Украинский вратарь хочет уйти из «Реала». Недавно он был в 10 лучших молодых игроков мира

Этой зимой Андрей Лунин, вероятно, покинет «Реал». На украинского вратаря есть спрос. Им интересуются «Лилль», «Гранада», «Эспаньол», дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл». О желании Лунина сменить обстановку ещё в октябре сообщило издание Fichajes. Вратарь недоволен отсутствием игровой практики в мадридском клубе. Карло Анчелотти заявлял, что Лунин «заслуживает того, чтобы играть, и получит свой шанс». Но сколько ещё ждать, если за 3,5 года он сыграл лишь один матч?

Переход в «Реал» и аренды

Летом 2018 года Лунин перешёл из «Зари» в «Реал» за € 8,5 млн. За Андрея также боролись «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Интер». Вратарь подписал шестилетний контракт и через два месяца отправился в годичную аренду в «Леганес». Там Лунин провёл семь матчей (три – «на ноль») и пропустил семь голов. В январе 2019-го у «Реала» возникла проблема – Кико Касилья ушёл в «Лидс», и «сливочные» пытались досрочно вернуть украинца. Безуспешно. Лунин не захотел возвращаться.

Перед сезоном-2019/2020 ожидалось, что воспитанник «Днепра» будет вторым вратарём «Реала». Руководство клуба поддержало эту идею, но у Зинедина Зидана было другое мнение. И Лунин всё же отправился в новую аренду на полгода – в «Вальядолид». Там вратарь сыграл всего два матча в Кубке Испании, а в чемпионате был запасным. Совсем недавно, в октябре 2019-го он попал в список 20 финалистов в борьбе за премию Golden Boy (приз лучшему молодому футболисту года в Европе), а по версии France Football вошёл в десятку лучших юных игроков мира.

Лунин уходил в аренды за игровой практикой, но ни в «Леганесе», ни в «Вальядолиде» её не получил. Поэтому «Реал» создал специальный отдел, который отвечал за аренды. В январе 2020-го Андрей вернулся в «Мадрид». Тогда ему нашли новый клуб – «Овьедо» из Сегунды. Здесь украинец наконец-то стал основным вратарём, сыграл 20 матчей (шесть – «на ноль») и пропустил 20 мячей.

Лунин — второй вратарь в «Мадриде»

Летом 2020-го Лунин заявил, что шёл в испанский клуб не для того, чтобы скитаться всю карьеру по арендам. С тех пор Андрей – второй вратарь «Реала». Но за полтора года провёл всего один матч. Он дебютировал за первую команду в январе этого года в Кубке Испании. Украинец пропустил два гола, а «Реал» проиграл «Алькояно» со счётом 1:2.

Закрепиться в старте Лунин за 3,5 года так и не смог. Ему приходилось конкурировать с разными вратарями, среди которых были игроки топ-уровня — Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Альфонс Ареола. На фоне информации о возможном уходе в «Реал» Арсена Захаряна это особенно важно. Путь Лунина в испанском клубе – так себе пример для подражания. История украинца доказывает, что переход молодого футболиста в европейский топ-клуб — не всегда во благо.