зрелищного футбола. Семь частично прошедших туров включили в себя 52 матча, в которых было забито 156 голов – ровно три в среднем за игру. Наиболее результативным, несмотря на перенос части игр, вышел тур на Boxing Day: в семи матчах было забито 30 голов.
Мы выбрали пятёрку самых красивых.
Ниль Мопе, «Вест Хэм» — «Брайтон», 14-й тур
Французский форвард «Брайтона» часто критикуется за множество упущенных моментов, но при этом забивает из почти безнадёжных ситуаций. В матче с «Вест Хэмом» Мопе спас ничью, в самой концовке замкнув подачу Тарика Лампти ударом через себя.
Демарай Грей, «Эвертон» — «Арсенал», 15-й тур
У «Эвертона» одна победа в последних 11 турах, но она одержана великолепным ударом. Большую часть матча команда уступала «Арсеналу», но под конец сравняла. А когда соперник побежал отыгрываться, Грей в контратаке положил победный. Немного повезло, что мяч от штанги отлетел куда надо.
Патсон Дака, «Лестер» — «Ньюкасл», 16-й тур
Тот случай, когда настоящую магию сотворил не забивший гол и даже не отдавший голевую передачу. Джеймс Мэддисон одним касанием отправил Харви Барнса и Даку на одного вратаря – им оставалось просто разыграть мяч до верного.
Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити» — «Лидс», 17-й тур
Бельгийский гений продолжает радовать яркими хайлайтами. «Ман Сити» разгромил «Лидс» 7:0 (крупнейшее поражение в карьере Марсело Бьельсы), и пятый мяч оформил Де Брёйне – идеальным пушечным ударом под перекладину. Полное ощущение, что оборона «Лидса» просто не ожидала настолько опасного удара с такой дальней дистанции.
Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас», 19-й тур
И ещё одно прекрасное командное взаимодействие. Девять секунд потребовалось «Тоттенхэму», чтобы доставить мяч со своей трети поля до сетки ворот соперника. Идеальная контратака, ради которых и нанимали Антонио Конте.
Какой гол больше всего понравился вам?
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