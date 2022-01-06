Последний трофей Лобановского. На финал со «Спартаком» тренер приехать не смог

После распада Советского Союза миллионы болельщиков ещё долго испытывали потребность в регулярных схватках московского «Спартака» и киевского «Динамо», двух самых популярных клубов наиболее развитых в футбольном отношении республик ещё недавно единой державы. Первые игры принципиальных противников на новом уровне, в Лиге чемпионов, лишь подтвердили запрос зрителя на свежие эпизоды великого противостояния. Встреча команд на Республиканском в Киеве осенью 1994-го собрала 90+ тысяч зрителей и ознаменовалась знаменитым камбэком украинцев с 0:2 на 3:2.

Украина проигнорировала два первых Кубка Содружества, а Киев — три

На фоне доминирования москвичей и киевлян в своих национальных чемпионатах идеи некоего объединительного турнира звучали всё громче. Периодически они выливались в довольно симпатичные краткосрочные проекты. Самым жизнеспособным из них оказался Кубок Содружества. Хотя поначалу своей главной, пусть и негласной, миссии он не выполнял.

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Устойчиво высокий интерес зрителей и спонсоров к мероприятию могло обеспечить только регулярное соперничество чемпионов России и Украины. Ради него во многом вся эта ностальгическая история и затевалась. А украинцы взяли и проигнорировали два первых розыгрыша. «Спартак» выиграл оба настолько легко и непринуждённо, что, кажется, даже сам испытал лёгкую досаду. Разница мячей красно-белых — 25:1 и 28:2 — исчерпывающе скажет о спортивном уровне премьерных Кубков. На синтетике столичных манежей превосходство москвичей над соперниками подчас принимало неприличные формы: белорусское «Динамо» в финале-1993 получило 8 безответных мячей, узбекистанский «Нефтчи» годом позже — 7.



Естественно, такое положение дел не могло устраивать организаторов «мини-Кубка СССР». Без ближайшего географического соседа он терял смысл. На третий розыгрыш украинцы всё же явились — но не те. Киевляне уступили своё место на форуме вице-чемпиону, донецкому «Шахтёру», но долгожданной встречи Россия — Украина снова не случилось. «Горняки» минимально уступили в полуфинале тбилисскому «Динамо», и дело предсказуемо кончилось третьей подряд победой «Спартака» — «всего лишь» 5:1.

Лобановский выиграл Кубок СНГ через месяц после возвращения в «Динамо»

Когда же наконец киевляне снизошли до Кубка СНГ, «Спартак» до него не доехал! Права представлять Россию на турнире удостоился Владикавказ, сенсационно забравший национальный трофей. Украинцы не зря прокатились до соседней столицы: гол восходящей звезды Шевченко принёс им главный приз. Благородный жест победителей — перечислить призовые $ 42 тыс в фонд помощи российским военнослужащим, пострадавшим в чеченской войне, — сегодня вызвал бы безумный ажиотаж в обеих странах. Тогда он вполне соответствовал дружественной атмосфере под крышами московских залов и взаимоотношениям в верхах.

Лишь в 1997-м звёзды сошлись идеально для распорядителей турнира и болельщиков самых популярных клубов Содружества. «Спартак» и «Динамо» впервые пересеклись на Кубке СНГ, и эта встреча стала грандиозным событием для двух стран, всё ещё питавших друг к другу родственные чувства. Впервые после развала СССР бело-синих привёз в Москву сам Лобановский, культовая личность не только для украинского, но и всего союзного футбола! 1 января Валерий Васильевич официально возобновил работу в родном клубе, а через 33 дня взял с ним первый трофей после возвращения из Кувейта. Кубок Содружества.

Вопреки исторически сложным отношениям фанатов команд, их тренеры испытывали друг к другу уважение. Даже спустя десятилетия в своей автобиографии Олег Романцев удивительно тепло вспоминал старшего коллегу-соперника.

Олег Романцев экс-тренер «Спартака» «В Лобановском многие видели неприступного человека. По мне – он был очень добрым и порядочным. Да, он не улыбался и не травил анекдоты, как некоторые, но разговаривать с ним было одно удовольствие. Интеллигентный, умный, начитанный. И в разговоре всегда был уважителен – ничего лишнего не позволял.

К Лобановскому я относился и до сих пор отношусь с огромным уважением. И когда мы выиграли в Киеве 4:1, мне было его немного по-тренерски жаль. Хотя, конечно, мне было приятно одержать победу на выезде – тем более в матче с такой командой!»

Сетка Кубка Содружества была свёрстана таким образом, чтобы исключить российско-украинское столкновение досрочно, до финала. И оба фаворита синхронно прошли всю дистанцию: «Спартак» набросал соперникам 13 мячей в группе, «Динамо» — 16; оба всухую (2:0, 3:0) выиграли в 1/4 финала, а затем — по пенальти в 1/2. Стоимость билетов на решающий матч номиналом 15 тысяч рублей у барыг доходила до 120 тысяч. Естественно, тесный ЛФК ЦСКА был битком. Большинство из этих 4500 зрителей разбредались по домам в расстроенных чувствах, но они были вызваны лишь результатом. Как классное футбольное шоу игра удалась. Героем дня выступил киевский белорус Белькевич — сделал дубль и пенальти для Шевы. На три динамовских гола спартаковцы ответили двумя своими. Москвичи не скрывали досады от поражения.

Андрей Тихонов полузащитник «Спартака» «Игра была нормальной до того, как наш вратарь [Руслан Нигматуллин] пропустил нелепый гол. Из-за этого всё сломалось… Такого ощущения, чтобы Украина на Россию, не было. Играло киевское «Динамо» против «Спартака», как в былые времена».



Романцев в сердцах бросил, что, будь его воля, отказался бы от участия в турнире, поскольку он не вписывался в планы подготовки. В свою очередь, Лобановский легонько поддел соперника в ТВ-интервью: «В прошлом году соперник начал было играть в футбол будущего, а сейчас вновь сделал шаг назад».

Фото: РИА Новости

После такой затравки продолжение идеологического спора тренеров-антиподов казалось неизбежным, и на следующий год он продолжился. «Спартак» подошёл к нему четвертьфиналистом Кубка УЕФА, «Динамо» — Лиги чемпионов (это тогда украинцы уничтожили «Барселону» 7:0 по сумме двух матчей). ВВЛ в Москве прилично удивил присутствующих, устроив в перерыве «разбор полётов» прямо на газоне армейского манежа. Психологический приём сработал: через две минуты после возобновления игры динамовцы забили победный гол. Это сделал единственный грузинский легионер на две команды, а ныне мэр Тбилиси Каха Карлович Каладзе.

Олег Романцев экс-тренер «Спартака» «Особое место в том цикле Кубка УЕФА, конечно, занимает победа в Амстердаме над «Аяксом». Перед этими матчами мы, как обычно, участвовали в Кубке Содружества и проиграли в финале киевскому «Динамо». Нас за это критиковали, но не учитывали того факта, что футболисты получили колоссальную нагрузку на сборе в Кейсарии. На поле они еле передвигались. Нам эти игры были совсем не нужны. Плюс перелёты: надо было сыграть, а потом лететь обратно на сборы в Израиль. Поставить дубль возможности не было: от нас требовали основу. И я не стал беречь ребят: они играли на усталости. По ходу турнира я разговаривал на эту тему с Валерием Лобановским. Он говорил: «У меня такая же проблема: мои еле ходят. Но мне сказали: нужно приехать основным составом».

В 1999-м «Спартак» обыграл «Динамо», которое той весной остановилось в шаге от финала ЛЧ

Понятно, что восстановленные с помощью Кубка СНГ футбольные связи были неотъемлемой частью большой политики. Первые лица ФИФА и УЕФА каждую зиму спешили в Москву. Как бы то ни было, болельщики от этих ежегодных боевиков кайфовали. Успехи Киева и «Спартака» в Европе, немыслимые по нынешним временам, повышали престижность «манежного» турнира. Кубок перерос малогабаритные залы ЦСКА и «Динамо» и большей частью переехал в просторный «Олимпийский». Финал 1999 года — пиковый с точки зрения суммарного класса участников, их совокупного творческого потенциала. При таких вводных одолеть маэстро Лобановского Романцеву должно было быть особенно приятно. «Спартак» не просто вырвал победу — он перевернул ход игры: сравнял счёт (Мелёшин) и забил победный гол (Титов) за минуту до финального свистка.

Осенью того же 1999-го Россия с Украиной пережили эпичный триллер на уровне первых сборных, после чего к зальному футболу в Киеве резко охладели. На очередной турнир «Динамо» прислало то ли второй, то ли второй с половиной состав и получило позорные 0:5 в группе от «Сконто». Какой уж тут финал?

Финал-2002 Лобановский смотрел по ТВ в гостиничном номере. Спустя четыре месяца его не стало

Последний российско-украинский финал КС произошёл в 2002-м при весьма драматичных обстоятельствах. Де-юре это был последний матч Романцева с Лобановским, но де-факто они даже не увиделись. За несколько месяцев до московского состязания ВВЛ перенёс инфаркт и операцию; врачи запретили ему летать на выезды. Оперативное управление командой в столице России осуществляли Демьяненко с Михайличенко. Согласно официальной версии, перед финалом главному динамовцу нездоровилось, поэтому за игрой он следил из номера московского отеля по ТВ, поддерживая связь с ассистентами по мобильной связи.

Обе команды к тому времени переживали период перестройки. Лобановский интегрировал в свою фирменную модель первых «настоящих» легионеров, и процесс этот протекал крайне непросто. Романцев смело запускал в состав молодняк — Сычёва, Данишевского, Кудряшова. Наиболее чудно у него выглядели фланги обороны — 18-летний Стрельцов справа и Кебе — слева.

Тем не менее финал-2002 оказался самым зрелищным в истории Кубка Содружества с точки зрения антуража (25 тысяч на трибунах «Олимпийского») и сюжета. Сообща команды набили друг другу 7 мячей. Победу украинскому чемпиону принесли голы белорусов Хацкевича и Белькевича, болгарина Пеева и нигерийца Идахора, незадолго до этого забракованного в «Спартаке».

Это был последний прижизненный трофей Лобановского. 13 мая 2002 года Валерия Васильевича не стало.

Кубок СНГ в клубном формате просуществовал ещё 9 лет, но ни «Спартака», ни Киева в финалах больше не было. То ли игнорили турнир, то ли присылали дубли. А без них — какой Суперкубок Союза? Одно название.