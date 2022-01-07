«Этот «Зенит» сможет выиграть ЛЧ через 3-4 года». Что стало с командой Фурсенко и Манчини

Летом 2017-го «Зенит» мощно закупился под нового главного тренера Роберто Манчини. Тогда в летнее и зимнее окна клуб потратил на новичков в общей сумме почти € 100 млн. В Санкт-Петербурге строили команду, которая должна была не только побеждать в России, но и выстрелить в будущем в Европе. От Манчини и игроков ждали многого.

Особенно громкие заявления делал тогдашний президент петербургского клуба Сергей Фурсенко. Например, запомнилась такая фраза руководителя про итальянца: «Бог ждал, когда он будет в «Зените». Кроме того, после трансфера одного из пяти аргентинцев Фурсенко сделал более чем оптимистичный прогноз. «Через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов», – заявил босс сине-бело-голубых.

В реальности всё получилось иначе. С того времени «Зенит» ни разу не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и даже вернулся на групповой этап с другим тренером. Аргентинцы же не стали звёздами в России. Сегодня петербургский клуб официально объявил об уходе последнего из них – защитника Эммануэля Мамманы Давайте вспомним, как сложились судьбы основных игроков распиаренной команды Манчини – как раз прошло 4,5 года.

Андрей Лунёв

Лунёв пришёл в «Зенит» за полгода до Манчини, ещё при Мирче Луческу – в январе 2017-го. Экс-голкипер «Уфы» завоевал место в основе петербургской команды и, казалось, будет первым номером сборной России. Но потом Андрей остановился в росте, прежде всего из-за травм. Летом 2021-го ушёл из клуба свободным агентом в «Байер», где превратился в «глухого запасного».

Игорь Смольников

Несмотря на неудачный сезон команды, Смольников попал на ЧМ-2018, где, правда, запомнился лишь удалением за фолы на Диего Лаксальте. В «Зените» оставался до лета 2020-го. Потерял место в составе, не договорился с клубом о продлении контракта. Вернулся в «Краснодар», но там задержался всего на сезон. Сейчас Игорь – основной правый защитник тульского «Арсенала».

Эммануэль Маммана

Маммане, к сожалению, не повезло. Центрального защитника, приобретённого у «Лиона» за солидную сумму € 16 млн, сломали травмы. Аргентинец здорово начинал в «Зените», но в марте 2018-го получил разрыв крестообразных связок. Хуже того, в октябре 2019-го случился рецидив. Из-за лимита клуб отдавал его в аренду «Сочи», но и там Эммануэль играл мало – болячки мешали вернуть прежнюю форму. Маммана выкупил свой контракт у «Зенита» и перешёл в «Ривер Плейт».

Эммануэль Маммана Фото: instagram.com

Бранислав Иванович

Экс-защитник «Челси» выступал за «Зенит» до лета 2020-го. Помог команде выиграть два чемпионских титула. В отличие от большинства игроков, покидавших петербургский клуб в последние годы, Иванович, казалось, ещё мог бы пригодиться «Зениту». Но Бано вернулся в АПЛ, где провёл не очень удачный сезон в «Вест Бромвиче», а с прошлого лета 37-летний серб без клуба.

Доменико Кришито

Кришито ушёл вслед за Манчини летом 2018-го, хотя тоже мог бы ещё несколько сезонов играть за «Зенит». Отпустив итальянца, клуб долго не находил ему достойную замену, пока не взял Дугласа Сантоса. Возвращение в «Дженоа» было похоже на попытку доиграть на родине. Доменико каждый сезон бьётся с «грифонами» за выживание. Теперь, в 35 лет, под руководством Андрея Шевченко.

Леандро Паредес

Прогноз Фурсенко едва не сбылся в отношении одного футболиста – Паредеса. В январе 2019-го «Зенит» продал центрхава в «ПСЖ» за € 40 млн. Выгодная сделка, ведь покупали аргентинца у «Ромы» за € 23 млн (по данным Transfermarkt). С парижанами Леандро едва не стал победителем Лиги чемпионов: в августе 2020-го вышел в основе на финал с «Баварией», но его команда уступила – 0:1. Паредес в «ПСЖ» – игрок ротации: в нынешнем сезоне у него 11 матчей и один голевой пас.

Леандро Паредес Фото: instagram.com

Матиас Краневиттер

Из всех аргентинцев именно Краневиттер изначально выглядел самым спорным приобретением. Опорнику не хватало объёма для игрока этого амплуа, он не раскрылся ни в «Атлетико», ни в «Севилье». «Зенит» заплатил за Матиаса € 8,5 млн, а январе 2020-го продал «Монтеррею» за € 2,6 млн. В Санкт-Петербурге Краневиттер был нестабилен, проиграл конкуренцию Магомеду Оздоеву. В мексиканской команде чаще выходит в основе: 18 матчей, 1+0 в этом сезоне.

Матиас Краневиттер Фото: instagram.com

Эмилиано Ригони

Ригони также подвела нестабильность. В некоторых матчах фланговый полузащитник, обладающий высокой скоростью и отличным ударом, выглядел здорово и забивал. В других же просто растворялся на поле. «Зенит» заплатил за Эмилиано € 9 млн, потом отправлял в аренды в «Аталанту» и «Сампдорию», а в «Эльче» продал всего за € 100 тыс. В топ-лигах Ригони не закрепился и в мае прошлого года перешёл в «Сан-Паулу». В сезоне-2021 сыграл в Бразилии 38 матчей, набрал 11+6.

Эмилиано Ригони Фото: instagram.com

Далер Кузяев

Один из немногих игроков команды Манчини, которые до сих пор в «Зените». Петербургский клуб вернул своего воспитанника как раз летом 2017-го, выкупив у «Ахмата» за € 4 млн. Тогда этот трансфер удивил, но Кузяев доказал, что в «Зените» не ошиблись. Далер попал в сборную России, сыграл на домашнем ЧМ-2018. Хотел уехать в Европу, став свободным агентом летом 2020-го, да не нашёл подходящих вариантов.

Себастьян Дриусси

Дриусси по потенциалу вполне мог стать звездой РПЛ и выступать за топ-клуб Европы, как Паредес. В «Зенит» 21-летний форвард приезжал в статусе второго снайпера чемпионата Аргентины. Стартовал с дубля «Рубину». Но потом адаптация к России и её закрытой лиге затянулась. Себа мало забивал, а у Сергея Семака вообще превратился во флангового хавбека. Эта позиция аргентинцу не нравилась. Дриусси покупали за € 15 млн, а в «Остин» отпустили за € 6,36 млн. В этом сезоне МЛС у него 5+3 в 17 матчах.

Себастьян Дриусси Фото: Getty Images

Александр Кокорин

Кокорин расцвёл при Манчини, но тогда же у форварда началась чёрная полоса. В сезоне-2017/2018 Александр забил 19 голов. Однако в марте 2018-го получил разрыв крестообразных связок. Вернулся в сентябре и вскоре загремел за решётку с Павлом Мамаевым. Потом в его карьере были «Сочи» и «Спартак». В январе 2021-го не без содействия Манчини форвард перебрался в «Фиорентину», где почти не играет.

Миха Мевля

«Зенит» приобрёл Мевлю у «Ростова» летом 2017-го за € 8 млн. На фоне трансферов других легионеров эта покупка не впечатляла. Действительно, словенец играл неровно, результативно ошибался. Зимой 2019-го его отдали в аренду «Ростову», после чего продали в «Сочи». Прошлым летом Миха перешёл свободным агентом в «Аланьяспор». За турецкую команду сыграл пока только 10 матчей.

Александр Ерохин

Ерохин также пришёл из «Ростова» – свободным агентом. Российский атакующий полузащитник, в отличие от словенца, прижился в «Зените» и до сих пор в петербургской команде. В 2018-м сыграл на чемпионате мира. Несмотря на то что Александр стал реже попадать в основу, он довольно результативен: 8+3 в прошлом сезоне, 7+2 – в нынешнем. Выходя на замену, Ерохин, как правило, добавляет мощи в атаке.

Дмитрий Полоз

«Ростов» наряду с Аргентиной был главным донором «Зенита» в 2017-м. Полоз, как и Мевля с Ерохиным (а ещё мало игравшие Денис Терентьев и Кристиан Нобоа), переехал из южного клуба. В принципе, форвард провёл неплохой сезон, но потом почему-то отказался от борьбы за место в основе «Зенита». Уходил в аренду в «Рубин», был продан в «Сочи». А сейчас Полоз в «Ростове»: забил 8 голов за 15 матчей РПЛ.

Юрий Жирков

У Жиркова не очень-то складывались отношения с Манчини, тем не менее в том сезоне универсал принял участие в 25 матчах. И после отставки итальянца ещё долго выступал за «Зенит» – до лета 2021-го. Завоевал три золота. Юрий сыграл и за сборную на ЧМ-2018. Сегодня 38-летний Жирков – свободный агент. Несмотря на травмы, готов ещё «попылить» в РПЛ. Есть предложения от «Химок» и «Нижнего Новгорода».

Что касается Манчини, то он, уйдя через год из «Зенита» после пятого места в РПЛ, действительно выиграл большой трофей. Тренер стал чемпионом Европы со сборной Италии. Интересно, о чём думает Роберто, вспоминая Фурсенко и Санкт-Петербург?