Как игроки «Зенита» встретили Новый год

Игроки «Зенита» встретили 2022-й в хорошем настроении. Чемпионы России ушли на зимний перерыв лидерами РПЛ и решили задачу-минимум в Лиге чемпионов – петербургская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы. Вот фотографии и поздравления от зенитовцев на Новый год.
Артём Дзюба вопреки слухам по-прежнему в «Зените». Центрфорвард записал видео, в котором пожелал всем «в любой ситуации оставаться в первую очередь людьми». И добавил неожиданное признание, обращаясь к своим подписчикам: «Спасибо, что вы есть, что всегда поддерживаете. Всегда столько теплоты, доброты, переживаний. Мне кажется, я этого иногда недостоин».
Партнёру Дзюбы по атаке «Зенита» Сердару Азмуну повезло родиться 1 января. Так что иранец может отметить сразу два праздника. Нападающий вместе с родителями задул свечи в честь своего 27-летия.
Самым активным в соцсетях в новогодние праздники был Малком. Бразилец сделал сразу три публикации за пару дней. На одной он поблагодарил бога за 2021-й и очередные трофеи в карьере, на другой – сфотографировался с подругой, а на третьей показал, что начал новый год с игры в футволей.
Фото: instagram.com/malcomoliveira_97
Новая звезда «Зенита» и РПЛ Клаудиньо тоже доволен ушедшим годом. Бразилец выложил снимок, сделанный в день победы на Олимпиаде. Кроме того, полузащитник сфотографировался у ёлки. Мы уже привыкли к его улыбке.
Фото: instagram.com/claudinhoo97
Вильмар Барриос на новогодних фотографиях похож на доброго, милого парня. И не подумаешь, что на футбольном поле он превращается в свирепого «бульдога». Колумбиец устроил вечеринку с фейерверком, которую показал на видео, и пожелал всем здоровья и счастливого года.
А вот и Ярослав Ракицкий с женой и детьми. Кого-то под новогодней ёлкой ждала масса подарков. Украинец в 2021-м хорошо выступал с «Зенитом», поэтому и Дед Мороз был щедрым.
Другой центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен загрузил перед Новым годом свою стильную фотографию. Но хорват не очень доволен 2021-м.
«Я не могу дождаться, когда часы начнут обратный отсчёт, чтобы оставить позади старый год. Впереди Новый год, у каждого из нас есть свои цели и мечты – какие-то сбудутся, а другие разочаруют. Уходящий год принёс много проблем и не был идеален, но в этом смысл жизни. Нельзя сдаваться, что бы ни происходило», – такой философский пост опубликовал Ловрен.
Вячеслав Караваев тоже на стиле. При этом российский защитник обошёлся без сложных сентенций. Караваев просто весело поздравил всех с наступившим Новым годом.
И многодетный отец Магомед Оздоев вместе со своей большой семьёй желают всем хорошего 2022-го!
Михаил Кержаков встречал Новый год в компании главного тренера другой команды. Впрочем, в этом случае нет повода для трансферных слухов. Фото с голкипером опубликовал его брат Александр – легенда «Зенита» и коуч «Нижнего Новгорода».
БОНУС
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук приобрёл к Новому году совсем небольшую ёлку.
Зато такую проще убирать после праздников.
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