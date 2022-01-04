Удар с центра поля под перекладину или выстрел Бензема? Выборы лучшего гола Ла Лиги

В декабре команды Ла Лиги забили ровно 100 голов. Самым результативным в последнем месяце 2021-го стал «Вильярреал», отгрузивший в четырёх матчах сразу 10 мячей. Половину из них оформил Жерар Морено. «Валенсия» и «Гранада» забили по девять голов. Мы выбрали самые красивые результативные удары и предлагаем вам назвать лучший.

Карим Бензема, «Атлетик» — «Реал», 21-й тур

В декабре «Реал» сыграл в рамках чемпионата Испании сразу два матча с «Атлетиком» из Бильбао. Ла Лига перенесла обе встречи из других туров, и у Бензема появилась возможность по-настоящему разгуляться. В двух играх форвард «Реала» забил трижды — самым красивым получился гол в выездном матче. Сложный удар с подкруткой заставил капитулировать Хулена Ахирресабалу.

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Александер Исак, «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», 18-й тур

Команда Иманола Альгуасиля провела ужасный месяц. «Реал Сосьедад» проиграл все три матча с общей разницей мячей 1-9. Единственным светлым моментом стал сольный проход Исака в игре с «Вильярреалом» (1:3). Отличный пример высокого индивидуального мастерства в исполнении шведского нападающего.

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Лорен Морон, «Сельта» — «Эспаньол», 18-й тур

«Эспаньол» горел «Сельте» на выезде 0:3 и просто доигрывал матч. Наверное, голкипер хозяев Матиас Дитуро уже думал о том, что близок к седьмому «сухарю» в сезоне, поэтому и расслабился. Морон из «Эспаньола» на 92-й минуте заметил, что вратарь вышел далеко из ворот, и влепил практически с середины поля точно под перекладину. Шедевр!

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Иван Ракитич, «Севилья» — «Атлетико», 18-й тур

«Севилья» преследует «Реал» в таблице, а Ракитич иногда вспоминает молодость. В победном матче с «Атлетико» хавбек забил важнейший гол, проверив издали Яна Облака. Такие удары не берутся.

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Дарвин Мачис, «Гранада» — «Атлетико», 9-й тур

У Облака вообще получился не самый радостный месяц. Как и у всего «Атлетико». Четыре поражения в четырёх матчах — просто кошмарная серия. Особенно когда у соперников залетают такие голы, как у Мачиса из «Гранады». Смещение с левого фланга в центр и идеальное исполнение удара с дальней дистанции — сочный гол.

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